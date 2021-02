10 veces que Naruto “clásico” SUPERÓ a Shippuden

La siempre popular franquicia de Naruto ha emocionado a los fanáticos de la acción shonen desde 1999. Cuando se lanzó el anime, la historia giraba en torno a Naruto Uzumaki, de 12 años, y su búsqueda para obtener reconocimiento y convertirse en un gran líder.

Las primeras aventuras de Naruto están llenas de emociones, escalofríos y más que un poco de drama. Más tarde, Naruto: Shippuden se hizo cargo, con personajes más antiguos y nuevos villanos y apuestas. A estas alturas, la organización Akatsuki está mejorando su juego a lo grande, y luego Obito Uchiha y Madara Uchiha salen de las sombras.

Aún así, a pesar de todas sus batallas culminantes, Shippuden no siempre coincide con las alturas de la parte 1. La Verdad Noticias te comparte 10 momentos cuando la serie original demostró llevar la delantera sobre la parte 2.

10 - Cuando nació la amistad de Naruto y Sasuke

La amistad "rivalidad" de Naruto y Sasuke

Naruto y Sasuke Uchiha habían estado chocando cabezas desde sus días en la academia, pero al principio de la parte 1 de la historia, su rivalidad se volvió más saludable y ambos disfrutaron de sus concursos para ver quién podía vencer al otro.

9 - La Parte 1 de los Exámenes Chunin

Naruto y Hinata en los Exámenes Chunin

El arco del examen de Chunin estuvo lleno de giros y vueltas , y todo comenzó con una prueba escrita. Pero hay un truco: si bien las preguntas eran demasiado avanzadas para que las manejara genin, varios examinadores plantados tenían todas las respuestas bajo la manga.

8 - Sasuke activando su marca de maldición

Sasuke Uchiha activa su sello maldito

Durante la etapa del Bosque de la Muerte de los exámenes de Chunin, el escuadrón de Naruto se encontró con otro villano importante: el intrigante Orochimaru, que se había disfrazado de ninja de Grass Village. Orochimaru colocó una marca de maldición sobre Sasuke, y en poco tiempo, Sasuke tuvo la oportunidad de probarlo.

7 - Pelea de Rock Lee y Gaara

"Talento vs trabajo duro" fue un tema importante en los inicios de Naruto, y el notorio "combate 9" de Gaara vs Rock Lee realmente se destaca en la mente de los fanáticos. Esta batalla cargada de emociones vio a Rock Lee desafiando a un jinchuriki con nada más que taijutsu y agallas.

6 - Naruto hablando con Gaara

Naruto se hace amigo de Gaara

El "Talk no Jutsu" de Naruto ataca de nuevo, y finalmente encontró a alguien con quien puede conectarse en un nivel profundo. A partir de la parte 1, Gaara era poco más que un arma secreta temida y odiada de la Aldea de la Arena. El protagonista habló con el pelirrojo y lo llevó a la redención.

5 - Sasuke enfrentando a Itachi en Konoha

Itachi Uchiha regresa a Konoha

Esta escena inspiró memes de "Sasuke asfixiante", pero con toda seriedad, esta secuencia fue un golpe pesado y mostró lo aterrador que puede ser el Uchiha. Itachi Uchiha estaba de regreso , y derrotó fácilmente a Sasuke cuando los dos hermanos se encontraron cara a cara.

4 - Cuando los legendarios Sannin pelearon

Se presenta a los tres legendarios Sannin

Los tres legendarios Sannin son la Lady Tsunade, Orochimaru y Jiraiya el sabio sapo, y en la parte 1 de Naruto, los tres se encontraron en el campo de batalla. Jiraiya intentó reclutar a Tsunade como el quinto Hokage, y Orochimaru también estaba en la escena, instando a Tsunade a curar sus brazos.

3 - La batalla contra Kirimaro

Kirinmaro demuestra su gran poder

Uno de los usuarios más memorables de un kekkei genkai (rasgo de linaje) es el ninja del sonido Kimimaro. Pudo haber sido afectado por una terrible enfermedad, pero persistió por pura fuerza de voluntad, y lucharía por Orochimaru hasta su último aliento.

Se enfrentó a Naruto, Rock Lee e incluso a Gaara, en ese orden, antes de que finalmente sucumbiera no a sus enemigos, sino a su enfermedad. Su taladro para huesos estuvo tan cerca de ensartar la cabeza de Gaara.

2 - Sasuke vs Naruto en el Valle del Fin

Primer combate de Naruto y Sasuke en el Valle del Fin

Este duelo en particular se haría eco en secuencias posteriores en Shippuden, incluida la última pelea de la serie, pero la primera batalla fue posiblemente la más impactante y emocional de todas. Naruto finalmente alcanzó al fugitivo Sasuke, y el ex amigo no tuvo más remedio que luchar.

1 - “Redención” de Zaubza Momochi

Zabuza admite sus sentimientos por Haku

Es cierto que Shippuden escala todo en términos de jutsu devastador, el número de personajes y lo que está en juego, pero la escala no siempre se corresponde con la calidad. A pesar de ser "más pequeño" en la mayoría de los sentidos, la parte 1 de Naruto fue mucho más impactante.

Por ejemplo, la redención de Zabuza Momochi. Zabuza era un brutal ninja renegado a sueldo, pero realmente se preocupaba por su compañero Haku, y una vez que Naruto usó su "hablar jutsu" por primera vez, Zabuza fue convencido de volverse contra el intrigante Gato y hacer las cosas bien. Seguro que fue una escena sentida en el anime clásico.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!