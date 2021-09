3 arcos del anime Naruto y Shippuden que los fans consideran imperdibles

Naruto de Masashi Kishimoto se conoce como uno de los "tres grandes éxitos de Shonen Jump" en anime y manga. Cuenta con un emocionante sistema de combate, personajes y escenas emocionalmente impactantes, que hacen que los lectores se involucren en todo el elenco.

Los fanáticos también están de acuerdo en que ciertos arcos de la historia se basan más en estos elementos que en otros. El primer arco de la serie simplemente configuró todo, mientras que muchos fanáticos dicen que el arco de la Cuarta Gran Guerra Shinobi se prolongó demasiado y sufrió de un villano repentino al final.

Del mismo modo, los fanáticos pueden estar de acuerdo en gran medida en que tres arcos de la historia en particular del anime original y Naruto Shippuden disponibles en Crunchyroll, tienen la mejor acción, el drama más alto y los desarrollos de la trama que cambian el juego.

¿Cuál es la mejor saga de Naruto?

Arco del Examen de Chunin - Anime original (Foto: Pierrot)

El Examen de Chunin - Naruto

El arco del Examen de Chunin impulsó a la serie a toda velocidad, presentando docenas de nuevos personajes de Might Guy y Anko Mitarashi a Neji Hyuga y Gaara of the Sand. Pero esta historia es amada por más que su extenso elenco de personajes relevantes.

La saga del Examen de Chunin fue sobre un arco de torneo, un arco de examen y reveló la historia de Gaara y su sed de sangre. También vimos la historia de la lucha de Rock Lee para superar el talento natural, y fue el punto culminante de la rivalidad amistosa del protagonista y Sasuke al mismo tiempo.

Este arco tuvo más desarrollos y escenas famosas que cualquier otro, siempre recordando agregar un impacto emocional serio en el camino. Sakura gritó de horror cuando Sasuke usó por primera vez su marca de maldición.

Might Guy se redujo a lágrimas cuando vio al inconsciente Rock Lee levantarse para enfrentar a Gaara una vez más en su icónica batalla. El primer uso de Chidori por parte de Sasuke también se produjo durante el arco del Examen de Chunin.

Arco de Recuperación de Sasuke - Anime original (Foto: Pierrot)

Recuperación de Sasuke - Naruto Shippuden

El arco de Recuperación de Sasuke es famoso por llevar la rivalidad del Uzumaki y Sasuke al siguiente nivel. A estas alturas, Sasuke estaba profundamente frustrado por su falta de progreso, lo que lo llevó a abandonar Hidden Leaf Village. Esta decisión afectó al resto de toda la franquicia de Masashi Kishimoto.

Los riesgos emocionales y personales eran altos tanto para el protagonista como para Sasuke, ya que el rubio hizo varias confesiones emocionales intensas que cayeron en oídos poco comprensivos. Este arco también vio el ascenso de Shikamaru Nara como un verdadero líder de escuadrón, y fue ascendido a Chunin por esta misma razón.

Shikamaru ya no era un personaje mordaz, ya que se había definido por sus habilidades de liderazgo, y esto se convirtió en su prueba de fuego contra los Cuatro del Sonido. Los arcos de recuperación son comunes en el anime, pero la versión de Masashi Kishimoto se destaca porque no se trataba simplemente de "rescatar a nuestro amigo capturado de la fortaleza enemiga".

Esta vez el amigo era en realidad el enemigo y no había vuelta atrás. Los fanáticos sintieron el dolor del abandono de Sasuke tan agudamente como el mismo Uzumaki, lo que lo convirtió en un desarrollo inolvidable. A pesar de la estrecha derrota del héroe, el arco terminó con una nota optimista, una rareza en sí misma.

Arco de Pain - Shippuden (Foto: Pierrot)

La Invasión de Pain - Naruto Shippuden

Este es posiblemente el arco de la historia más popular en Naruto Shippuden, especialmente porque algunos fanáticos sienten que libra por libra, Shippuden no podría coincidir con la serie original.

El protagonista ya no era un niño indefenso, y los niveles de poder de la serie estaban escalando fuera de control. Afortunadamente, el arco Pain de Shippuden tiene más que ofrecer que un jutsu gigante y un Uzumaki mega poderoso.

Esta vez la batalla se volvió personal, enfrentando a dos de los amados estudiantes de Jiraiya uno contra el otro: Naruto vs Nagato, con este último luchando a través de su títere Yahiko. El protagonista y Nagato habían aprendido las mismas lecciones de Jiraiya, con respecto al ciclo de dolor y odio y la búsqueda para romperlo.

Esto se convirtió en un tema central de Shippuden y tiene muchas aplicaciones en el mundo real, lo que lo convierte en una historia muy resonante y emocional a seguir. Las apuestas aumentaron aún más con la trágica muerte de Jiraiya, destruyendo un pilar vital en la vida de Uzumaki y obligándolo a sobrevivir y ganar por su cuenta.

Incluso la propia Villa de la Hoja se perdió, pero el protagonista y los aldeanos tenían la esperanza de reconstruirla. El arco de Pain también vio la primera gran confesión de amor de Hinata al héroe, lo que ayudó a solidificar su incipiente (y muy popular) romance. Su popularidad es tanta, que la franquicia reciéntemente anunció una obra de teatro que adapta el Arco de Pain.

Esta historia se sintió como la culminación de absolutamente todo lo que vino antes, incluidos los eventos que tuvieron lugar incluso antes del Episodio 1. Para más detalles, La Verdad Noticias te invita a leer todo sobre la historia de amor de Naruto y Hinata.

¿Cuántos años tiene el anime de Naruto?

El anime cumple su 19 aniversario en 2021, ya que el programa se estrenó por primera vez el 3 de octubre de 2022. El manga pronto celebra su 22 aniversario, desde su debut el 21 de septiembre de 1999 y ahora continúa con su secuela Boruto: Naruto Next Generations en MANGA Plus.

