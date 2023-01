3 animes similares a 'The Last of Us', con mucho drama y acción

The Last of Us es una de las series más populares del 2023. Así que los fanáticos de la cultura otaku están buscando animes de acción y drama que pueden igualar la emocionante historia de Ellie. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Las siguientes recomendaciones no son todas historias de zombies, pero sí comparten similitudes con sus protagonistas que intentan sobrevivir a toda adversidad.

Mejores animes de acción y drama post-apocalíptico

Koutetsujou no Kabaneri

12 episodios de un anime de zombies, similar a la situación del hongo Cordyceps en la historia de The Last of Us. Kabaneri nos narra la vida de Ikoma (un híbrido entre humano y kabane) y la Fortaleza de Hierro en búsqueda de recuperar la región en manos de la horda de kabanes.

Parasyte The Maxim es un gran anime de acción y terror

Parasyte The Maxim

24 episodios de uno de los mejores animes de acción y suspenso, debido a la existencia de parásitos en forma de gusanos que invadieron el cuerpo de los humanos para controlarlos. Parte de su parecido con la serie de HBO, radica en la situación de sus personajes principales, quienes no buscaron ser lo que se convirtieron al final.

"Alice to Zouroku" se parece a la relación de Joel y Ellie en The Last of Us

Alice to Zouroku

Si recuerdas cómo Joel conoce a Ellie en The Last of Us, entonces este anime de 12 episodios te gustará por la relación entre sus personajes. Sin embargo, nos alejamos del género gore y nos acercamos más al maho shoujo.

Otras series de anime que debes tomar en cuenta son Shingeki no Kyojin: Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Owari no Seraph, La tumba de las luciérnagas y Code Geass. La Verdad Noticias te compartirá más recomendaciones en el futuro.

¿Cómo se estrenarán los capítulos de The Last of Us?

La serie The Last of Us estrenará nuevos episodios los domingos a las 23:00 horas por el canal HBO y también por su plataforma HBO Max. Se confirmó que serán 9 capítulos en total en su idioma original con subtítulos. El doblaje latino contará con las mismas voces de los protagonistas en la versión del videojuego.

Si te gustó nuestra lista de animes de acción y drama, te recordamos que siempre puedes explorar más animaciones japonesas desde plataformas de streaming especializadas en anime como Crunchyroll.

