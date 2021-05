5 nuevas películas y series japonesas que llegarán a Netflix en junio de 2021

Si tu rutina de cuarentena te hace sentir hastiado y sin inspiración, estas nuevas y divertidas funciones de Netflix te sacarán de esa rutina. Los fanáticos de Sailor Moon fuera de Japón estarán encantados de ver el regreso de su heroína de la infancia después de un descanso de 26 años en una nueva película de dos partes.

Mientras tanto, los niños de los 90 pueden regocijarse con la adición del anime clásico Hana Yori Dango; cuyo éxito inspiró famosas adaptaciones live action como Boys Over Flowers con el actor surcoreano Lee Min Ho.

Netflix también sumará una película de comedia negra sobre una novia asesina en serie. Bueno, ¿qué estás esperando? Aquí en La Verdad Noticias te compartimos las películas y series japonesas más prometedoras para ver este mes de junio. (Nota: pueden aplicarse restricciones regionales).

Series y películas japonesas en Netflix junio 2021

Hana Yori Dango llega a Netflix

Hana Yori Dango: Disponible el 1 de junio.

Tsukushi Makino es un nuevo estudiante de la Academia Eitoku, una prestigiosa escuela privada donde la mayoría de los alumnos provienen de familias adineradas. Tsukushi, sin embargo, proviene de un entorno de clase media y tiene dificultades para llevarse bien con sus presumidos compañeros.

Decidida a permanecer en la academia, Tsukushi es capaz de mantener la cabeza gacha y mantener un perfil bajo hasta que se mete en una pequeña disputa con los Cuatro de las Flores, una camarilla de cuatro chicos que provienen de las familias más ricas de la escuela.

Aunque los Cuatro de las Flores usualmente usan su estatus para atormentar a otros estudiantes que intentan enfrentarse a ellos o interponerse en su camino, Tsukushi finalmente se encuentra atrapada en un complicado triángulo amoroso con la pandilla titular.

Hana Yori Dango que llega a Netflix está basado en el exitoso manga de Yoko Kamio, esta adaptación al anime fue fácilmente una de las series de anime más populares de los 90. Como anime shoujo (comercializado para mujeres jóvenes), atrae a los espectadores con un tropo de atracción de opuestos, mientras que la variedad de personalidades hace que la historia sea memorable.

I was a Secret Bitch: Disponible el 1 de junio.

Hiromi, de 26 años, no tiene problemas para conseguir chicos; disfruta del hecho de que puede atraer a los hombres sin esfuerzo con su personalidad engañosamente tímida. El único inconveniente es que pierde interés y los abandona tan pronto como se enamoran de ella.

Hiromi no se siente muy en conflicto por la forma desenfrenada en que juega con los sentimientos de otras personas, hasta que comienza a desarrollar sentimientos genuinos por un colega y reevalúa sus hábitos de citas.

Es delicioso ver a Yui Sakuma en esta película peculiar que comienza como una comedia romántica y termina como un drama aleccionador. La película, dirigida por Koichiro Miki, te ofrece un poco de todo, desde risas alegres hasta introspección existencial y hace honor a su título contundente con una historia menos que predecible en Netflix.

My Girlfriend is a Serial Killer en Netflix

My Girlfriend is a Serial Killer: Disponible el 1 de junio.

Durante un intento fallido de suicidio, el joven deprimido Kurosu crea accidentalmente un pequeño agujero en la pared de su apartamento. Kurosu descubre que puede ver el interior del apartamento de al lado y termina espiando a su linda vecina Miyachi.

Da la casualidad de que Miyachi es un asesino en serie, y aunque Kurosu se sorprende al principio, decide intentar conquistarla de todos modos. Conocido como Love and Murder of Sheep and Wolf, este drama romántico poco convencional es peculiar e inquietante a partes iguales en Netflix.

Al igual que la exitosa serie de Netflix 'End of the F *** ing World', la película se inclina hacia una historia de amor problemática con un toque de humor negro. Protagonizada por Yosuke Sugino ('Good Morning Call') y Haruka Fukuhara ('Coffee & Vanilla'), esta es una película poco convencional para quienes no pueden soportar los típicos romances adolescentes.

Life: Love on the Line: Disponible el 1 de junio.

Nishi e Ito se cruzan al azar en el camino a casa desde la escuela secundaria un día. Aunque Ito tiene una personalidad seria y directa y Nishi, por el contrario, es más despreocupado y enérgico, los dos chicos se llevan bien y finalmente desarrollan sentimientos románticos el uno por el otro.

A demasiados dramas románticos de Boys Love, también conocido como anime yaoi, les gusta hacer que los fanáticos se vuelvan locos con un baile de "quieren o no quieren"; una serie a menudo concluye en el momento en que los protagonistas principales terminan juntos.

Life: Love on the Line de Netflix te ahorra toda la anticipación que te adormece la mente y establece un vínculo claro desde el principio. A medida que los chicos terminan la escuela secundaria y entran al mundo laboral como adultos, los espectadores ven que la relación entre Nishi (Raiku) e Ito (Jin Shirasu) florece con el tiempo con la química entre los dos actores.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie: Disponible el 3 de junio.

Durante un eclipse solar de primavera en Tokio, Usagi y Chibiusa se encuentran con un misterioso Pegaso llamado Helios que entrega una profecía de una joven doncella que debe salvar el mundo.

Más tarde, cuando un grupo amenazante de villanos llamado Dead Moon Circus desciende sobre el universo para esparcir encantamientos de pesadilla, Usagi y los otros Sailor Guardians deben luchar para proteger el Legendario Cristal de Plata y salvar la Tierra.

Esta película de dos partes recién estrenada marca el regreso de Sailor Moon después de que la franquicia tomó una pausa de 26 años. Al igual que el éxito de taquilla 'Demon Slayer: Mugen Train', Sailor Moon Eternal sirve como una secuela directa del episodio más reciente de la serie Sailor Moon.

Puede que haya pasado un tiempo desde la última vez que revisaste este favorito de la infancia, pero, con el trabajo del diseñador de personajes original de la franquicia, Kazuko Tadano, y las apariciones de todos los personajes principales, esta película de Sailor Moon será tan deslumbrante como recuerdas.

¿Qué animes hay en Netflix?

Godzilla Singular Point es uno de los más esperados en Netflix

The Promised Neverland

One Punch Man

Kuroko no Basket

Edén

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Kakegurui

Bleach

Los Caballeros del Zodiaco: La saga de Hades

Los animes de arriba son algunos de los más populares en la plataforma de streaming. Anteriormente te compartimos qué series de anime llegan a Netflix en junio de 2021 y podrás encontrar algunos títulos originales como Godzilla Singular Point.

