10 series de anime que Crunchyroll ayudó a producir

Crunchyroll ha recorrido un largo camino. Originalmente, eran un lugar donde la gente iba a ver anime ilegalmente, pero con el tiempo se convirtieron en el lugar más grande para que la gente disfrutara de nuevas series legalmente.

Casi todos los animes importantes en este momento se pueden ver con una suscripción a Crunchyroll o Funimation. Pero, por supuesto, ninguna empresa importante se detiene allí. La Verdad Noticias te comparte una lista con algunos de los títulos que han ayudado a producir.

10 - Masamune-kun's Revenge

Masamune-kun's Revenge

Uno de los primeros proyectos de Crunchyroll, Masamune-kun's Revenge, se emitió en 2017 y está animado por Silver Link. La serie trata sobre un adolescente llamado Masamune que pasó su juventud siendo burlado por su compañero de clase Aki Adagaki por tener sobrepeso.

Después de crecer y volverse atractivo, Masamune hace todo lo posible para tratar de convencer a Aki de que se enamore de él para poder rechazarla como ella lo hizo con él. La serie cuenta con un material de manga que se publicó desde octubre de 2012 hasta julio de 2018.

9 - El anime "Dies Irae"

Dies Irae fue un anime no tan popular

No todos los animes con los que Crunchyroll trata obtienen calificaciones altas. Dies Irae tiene un puntaje de 5.38 en MyAnimeList, y no hay exactamente un montón de personas pidiendo que la adaptación de la novela visual reciba otra temporada. Está ambientado en Suwahara, donde Ren Fujii se está recuperando de una pelea con su mejor amigo.

Aunque está tratando de volver a la normalidad, continúa luchando con la advertencia de Shirou sobre lo peligrosa que es su ciudad. Esta serie se desarrolló durante dos temporadas en diecisiete episodios, y la segunda temporada solo estuvo en línea.

8 - Net-juu no Susume

Net-juu no Susume es una anime de comedia romántica

Recovery of an MMO Junkie (en inglés) es probablemente uno de los animes románticos más populares de la última década. La serie trata sobre una mujer de treinta años llamada Moriko que recientemente renunció a su trabajo para jugar juegos en línea todo el día como su personaje masculino Hayashi.

Hace una amiga en el juego en el personaje femenino Lily, y las dos se convierten en las mejores amigas en el juego, pero finalmente las dos se conocen en la vida real, y su amistad tiene la oportunidad de florecer y convertirse en otra cosa.

7 - Citrus

Anime "Citrus" - Shoujo-ai

Citrus se estrenó originalmente en 2018 y fue animado por el estudio Passione, también conocido por su trabajo en Rail Wars y The Wasteful Days of High School Girls. La serie de shoujo-ai, comienza cuando le dicen a Yuzu Aihara que se mudará a una nueva escuela porque su madre se ha vuelto a casar.

Obligada a asistir a una escuela para niñas, Yuzu se destaca principalmente gracias a su personalidad y estilo. Tiene un encontronazo con el presidente del consejo estudiantil de la escuela que va bastante mal, pero luego descubre que Mei también es su nueva hermanastra. Y está enamorado de ella.

6 - Yuru Camp

Yuru Camp - Anime de 2018

Yuru Camp fue una comedia bastante popular que comenzó en 2018. La serie se centra en dos personajes: Rin Shima y Nadeshiko Kagamihara. A Rin le encanta pasar sus días acampando cerca del monte Fuji, mientras que Nadeshiko es relativamente inexperta.

Nadeshiko encuentra el camino al campamento de Rin mientras está sola en el bosque, y pasa la noche con Rin mientras se conocen. Esta serie de anime fue lo suficientemente popular como para que la segunda temporada esté en camino.

5 - Toji no Miko

Anime también conocido como "Sword-wielding Shrine Maidens"

En este mundo, la humanidad está siendo amenazada por Aratama, seres con poderes increíbles, y los únicos que pueden detenerlos son las doncellas del santuario. Ellas son entrenadas en escuelas especiales en todo Japón.

Un día, el grupo de Toji no Miko comienza a enfrentarse a la traición desde dentro del grupo, lo que lleva a las doncellas a entrar en conflicto entre sí y contra sus enemigos. Se trata de un un anime original producido por Genco, en coproducción con Crunchyroll.

4 - Somali and the Forest Spirit

Somali and the Forest Spirit

Somali and the Forest Spirit es una de las series de anime de Crunchyroll mejor recibidas. Animado por el estudio Satelight, tiene lugar en un mundo donde los humanos han sido prácticamente aniquilados.

En este mundo, otras criaturas místicas se han convertido en la raza dominante y los humanos se ven obligados a esconderse o arriesgarse a ser consumidos por estos monstruos.

Un día, un Golem vagando por la naturaleza encuentra a una joven llamada Somali, que se ha perdido en un bosque, y decide llevarla a casa con sus padres, prometiendo protegerla hasta entonces.

3 - The Reflection

The Reflection - Anime de 2017

Uno de los programas más extraños que se estrenará durante la temporada de verano de 2017, The Reflection fue animado por Studio DEEN, que tiene un historial que, en el mejor de los casos, es cuestionable. La serie está ambientada en un mundo donde un día ocurre un evento que hace que personas de todo el mundo obtengan superpoderes.

El resto del anime trata sobre quién causó The Reflection y los héroes y villanos que luchan después de ella. Plagada de una animación mediocre, esta serie estaba en problemas en el momento de su lanzamiento.

2 - Urahara

Otra serie de 2017, Urahara, fue animada por EMT Squared, que la gente podría reconocer por la serie isekai que se lanzó en 2020, Kuma Kuma Kuma Bear. La serie trata sobre tres niñas que trabajan en el distrito de Harajuku.

Mientras trabajan, los extraterrestres llegan e intentan robar la cultura de Harajuku, y las chicas se ven obligadas a luchar juntas para hacer retroceder a los extraterrestres. Basado en un manga web, Urahara tuvo doce episodios y no fue particularmente bien recibido.

1 - The Rising of the Shield Hero

Esta serie fue producida por un montón de compañías diferentes, lo que probablemente sea la razón por la que está tan bellamente animada. Kinema Citrus hizo un trabajo increíble con este programa. The Rising of the Shield Hero fue una de las series más grandes de 2019.

Protagonizada por Naofumi, un joven que se fue a otro mundo y pidió salvarlo junto con otras tres personas de mundos diferentes. Mientras que los otros héroes reciben un apoyo más que adecuado, Naofumi se ve obligado a abrirse camino y demostrar que el Héroe Escudo puede ser tan útil como los demás. Crunchyroll confirmó una temporada 2 en 2021.

