10 teorías sobre la próxima película de Dragon Ball Super que tienen sentido

La última película de Dragon Ball Super, DBS:Broly, se lanzó hace solo dos años, sin embargo, se ha sentido como una eternidad desde entonces para algunos fanáticos, dados todos los rumores sobre cuál sería el próximo proyecto de Dragon Ball.

El 9 de mayo finalmente les dio a los fanáticos esa respuesta, revelando que Akira Toriyama había escrito una nueva película de Dragon Ball que se estrenará en 2022. En este momento, se conocen pocos detalles sobre la película, salvo que contará con un "personaje inesperado" y tendrá muchas escenas de acción y animaciones innovadoras.

Naturalmente, esto ha llevado a mucha especulación de los fanáticos, con algunas teorías bastante extravagantes sobre la nueva película de anime, mientras que otras son bastante sensatas. La Verdad Noticias te comparte 10 de ellas a continuación.

Teorías para la película 2 de Dragon Ball Super

10 - Tarble podría consolidar su lugar en el canon de una vez por todas y tal vez incluso convertirse en un luchador.

“Yo! Son Goku And His Friends Return!!” tiene un lugar cuestionable en los mitos de Dragon Ball, a pesar de que Akira Toriyama ha escrito el borrador inicial. Eso incluye al hermano separado de Vegeta, Tarble, mencionado brevemente en Dragon Ball Z: Battle Of Gods (también escrito por Toriyama), pero omitido en su adaptación DBS.

Su única mención canónica está en Dragon Ball Super: Broly. El regreso de Tarble sería bienvenido y bastante sorprendente, ya que Tarble no es un luchador. Sin embargo, Toriyama podría revisar el personaje. Si decide lo contrario, podría revelar que Tarble se inspiró para entrenar después de visitar a su hermano en la Tierra.

Dragon Ball Super: Baby sería una buena opción

9 - Toriyama podría adaptar a Baby o Hatchiyack, que tienen fuertes conexiones con la historia de saiyan, y tal vez incluso renovar a Baby Vegeta.

El creador de Dragon Ball podría traer de vuelta a Baby de Dragon Ball GT o Hatchiyack del Plan para erradicar los OVA y los juegos de Saiyans. El canal de YouTube CriticSightOfficial incluso declaró en diciembre de 2020 que una fuente anónima afirmó que Baby Vegeta sería el próximo villano de la película.

Serían opciones sorprendentes, aunque dudosas, dada la oscuridad de Raichi y la reputación divisiva de Dragon Ball GT. Sin embargo, no es tan descabellado cuando se considera que la historia de fondo de ambos personajes, la guerra de los Saiyajin con los Tuffles, fue creación de Akira Toriyama; aunque nunca se menciona en el manga.

Personajes de videojuegos Dragon Ball Super

8 - Toriyama podría crear personajes de videojuegos que co-creó como Towa, Mira, Androide 21, Chronoa y Time Patrol Trunks Canon.

Toriyama ha creado o diseñado muchos recientes de Dragon Ball personajes de videojuegos, incluyendo por Dragon Ball Online y Dragon Ball: Z combate. Sin embargo, los juegos los han explorado tan a fondo que Toriyama puede optar por no usarlos para evitar recauchutar terreno familiar.

Aún así, el autor puede tener ideas únicas para hacer canon a estos personajes. Time Patrol Trunks es una elección fácil, ya que Future Trunks y Mai actualmente comparten una línea de tiempo con otras versiones de ellos mismos, quizás haciéndolos más abiertos a explorar y arreglar nuevas líneas de tiempo para el Kai Supremo del Tiempo.

Dragon Ball Super: Moro

7 - La película podría adaptar el Arco De Moro.

El Arco de Moro en el manga Dragon Ball Super es la única historia completa que no se ha adaptado a la animación . Adaptarlo en forma de película parece el movimiento más fácil, dado que Akira Toriyama y el personal del anime ya tienen una versión terminada de la historia que pueden usar como modelo.

Si bien es una posibilidad clara, también parece algo poco probable. Toriyama ha declarado que ha escrito el guión él mismo y no ha mencionado la participación de Toyotaro, quien co-creó la historia de Moro y probablemente escribió la mayor parte de ella. Por lo tanto, parece más probable que la película sea una nueva historia escrita únicamente por Toriyama.

6 - La película podría volver a visitar los universos del Torneo De Poder o explorar los que no participaron.

Dada la gran cantidad de caracteres introducidos en el Torneo del Poder, casi se siente extraño que no han aparecido en el Súper manga desde entonces. La nueva película de Dragon Ball podría recuperar el tiempo perdido al traer de vuelta a algunos de esos personajes.

