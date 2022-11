¿A qué hora y dónde ver el Episodio 1040 de One Piece?

Sanji vs. Queen y Jimbei vs. Who's Who continúa. El último revela información interesante sobre la fruta del diablo de Luffy. Aquí están los detalles del Episodio 1040 de One Piece titulado “¿El orgullo de un timonel? ¡El Jimbei enfurecido!”

¿Cuándo sale el Episodio 1040 de One Piece?

Imagen: One Piece / Toei Animation

La fecha de lanzamiento del episodio 1040 de One Piece en México es el domingo 13 de noviembre. Para los espectadores internacionales, Crunchyroll está transmitiendo simultáneamente la serie. Puedes consultar los diferentes horarios de lanzamiento abajo:

Latinoamérica: Domingos a la 1:30 AM PST (Hora del Pacífico)

España: Domingos a las 09:30 (Hora española peninsular)

Te puede interesar: One Piece rompe su propio récord de manga en medio de un aumento de ventas

¿Dónde ver One Piece?

La serie de anime One Piece está disponible para ver en el servicio de streaming Crunchyroll. Los episodios anteriores están en Hulu, Crunchyroll y Netflix (con subtítulos y doblaje en diferentes idiomas). Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre el Episodio 1039 del anime One Piece.

One Piece fue escrito e ilustrado por Eiichiro Oda. Puedes leer la sinopsis a continuación:

“Monkey D. Luffy se niega a que nadie se interponga en su camino para convertirse en Rey de los Piratas. Se lanza a surcar los mares y se convertirá en un capitán dispuesto a no darse por vencido jamás hasta hacerse con el mayor tesoro de la historia: el legendario One Piece”.

Finalmente, te recordamos que la película One Piece Film Red llegó a cines de Latinoamérica desde el pasado 3 de noviembre. Su éxito en taquilla japonesa continúa superando récords y otorgando mucho prestigio a Toei Animation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram