8 actores perfectos para un live action de El Viaje de Chihiro

El Viaje de Chihiro (Spirited Away) de 2001 es un querido clásico de Studio Ghibli que solo ha envejecido mejor con el tiempo. Sin embargo, dada la tendencia de los remakes de live action de películas animadas, no sería sorprendente que este ganador del Oscar japonés también obtenga una adaptación de acción real.

En este caso, se puede elegir un buen conjunto de actores para garantizar que se rinda el homenaje adecuado al material original de anime. Esto incluiría caras nuevas y veteranos experimentados junto con un conjunto de maestros de captura de movimiento.

La importancia de este último se puede enfatizar por el hecho de que los temas surrealistas de El Viaje de Chihiro dan paso a varias criaturas fantásticas. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista de posibles actores y también te recuerda que puedes ver películas de Studio Ghibli en Netflix.

Casting para live action de El Viaje de Chihiro

Noel Cho como Chihiro Ogino de El Viaje de Chihiro

Chihiro Ogino - Noel Cho

Noel Cho tiene solo una película de antigüedad con Minari de Lee Isaac Chung, pero su papel secundario fue tal que la llevó al centro de atención. Aunque no compartió tanto tiempo en pantalla como su hermano Alan Kim, el papel de Anne se adaptaba a su tranquila compostura.

Interpretó a una hija obediente que desea ayudar a sus padres inmigrantes coreanos por todos los medios posibles. Sería interesante encontrar a Cho interpretando a la protagonista de El Viaje de Chihiro, la mejor película de animación.

Después de todo, Chihiro es atraída de mala gana a una conspiración mayor debido a la locura de sus padres y ella termina convirtiéndose inesperadamente en una valiente sobreviviente. Esta transición de una preadolescente socialmente incómoda a una heroína madura, le permitiría a Noel Cho explorar más de su destreza dramática.

Jyo Kairi como Haku de El Viaje de Chihiro

Haku - Jyo Kairi

La filmografía del niño actor japonés Jyo Kairi incluye The Promised Neverland, Erased y el nominado al Oscar, Shoplifters, aclamado por la crítica, en el que interpretó el papel de un huérfano llamado Shotta. Su actuación se beneficia en gran medida de un encanto sin esfuerzo, así como de una angustia juvenil.

El protagonista secundario de El Viaje de Chihiro, Haku, encajaría perfectamente con Kairi debido a los múltiples matices de su personaje. Ya sea en su forma humana o como el Dragón Blanco, los estados de ánimo de Haku pueden pasar de ser cariñosos a estrictos.

Incluso en Shoplifters, el personaje de Kairi parece un individuo muy nervioso que se abre con el tiempo. Interpretar a Haku sería una actualización perfecta de su papel de estrella. No por nada El Viaje de Chihiro sigue siendo uno de los mejores animes durante 2 décadas seguidas.

Imelda Staunton como Yubaba y Zeniba de El Viaje de Chihiro

Yubaba y Zeniba - Imelda Staunton

Imelda Staunton es una actriz tan versátil que puede hacer que el público se enamore de ella y también la desprecie. En el género de fantasía, es popular como Dolores Umbridge, la villana de Harry Potter que se desempeña como la malvada directora interina de Hogwarts. Interpretó con precisión el personaje literario, infundiendo miedo con sus expresiones y su sonrisa malvada.

Al mismo tiempo, Staunton también ha tenido una buena cantidad de personajes positivos como la bruja Knotgrass en Maléfica. En la película de Hayao Miyazaki, Yubaba y Zeniba son brujas idénticas que difieren en gran medida en términos de sus rasgos de personalidad.

Si bien Yubaba es intrínsecamente controlador y peligroso, Zeniba es muy hospitalario y servicial. Por lo tanto, sería muy divertido encontrar a Staunton interpretando ambos polos opuestos en una sola película.

Andy Serkis como Apestoso Espíritu y Boh de El Viaje de Chihiro

Apestoso Espíritu y Boh - Andy Serkis

Cuando se trata del arte de la actuación de captura de movimiento, Andy Serkis es un veterano con roles icónicos como Gollum y Caesar, y muchos otros personajes clásicos. Solo tendría sentido que Serkis proporcionara los movimientos y la voz de personajes icónicos de Ghibli como Stink Spirit y Boh.

A pesar de que Serkis ha interpretado personajes humanoides, también ha asumido los papeles de aquellos que tienen un físico grande e intimidante como King Kong en el remake titular de Peter Jackson y Snoke en la franquicia de Star Wars. Interpretar personajes igualmente voluminosos como Stink Spirit y Boh debería ser fácil para él dada su vasta experiencia.

Jeff Goldblum como Kamaji de El Viaje de Chihiro

Kamaji - Jeff Goldblum

En los últimos años, las apariciones de Jeff Goldblum han sido extrañas y saludables. Habiendo interpretado personajes 'geek' en Jurassic Park e Independence Day, también ha tenido una reputación como actor de carácter diverso. Como lo llamó una entrevista de GQ, es 'el nuevo modelo de excentricidad del siglo XXI'.

La apariencia hipster de Kamaji y sus formas extrañas de hablar podrían adaptarse a Goldblum, cuyo último personaje de fantasía fue el del Gran Maestro en Thor: Ragnarok. El bigote y las gafas también son muy similares a los del malvado científico Dr. Eggman de Sonic, otro personaje más parecido a Goldblum.

El operador de ocho brazos de la sala de calderas de la casa de baños solo haría que Goldblum conservara su encanto relajado. Te recordamos que Disney creó un final alternativo de El Viaje de Chihiro.

Awkwafina como Lin de El Viaje de Chihiro

Lin - Awkwafina

Después de comenzar como comediante y rapera, Awkwafina también está construyendo su filmografía con papeles en dramas como The Farewell, así como en películas de fantasía como Raya and the Last Dragon y Shang-Chi.

En lugar de ser encasillada, está hundiendo sus dientes en todo tipo de roles para mostrar tanto su destreza dramática como su presencia cómica. Sin embargo, si algo que es común en sus papeles es la pura positividad que aporta a la pantalla.

Lin sería un papel más maduro para ella y al mismo tiempo le permitiría mostrar esa positividad una vez más. El personaje se presenta como un trabajador en la casa de baños de Yubaba y luego se convierte en el cuidador de Chihiro, brindándole el apoyo emocional y la orientación que tanto necesita.

Doug Jones como Sin Cara de El Viaje de Chihiro

Sin Cara - Doug Jones

El cuerpo delgado y larguirucho de Doug Jones es conocido por los fanáticos de las películas de terror y fantasía de Guillermo Del Toro, quien interpretó a criaturas bestiales en The Shape of Water, Hellboy y Pan's Labyrinth. No es ajeno al maquillaje pesado y los efectos visuales, la presencia de Jones como Sin Cara completaría una nueva versión de El Viaje de Chihiro.

Aunque el espíritu no tiene diálogo, aparece como un ser solitario que sigue continuamente a la protagonista y reacciona a sus emociones. Jones ha interpretado de manera similar a numerosos personajes sin pronunciar una sola palabra y, sin embargo, es muy emotivo.

Benedict Wong y Ali Wong como los padres en El Viaje de Chihiro

Los Padres De Chihiro: Benedict Wong y Ali Wong

Benedict Wong es más popular por interpretar al personaje de MCU Wong, un maestro de las artes místicas. A pesar de que tiene sus partes serias, el personaje de Wong también puede ser torpe y juguetón a veces.

La comediante y actriz Ali Wong también está llena de la energía burbujeante que aporta a sus papeles en películas como Always Be My Maybe y sus especiales de comedia. Si traen ese estado de ánimo a un viaje en vivo de acción en vivo, Benedict Wong y Ali Wong pueden ser elegidos como los padres de Chihiro, Akio Ogino y Yuko Ogino.

En lo que parece un marcado contraste, Chihiro, de 10 años, resulta ser más madura y responsable que sus padres. Estos últimos sucumben a la gula y se convierten en cerdos. Aunque Chihiro tiene la misión de rescatarlos, los padres se utilizan principalmente para el alivio cómico que los actores antes mencionados pueden proporcionar fácilmente.

¿Cuál es la mejor película de Studio Ghibli?

El Viaje de Chihiro es considerada la mejor película de Ghibli en el sitio oficial de IMDb. El filme de Hayao Miyazaki, director y fundador de Studio Ghibli, ganó un Oscar como Mejor Película de Animación y también es considerada “una de las mejores películas del siglo XXI por la BBC”, en una lista que publicó en 2016.