Goku y Vegeta finalmente pudieron ver el Planeta Sadala del Universo 6 con Cabba, Kale y Caulifla, por ejemplo. Alternativamente, podían visitar los universos que estaban exentos del ToP. Dado que esos mundos tenían niveles de lucha más altos que todos los universos participantes en el torneo, indudablemente tienen oponentes dignos.

5 - Broly podría volver para tener una revancha o formar equipo con Goku (o comenzar a entrenar para convertirse en un destructor).

Esta teoría ocupa un lugar destacado en las listas de muchos fanáticos, ya que la reelaboración del personaje en Dragon Ball Super: Broly fue muy bien recibida. Aparte de eso, Broly solo ha vuelto a aparecer en flashbacks, lo que hace que su regreso parezca muy retrasado.

Toriyama ha declarado que el personaje en el corazón de la película será uno que los fanáticos no esperarán, sin embargo, y Broly definitivamente no sería la opción más sorprendente.

Aún así, su inclusión parece más que posible, ya que tanto Goku como Broly estaban interesados en una revancha amistosa. Además, como muchos han especulado, Broly sería un candidato bastante bueno para el papel de Dios de la Destrucción.

Dragon Ball Super: Cooler, hermano de Freezer

4 - Toriyama podría hacer un canon más genial (en parte para seguir molestando a su hermano).

Incluso antes de su reinvención, Broly era, con mucho, el villano de la película Dragon Ball Z más popular (aunque también el más divisivo). Tiene sentido, entonces, que Toriyama quiera enfrentarse a otro villano favorito de los fanáticos de las películas, como Cooler, el hermano mayor de Freezer.

Traer a Cooler para interactuar con Freezer es una oportunidad casi demasiado buena para dejarla pasar, especialmente si Cooler sigue siendo el guerrero más serio de los dos sin amor perdido por su hermano menor. También sería interesante si mantiene su transformación única de Cooler's Revenge.

Dragon Ball Super: Villanos clásicos de DBZ

3 - Toriyama podría convertirse en canon de otros villanos de películas queridos.

Si bien Cooler parece la elección más obvia, dadas sus conexiones con Freezer, hay muchos villanos de la película Z bien considerados que Toriyama podría reimaginar. ¿Cómo podría una Janemba nueva y más poderosa, originalmente creada en Otro Mundo, competir con Beerus y Whis, por ejemplo?

¿O cómo podría Toriyama reimaginar al monstruoso Hirudegarn y su noble (y muy parecido a Dragon Quest) archienemigo, Tapion? Incluso Garlic Jr., el único enemigo de la película Z que tiene su propio arco de anime, podría ser un juego limpio, junto con Super Android 13 y Bojack y sus piratas. El Dr. Wheelo parece menos probable, aunque un Turles renovado parece posible.

Dragon Ball Super: Primer Super Saiyajin Dios

2 - La película podría protagonizar a Yamoshi y finalmente revelar la historia completa detrás del primer Super Saiyajin Dios.

Cuando Goku convocó a Shenron para preguntarle sobre el Super Saiyajin Dios, el dragón reveló que hace mucho tiempo, un noble Saiyan había usado la forma para detener a los miembros malvados de su raza, pero perdió cuando la forma cedió.

Toriyama amplió la historia aún más en la edición de Saikyo Jump de enero de 2018, explicando que el primer SSJ Dios se llamaba Yamoshi, y que también había sido el Super Saiyan legendario original.

El personaje nunca ha sido mencionado por su nombre en el anime o manga de Dragon Ball Super, pero eso podría cambiar con la nueva película, que finalmente podría revelar todos los detalles sobre Yamoshi mientras encuentra una manera de relacionarlo con los eventos actuales de Super.

Dragon Ball Super: Uub, la reencarnación de Buu

1 - La película podría protagonizar a Uub y por fin contar su historia como el próximo héroe principal de Dragon Ball.

Parece una de las posibilidades más y menos probables. Por un lado, Uub parece la opción más obvia, ya que es el sucesor elegido por Goku. Por otro lado, la historia de Uub siempre pareció una que Toriyama nunca planeó contar, prefiriendo dejar las aventuras del personaje a la imaginación de los fanáticos.

Además, Toriyama estableció específicamente Dragon Ball Super y las dos últimas películas del anime de Dragon Ball Z entre el arco de Buu y el final de DBZ porque sintió que era cuando los personajes estaban en su punto más fuerte, pero menos envejecido. Aún así, no hay ninguna razón por la que Toriyama no pueda cambiar de opinión.

¿Cómo ver la nueva serie de Dragon Ball Super?

Los fanáticos de Dragon Ball Super pueden ver el nuevo anime en Crunchyroll. La plataforma de streaming cuenta con episodios subtitulados. También se puede leer el manga DBS en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

