5 formas en que My Hero Academia: World Heroes Mission es la mejor película

Hasta ahora, My Hero Academia ha lanzado un total de tres películas. La película más reciente estrenada en los cines es My Hero Academia: World Heroes Mission. En esta película, Deku y sus compañeros de clase están tratando de acabar con Humarise, una organización dedicada a eliminar las peculiaridades del mundo.

Muchos fanáticos disfrutaron de la película, pero esto puso en duda si superó o no a su predecesora, My Hero Academia: Heroes Rising. Las dos películas tienen muchas cosas que las hacen agradables de ver, pero eso no significa que no tengan también una buena cantidad de defectos.

La Verdad Noticias informó anteriormente sobre las películas de My Hero Academia clasificadas de peor a mejor. En esta ocasión compartimos 5 formas en que la segunda película de MHA es la mejor y 5 formas en que la tercera película My Hero Academia: World Heroes Mission lo es.

My Hero Academia: World Heroes Mission vs Heroes Rising

My Hero Academia: Heroes Rising "Clase 1-A"

5 razones por las que My Hero Academia: Heroes Rising es la mejor película:

Todos los estudiantes de la Clase 1-A participaron: Gracias al Proyecto de Recomendación de Hero Work, todos los estudiantes de la Clase 1-A estuvieron presentes en la isla de Nabu. Todos los estudiantes contribuyeron de alguna manera , ya sea en la batalla contra los principales villanos o en la evacuación de civiles.

Las otras dos películas dejaron de lado a algunos estudiantes de la UA que podemos ver en la serie principal de Boku no Hero Academia. Los fanáticos se sintieron decepcionados al ver que personajes como Mirio Togata, Tenya Iida y Toru Hagakure estaban sentados en UA durante los eventos de la tercera película.

My Hero Academia: Heroes Rising "Uraraka y Deku"

Hacen un trabajo de héroe más pequeño: La segunda película muestra que incluso el trabajo de un héroe más pequeño puede ser valioso. La clase 1-A está estacionada en la isla de Nabu, un lugar con una tasa de criminalidad baja. Allí, atienden llamadas y responden a todo tipo de solicitudes de ayuda.

Los trabajos son relativamente pequeños, pero los residentes están tan agradecidos como lo estarían las personas salvadas de los villanos. A través de estas tareas, todos tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades.

My Hero Academia: Heroes Rising "El villano Nine"

Hay villanos más interesantes: Desafortunadamente, los villanos fueron extremadamente mediocres en la tercera película. Muchos de los villanos en la batalla final tenían pocas o ninguna línea de diálogo o desarrollo de personajes.

El villano principal, Flect Turn, tenía una peculiaridad que reflejaba todos los golpes, lo que significa que para ser derrotado, todo lo que Deku tenía que hacer era seguir golpeándolo. Hay muchos villanos en la segunda película que tienen mucho más tiempo en pantalla, y se requieren grupos de estudiantes para derribarlos.

Deku y Bakugo se unen al final: La escena más famosa de la segunda película es el equipo de Deku y Bakugo, en el que Deku comparte su poder de One For All con Bakugo.

Fue una gran pelea, y a los fanáticos les encantó ver a dos personas que realmente no se llevaban bien trabajando juntas en tiempos de crisis. A pesar de sus diferentes personalidades, ambos estaban obstinadamente enfocados en proteger a los habitantes de la isla, sin importar el costo.

My Hero Academia: Heroes Rising tiene un ritmo constante

La película tiene buen ritmo: Algo que sufrió la tercera película fue el ritmo. Se dedicó una secuencia de canciones completa a Deku y Rody en fuga, viajando en un camión desgastado, que se sentía completamente fuera de lugar en una película sobre superhéroes.

La segunda película no sufre de secuencias que se prolongan así, y cuando se necesita tiempo para respirar, es para el desarrollo del personaje o para que los personajes procesen grandes eventos.

5 razones por las que My Hero Academia: World Heroes Mission es la mejor película:

My Hero Academia: World Heroes Mission "Rody Soul"

El nuevo personaje es agradable: Rody Soul fue el nuevo personaje presentado en la tercera película. Era sorprendentemente agradable, ya que a pesar de ser un villano, era un personaje con el que se identificaba y que priorizaba el bienestar de sus hermanos por encima de todo.

Los compañeros de clase de Deku nunca lo dudan: Incluso cuando Deku fue etiquetado como un criminal en todas las noticias y perseguido por las autoridades, sus compañeros de clase se sorprendieron comprensiblemente.

Sin embargo, ni uno solo de ellos creyó ni por un segundo que en realidad fuera un criminal. Además, nunca consideraron entregarlo. Lo conocían demasiado bien como para pensar que realmente cometería un delito grave como el que se le acusaba en My Hero Academia: World Heroes Mission.

My Hero Academia: World Heroes Mission "All For One"

All For One no está presente: All For One estuvo involucrado de alguna manera en las dos primeras películas, moviendo los hilos. En la tercera película, no tuvo nada que ver con Humarise y su objetivo.

Lo más probable es que odiara su objetivo de eliminar a todos con una peculiaridad. Después de todo, sin peculiaridades, no sería una fuerza tan aterradora. Fue refrescante ver a un nuevo grupo de villanos con aspiraciones únicas y un arma increíblemente peligrosa en My Hero Academia: World Heroes Mission.

My Hero Academia: World Heroes Mission "Shoto, Bakugo y Deku"

Los estudiantes hacen un trabajo de héroe en todo el mundo: Por primera vez, los fanáticos pudieron ver a los estudiantes de la Clase 1-A hacer un trabajo de héroe en todo el mundo . Rastrearon las armas de Humarise, evacuaron a los ciudadanos aterrorizados de las áreas peligrosas y lucharon contra los villanos que protegían las armas.

Los fanáticos están emocionados de ver más trabajo de héroe fuera de Japón en My Hero Academia: World Heroes Mission, ya que no todos los países funcionan de la misma manera que Japón lo hace en términos de trabajo de héroe.

My Hero Academia: World Heroes Mission "Deku usando Black Whip"

Deku usa Blackwhip por primera vez en una película: Por primera vez, se ve a Deku usando más que su súper fuerza. Utiliza Blackwhip, una peculiaridad secundaria que es absolutamente necesaria para evitar los ataques láser enviados por el villano.

Le permitió escapar rápidamente de los enemigos mientras huía, esquivando flechas ultrarrápidas y otros proyectiles. Sin Blackwhip, probablemente Deku hubiera sido capturado. Por otra parte, próximamente podremos ver My Hero Academia: World Heroes Mission película en cines de Latinoamérica.

