5 Cosas que no sabías sobre "Mi vecino Totoro"

Mi vecino Totoro es una de esas raras películas que tanto niños como adultos encuentran encantadoras. La producción de Studio Ghibli, que fue escrita y dirigida por el legendario animador Hayao Miyazaki, debutó en Japón en 1988 bajo el título Tonari no Totoro antes de llegar a los Estados Unidos.

La versión doblada al inglés presenta a las hermanas de la vida real Dakota y Elle Fanning como las voces de las hermanas Satsuki y Mei, que descubren un mundo de espíritus del bosque y criaturas curiosas cuando se mudan al campo japonés con su padre. Aquí hay algunas cosas que quizás no sepas sobre esta película mágica.

1. LA IDEA DE LA PELÍCULA FUE RECHAZADA INICIALMENTE

Hayao Miyazaki ha sido llamado el "Walt Disney de Japón" por su impresionante obra, que incluye Kiki's Delivery Service (1989), Princess Mononoke (1997) y Spirited Away (2001), ganadora de un Oscar. Sin embargo, Miyazaki todavía se estaba haciendo un nombre a principios de los 80, y su lanzamiento inicial para My Neighbor Totoro fue rechazado por Tokuma Shoten Publishing Co.

Miyazaki y el productor Toshio Suzuki lo intentaron de nuevo en 1987, pero los financieros y los ejecutivos de distribución "no creían que el gigante peludo pudiera despegar, literal o figurativamente", escribió Maureen Furniss en Animation: Art and Industry. "Los distribuidores simplemente no creían que hubiera público para una historia sobre dos niñas y un monstruo en el Japón moderno".

El escenario —el Japón rural en la década de 1950— también fue problemático. Los largometrajes anteriores de Miyazaki se desarrollaron en lugares ficticios o no identificados, y My Neighbor Totoro fue el primero que tuvo lugar en Japón. "En aquel entonces, una historia sin un héroe o una niña con superpoderes, y el escenario japonés común como telón de fondo, no se consideraba lo suficientemente entretenida", dijo Miyazaki en una entrevista que aparece en la edición del 30 aniversario del Blu-ray. "El entretenimiento en ese entonces se trataba de armas, acción y velocidad. Quería que mi película fuera pacífica, tranquila e inocente. Quería crear ese tipo de mundo. Además, quería demostrar que una película como esta podía tener éxito."

2. ERA UN BOX OFFICE FLOP

Para ganarse a los financistas, Suzuki sugirió que Mi vecino Totoro se mostrara junto con otra película de Studio Ghibli, La tumba de las luciérnagas, como una película doble. La última película estaba respaldada por el editor Shinchosha, que en ese momento estaba más establecido que Tokuma Shoten, el editor que financió My Neighbor Totoro. Esta idea fue finalmente aprobada y las dos películas se estrenaron juntas en 1988. Sin embargo, My Neighbor Totoro no se convirtió en un éxito comercialhasta que llegó a la televisión japonesa.

"De todas las películas hechas por Ghibli, Totoro tuvo la peor taquilla de apertura", dijo Suzuki en el DVD del aniversario.

"Un año después, se emitió en televisión. Cuando se emitió en NTV, las calificaciones se salieron de las listas".

3. TOTORO ES UNA MAL PRONUNCIACIÓN DE LA PALABRA JAPONESA PARA TROLL

La palabra troll se pronuncia tororu en japonés, que suena similar a lo que Mei llama la criatura del bosque esponjoso que encuentra. Cuando Mei le dice a su hermana lo que vio, Satsuki le pregunta si está hablando del troll en uno de sus libros, y Mei asiente. Esto no tiene mucho sentido en inglés (porque troll y Totoro suenan diferentes), pero comienza a juntarse cuando aparecen los créditos finales de la película. Se puede ver a su madre leyéndoles el cuento de hadas Three Billy Goats Gruff, que, si recuerdas, contiene un personaje troll. Por esta razón, se cree que es el libro al que se refiere Mei. Sin embargo, como escribió Miyazaki en El arte de mi vecino Totoro" [Totoro] es el nombre que nuestro protagonista, Mei de cuatro años, les da a estas criaturas. Nadie sabe cuál es su verdadero nombre".

4. EL ESCENARIO DE LA PELÍCULA FUE INSPIRADO EN LA HERMOSA ZONA DONDE VIVÍA MIYAZAKI

La película está ambientada a una hora en coche de Tokio en Sayama Hills, Tokorozawa, donde Miyazaki tiene una casa. Miyazaki paseaba con frecuencia por la ciudad y contemplaba el exuberante paisaje, que inspiró gran parte del telón de fondo de la película.

"Si no hubiera vivido en Tokorozawa, Totoro nunca habría nacido", dijo Suzuki citando a Miyazaki.

El área ahora se llama "Bosque de Totoro" y los fanáticos pueden visitar una estatua de Totoro dentro de la Casa de Kurosuke, que se parece a la que aparece en la película.

5. ALGUNAS ESCENAS FUERON CASI ELIMINADAS PARA EL MERCADO DE EUA

En una escena de la película, se ve a Mei, Satsuki y su padre bañándose juntos en una gran bañera redonda. Las empresas estadounidenses querían eliminar esta escena, y otra que mostraba a las niñas saltando sobre tatamis, porque sentían que "era poco probable que el público estadounidense las entendiera", según Furniss. Sin embargo, Studio Ghibli insistió en mantener la película como está, sin ediciones.