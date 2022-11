¿A qué hora y dónde ver el anime One Piece Episodio 1041?

ver el anime One Piece Episodio 1041

El Wano Arc en One Piece aún está en curso, con el Episodio 1041 a la vuelta de la esquina. El episodio de la semana pasada cubrió el Capítulo 1018 del manga, presentando un duelo entre Jimbei y Who's-Who. Con menos de 40 capítulos restantes para Wano, nos estamos acercando al clímax del arco más largo de One Piece.

Los lectores de manga saben que los fanáticos del anime estarán encantados con el final de Wano. Sin embargo, los Heart Pirates todavía están resucitando a Luffy, por lo que Luffy tardará algunos episodios más en regresar.

Por ahora, puedes ver cómo la Alianza reduce las fuerzas de los Piratas de las Bestias y Yamato mantiene a raya a Kaido. Si desea ver el próximo episodio, aquí en La Verdad Noticias está la fecha de emisión del episodio 1041 del anime One Piece, junto con los horarios de lanzamiento y la trama.

¿Cuándo sale One Piece Episodio 1041?

Imagen: One Piece / Toei Animation.

El episodio 1041 de One Piece se lanzará el domingo 20 de noviembre de 2022, con el título “¡Gran batalla de monstruos! Yamato y Franky”. Todavía sigue un lanzamiento semanal, por lo que puedes ver el Episodio 1041 este domingo en los siguientes horarios, según tu zona horaria:

Hora de estreno en Latinoamérica: Domingos a la 1:30 AM PST (Hora del Pacífico)

Hora de estreno en España: Domingos a las 09:30 (Hora española peninsular)

Estos son los tiempos de lanzamiento oficiales del episodio 1041 de One Piece. Para los lanzamientos internacionales, tendrás que esperar 1.5 horas después de su emisión en Japón antes de que esté disponible en tu país.

¿Qué esperar del Episodio 1041?

Desafortunadamente, la trama oficial del Episodio 1041 aún no se ha revelado. Aún así, podemos especular en base a la vista previa que se muestra en el episodio anterior . Antes de eso, aquí hay un resumen rápido del último episodio.

“Quién es quién expresa un feroz resentimiento hacia Luffy, y Jimbei se defiende por su lealtad a Luffy. Cuando Quién es Quién le hace una pregunta a Jimbei, él pisotea la dignidad de los Hombres Gyojin, y eso provoca la indignación de Jimbei”.

Según la vista previa, el próximo episodio contará con batallas separadas entre los Sombreros de Paja y los Piratas Bestia. El primero es el duelo de padre e hijo entre Kaido y Yamato, donde se espera que Yamato desate su verdadera forma.

Mientras tanto, Franky también está luchando contra un miembro de Tobi Roppo, Sasaki, usando el robot General Franky. Además, la lucha de Sanji y Queen también continúa en el próximo episodio.

Y finalmente, los médicos de Mink inyectarán una droga a Zoro que lo llevará de vuelta a la batalla pero aumentará su dolor durante las secuelas. Anteriormente, informamos todo sobre el Episodio 1040 del anime One Piece.

¿Dónde ver el anime One Piece?

One Piece también está disponible en Netflix.

Puedes ver el último episodio de One Piece en Crunchyroll, ya que es el servicio que permite que otros países lo vean el mismo día del lanzamiento en Japón. Otros servicios también tienen episodios de One Piece, pero no se actualizan como Crunchyroll.

