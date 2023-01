¿A qué hora se estrena Tokyo Revengers temporada 2 en Star Plus?

El anime de LINDEN FILMS basado en el manga de Ken Wakui, se convirtió en uno de los más populares de la actualidad. Ahora, finalmente llegó el momento de disfrutar el estreno de Tokyo Revengers temporada 2.

Aunque la espera fue larga, el programa está listo para lanzar nuevos episodios en la temporada de invierno 2023. Crunchyroll no será la plataforma que transmita la serie, sino Disney Plus y Star Plus si vives en Latinoamérica.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el estreno vía plataformas de streaming del anime Tokyo Revengers temporada 2 para que no te lo pierdas.

¿Cuándo sale la segunda parte de Tokyo Revengers?

Al igual que BLEACH: Thousand-Year Blood War, el anime de viajes en el tiempo se sumará a Disney Plus y Star Plus a partir del 7 de enero de 2023. Esta segunda temporada abarcará el arco de “Christmas Showdown” y llegará a varios países en estos horarios:

México: 12 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2.45 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.45 p.m.

España: 8 p.m.

¿Cuántos capítulos tiene Tokyo Revengers temporada 2?

La temporada 2 de Tokyo Revengers tendrá 13 capítulos.

Serán 13 capítulos los que conformen la nueva entrega de la serie y llegarán de forma semanal. El anime Tokyo Revengers contará con audio original japonés y subtítulos al español. Todavía se desconoce si regresará el mismo elenco de doblaje latino.

Mientras tanto, la primera temporada de Tokyo Revengers tuvo un total de 24 capítulos, los cuales puedes ver desde Crunchyroll. Ellos describen el programa de acción y drama como tal:

“Takemichi Hanagaki es un trabajador que ha tocado fondo en la vida. Entonces descubre que la única novia que tuvo jamás, en sus años de secundaria, la joven Hinata Tachibana, ha muerto a manos de la pandilla Tokyo Manji”.

“El día que descubre la noticia de su muerte, está en la estación de tren cuando alguien lo empuja a las vías. Cierra los ojos pensando que está a punto de morir, pero cuando los abre, sin saber cómo, ha retrocedido 12 años en el tiempo”.

“Ahora podrá revivir aquellos días que él consideraba los mejores de su vida y Takemichi intentará vengarse de su vida”. ¿Estás listo para ver Tokyo Revengers temporada 2?

