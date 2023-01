7 mejores animes ambientados en el siglo XIX

Los animes de temática histórica son especiales en el sentido de que brindan entretenimiento e información. Los animes que pertenecen a este género han ganado popularidad en los últimos años. Programas como Vinland Saga, Golden Kamuy, etc. incluso han logrado competir con animes de otras categorías populares.

Cuando se trata del siglo XIX, muchos artistas famosos han basado sus obras en esta época en particular. La influencia también es visible en la industria del manga. Muchos mangakas han utilizado el siglo XIX como escenario para sus historias, o han incorporado uno o más elementos de la época en sus obras.

Algunos de los mangaka han hecho un trabajo mucho mejor que el resto. Con eso en mente, aquí en La Verdad Noticias te presentaremos los mejores animes ambientados en el siglo XIX.

Los mejores animes ambientados en el siglo XIX

Black Butler

Black Butler

Black Butler es una popular serie de anime basada en el manga escrito por Yana Toboso. El manga recibió su primera adaptación al anime en 2008, a la que siguió una segunda temporada y dos películas. El oscuro sentido del humor de Black Butler y el servicio de calidad de los fanáticos lo han hecho muy popular entre los espectadores.

Durante un ataque a su propiedad, Ciel pierde a sus padres y a su perro. El misterio no termina ahí, ya que los perpetradores se lo llevan y lo venden a una secta. Ciel es abusado continuamente por los cultistas hasta que un demonio lo salva. Posteriormente, los dos forman un equipo y Ciel toma el lugar de su padre como guardián de la reina Victoria.

Moriarty the Patriot

Moriarty the Patriot

Cuando se trata de obras literarias relacionadas con los misterios, pocas series pueden presumir de ser mejores que Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Ryōsuke Takeuchi estaba tan inspirado por la serie que decidió escribir un manga basado en la historia. Esto condujo a la creación de Moriarty the Patriot. El anime fue recogido por Production I.G y tiene un total de 24 episodios.

Moriarty the Patriot se desarrolla a fines del siglo XIX, cuando el Imperio Británico está en la cima de su poder. Los aristócratas y otros ricos disfrutan de todo tipo de privilegios, mientras que las clases bajas tienen que sufrir en silencio. La estructura corrupta de la sociedad británica molesta tanto a William James Moriarty que decide tomar el asunto en sus propias manos y librarla de sus males.

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin es uno de los pocos animes basados en el Japón del siglo XIX. Es considerada una de las mejores series de anime de todos los tiempos. La serie ha ganado una gran popularidad, lo que ha resultado en que reciba múltiples títulos de películas y videojuegos.

Rurouni Kenshin cubre la historia de Himura Kenshin, un asesino convertido en vagabundo que viaja por Japón para ayudar a la gente. En sus aventuras, Kenshin se encuentra con nuevos amigos y viejos enemigos. La premisa principal de la historia es la expiación, pero también se exploran muchas otras ideas.

JoJo's Bizarre Adventure

JoJo's Bizarre Adventure

JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki es una de las series más populares de todos los tiempos. La serie se divide en múltiples partes, y cada una de ellas está ambientada en una época diferente. Phantom Blood es la primera parte de la serie y está ambientada en la década de 1880. La historia está ambientada en Inglaterra, y ha recreado a la perfección la arquitectura y algunos de los personajes de la época, como Jack el Destripador.

Sigue a Jonathan Joestar, el hijo de un rico hombre de negocios, cuya vida cambia después de que su padre acoge a otro joven, llamado Dio Brando. Jonathan intenta llevarse bien con Dio, pero este último está obsesionado con robar la riqueza de su padre, George Joestar. La diferencia en sus personalidades lleva al comienzo de una rivalidad épica que perdura por generaciones.

Les Misérables: Shōjo Cosette

Les Misérables: Shōjo Cosette

Les Misérables: Shōjo Cosette es una serie de anime que adapta la famosa novela de Victor Hugo y le da un giro propio. Esta adaptación en particular fue producida por Nippon Animation y produjo 50 episodios.

El anime explora la Francia del siglo XIX y saca a la luz muchos de los problemas de esa época. En el quid de la historia se encuentra una niña de tres años llamada Cosette que está separada de su madre.

Ella queda al cuidado de una familia malvada, y eventualmente la convierten en una sirvienta. Sin otra opción, Cosette sirve obedientemente a la familia. Ella continúa viviendo en la miseria hasta que es rescatada por un extraño al azar.

Earl and Fairy

Earl and Fairy

Earl and Fairy es una serie de novelas ligeras escrita por Mizue Tani. La serie no tardó mucho en ganar popularidad, lo que llevó a que las novelas recibieran una adaptación al anime de Artland. Earl and Fairy también inspiró un manga y un videojuego.

La historia sigue a Lydia Carton, una doctora hada de Escocia. Lydia es una humana especial que puede ver hadas, pero la mayoría de la gente lo considera un galimatías. Como el destino lo tendría, Lydia conoce a Edgar, un hombre en busca de una persona que tenga un gran conocimiento sobre las hadas.

Hakuouki

Hakuouki

Hakuouki es otro anime del siglo XIX que se desarrolla en Japón. Se basa en un videojuego que se lanzó para PlayStation 2 en 2008. Studio Deen trabajó en una adaptación de anime que se estrenó en 2010 y tuvo bastante éxito.

Hakuouki se centra en Chizuru Yukimura, que quien a su padre. Tras no recibir respuesta de su parte en meses, Chizuru decide ponerse un disfraz de hombre y se dirige a Kioto, sin darse cuenta del lío en el que está a punto de meterse.

¿Has visto alguno de estos animes ambientados en el siglo XIX? Si eres fanático de esa época, seguro alguno de estos te encantará, sobre todo cuando veas ciertos detalles.

