10 series de anime recomendadas para nuevos fanáticos

La animación japonesa ha sido popular durante mucho tiempo, pero los últimos años han visto un incremento de anime en las principales plataformas de transmisión. Según Netflix, su audiencia de este género se duplicó en 2020 y también se sumaron espectadores que disfrutan ver series con doblaje japonés y subtítulos.

Con eso en mente, La Verdad Noticias te comparte una lista con 10 series de anime recomendadas para ver en este momento. Al igual que el género, que abarca desde cuentos de cazadores de vampiros hasta sagas de detectives, incluímos programas para todos los gustos.

Anime Cowboy Bebop (1998)

Esta querida serie, sigue a un equipo de cazarrecompensas intergalácticos. Cowboy Bebop fue el primer programa de animación japonesa que se emitió en Adult Swim en 2001, y es una gran serie para ver si no estás familiarizado con el género. También es muy apreciado por su sentido del humor y su banda sonora con infusión de jazz.

Netflix lanzará una versión de acción en vivo protagonizada por el actor John Cho como el personaje Spike Spiegel a finales de este año. Se sabe que el live-action de Cowboy Bebop llegará a Netflix este otoño.

Yasuke de Netflix (2021)

El nominado al Oscar, LaKeith Stanfield, da voz al personaje principal de esta serie, que se basa en relatos históricos de un hombre africano que vivió en el Japón del siglo XVI. Tiene muchas otras cosas en marcha, que, como señalaron más de unas pocas críticas, no siempre sirven bien a la historia.

Yasuke de Netflix es visualmente impresionante y cuenta con una amplia banda sonora electrónica de DJ Flying Lotus, quien también es productor ejecutivo del programa junto con Stanfield y el creador de la serie LeSean Thomas, un animador con sede en Tokio (y nativo de Nueva York) cuyos créditos anteriores incluyen The Legend of Korra.

Claymore (2007)

Claymore, serie de acción, drama y romance

Basada en un manga de Norihiro Yagi, esta serie de fantasía oscura sigue a guerreros que son mitad humanos, mitad demonios y están encargados de matar a sus contrapartes completamente demoníacas, las más poderosas de las cuales pueden transformarse en humanos.

La mayor parte de la acción tiene lugar desde la perspectiva de la protagonista herida del programa, Clare, quien es impulsada por su doloroso pasado. Puedes encontrar Claymore en páginas para ver anime como Funimation, Netflix y HBO Max.

Detective Conan (1996)

Detective Conan (Case Closed)

Un astuto detective de secundaria se cruza con un grupo de delincuentes y termina en el cuerpo de un joven de esta serie, conocido como la serie Detective Conan. El programa de larga duración se ganó la (falsa) ira de Conan O'Brien después de que el presentador de la noche descubriera que el niño protagonista lo superaba en Google en Japón.

Castlevania de Netflix (2017)

Castlevania, serie de acción, drama y fantasía

Técnicamente inspirado en el anime ya que fue producido fuera de Japón, el elenco de habla inglesa de "Castlevania" incluye a Richard Armitage ("The Stranger") y Lance Reddick ("The Wire").

Castlevania de Netflix, se basa en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre, un cazador de vampiros decide proteger su ciudad de la furia mortal de Drácula. Es oscuro, sangriento y audaz de una manera que los fanáticos ahora adultos de los videojuegos “Castlevania” apreciarán.

Dr. Stone (2019)

Dr. Stone, shonen de ciencia ficción

Un genio científico adolescente se despierta en un mundo en el que casi toda la vida humana está petrificada. Senku, con la ayuda de amigos que finalmente se unen a él en un estado despierto, se pone en camino para descubrir lo que sucedió y cómo deshacerlo.

Dr. Stone se toma en serio su ciencia mientras Senku intenta hacer avanzar el mundo desde la Edad de Piedra hasta la civilización moderna. Puedes ver la serie de animación japonesa en HBO Max y Crunchyroll.

Naruto (2002)

Naruto, shonen de acción, comedia y drama

Esta franquicia para niños de Masashi Kishimoto, comienza con la historia de un joven ninja huérfano que anhela ser aceptado por la aldea que espera liderar algún día. Las entregas posteriores exploran aún más el destino de Naruto Uzumaki, junto con el de sus amigos más cercanos.

Neon Genesis Evangelion (1995)

Neon Genesis Evangelion, un clásico en series de anime

Los fanáticos de este clásico se regocijaron cuando llegó a Netflix en 2019, después de años de ser prácticamente imposible de encontrar en Occidente. Pero la celebración se expresó con cautela porque Neon Genesis Evangelion es algo emocionalmente pesado.

Nanatsu no Taizai (2014)

Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins (Los Siete Pecados Capitales)

Esta serie de fantasía gira en torno a una banda de poderosos caballeros encargados de restaurar el orden en un antiguo reino del que una vez fueron expulsados. El programa Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins es un original de Netflix.

Keep Your Hands Off Eizouken (2020)

Keep Your Hands Off Eizouken, serie de comedia

Esta animada serie sigue a tres chicas de secundaria que crean un club de anime, aunque no sin oposición, y se embarcan en la creación de su propio universo animado. Es una historia divertida y contada de forma creativa que es particularmente esclarecedora cuando se trata del proceso de animación.

The New York Times nombró a Keep Your Hands Off Eizouken como uno de los mejores programas de televisión de 2020. Puedes ver el popular anime en Crunchyroll y HBO Max. Con estas 10 series de anime ya tienes un maratón para comenzar. ¿Qué otro programa de este género recomendarías para ver?

