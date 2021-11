10 personajes de Naruto que lucharon con el romance

Si bien el romance no está a la vanguardia de la trama, es un tema recurrente en toda la serie de Masashi Kishimoto. Muchos personajes de Naruto tienen que aprender no solo lo que significa amar, sino también cómo amar.

Además, muchas de las relaciones en el anime no son lo que los fanáticos hubieran esperado al principio, y gran parte de esto se debe a que los personajes de Naruto que salen en Boruto (secuela) se convierten en personas diferentes a medida que avanza el programa.

Personajes de Naruto que lucharon con el romance

Muchos de los personajes luchan con el amor de diversas formas. Ya sea por amor no correspondido o porque no pueden mostrar amor de manera saludable, aquí hay diez personajes de la serie que lucharon con el romance. La Verdad Noticias te recuerda que puedes verlos en la secuela de Boruto disponible en Crunchyroll.

10 - Rock Lee

Rock Lee nunca fue tomado en serio en el amor

Rock Lee fue uno de los personajes más románticamente desafortunados de la serie original. Amaba a Sakura Haruno, pero a pesar de sus amables palabras y de salvarla del Sound Ninja durante los exámenes de Chunin, su amor siempre fue unilateral.

Sin embargo, Sakura se ganó un gran respeto por Lee y lo visitó muchas veces en el hospital. Aún así, Rock Lee nunca ganó realmente en el mundo del romance. Incluso en la serie Boruto, se lo representa como soltero (a pesar de tener un hijo, Metal Lee).

9 - Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki fue rechazado por Sakura

Naruto Uzumaki amaba a Sakura al comienzo de la serie, y parte de su rivalidad con Sasuke Uchiha se debía al hecho de que ella estaba obsesionada con Sasuke durante su tiempo en la Academia y en su tiempo como shinobi de pleno derecho.

Sakura nunca deja de amar a Sasuke, incluso cuando le dice a Naruto que lo ama para que deje de perseguir a Sasuke de regreso a la aldea. Al final, él encuentra el amor con la heredera afable del clan Hyuga, Hinata Hyuga. Anteriormente, informamos sobre la historia de amor de Naruto y Hinata.

8 - Hinata Hyuga

Hinata Hyuga era muy tímida en el pasado

Hinata Huuga también tuvo problemas con el amor, aunque gran parte fue autoimpuesto. Siempre fue demasiado tímida para hablar con Naruto y, a pesar de intentarlo en múltiples ocasiones, simplemente no podía decir lo que quería. En cambio, a menudo se desmayaba cuando el rubio estaba cerca o le prestaba atención.

Hinata cambia al final de la serie y, a pesar de su lucha con la timidez, se demuestra tanto ante el pueblo como ante Naruto, quien la inspiró, cuando lo defiende de Pain. Finalmente, obtiene lo que siempre soñó y se casa con el protagonista.

7 - Sakura Haruno

Sakura Haruno luchó por Sasuke hasta el final

Como Naruto, Sakura Haruno también lidiaba con el amor no correspondido, pero no era porque Sasuke nunca llegaría a amarla, era porque no estaba emocionalmente disponible. ¿Quién podría culparlo? Todo su clan había sido masacrado por su hermano, y dedicó su vida a fortalecerse para poder matar a ese hermano.

Al final de la serie, Naruto finalmente es capaz de hacer entrar en razón a Sasuke, y Sasuke regresa a la aldea. A pesar de todo el dolor por el que hizo pasar a Sakura, se casa con ella y tienen una hija, Sarada.

6 - Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha intentó matar a su futura esposa

Sasuke Uchiha también luchó con el amor, pero no por falta de opciones. Era amado por todas las chicas de la aldea, y cuando fue a entrenar con Orochimaru, Karin, una de las subordinadas de Orochimaru, también se enamoró de la frialdad de Sasuke. Sin embargo, fue esa misma frialdad lo que evitó que Sasuke encontrara el romance durante la mayor parte de su vida.

Se dedicó a la venenosa búsqueda de la venganza y luchó por abrirse y amar a los demás. Incluso intentó matar a su futura esposa en muchas ocasiones. Afortunadamente para Sasuke, Sakura todavía lo amaba a pesar de todo eso.

5 - Sai

Sai e Ino se casaron y tienen un hijo

Sai no solo luchó con el amor, sino que también luchó con las relaciones interpersonales en general, pero no fue su culpa. Había sido criado en una oscura organización clandestina que lavaba el cerebro a los niños para que se convirtieran en asesinos sin emociones.

Entonces, cuando finalmente salió, tenía sentido que luchara por encajar. A pesar de que a menudo decía algo incorrecto, encontró el amor con Ino Yamanaka, quien no le permitió salirse con la suya con su rudeza accidental (o intencional). Ino era un personaje emocionalmente inteligente y eso era bueno para Sai.

4 - Ino Yamanaka

Ino se separó de Sakura por compartir su primer amor

Sai no fue el primer amor de Ino Yamanaka. Ino pasó gran parte de su juventud suspirando por Sasuke, al igual que la mayoría de las otras chicas. Se abrió una brecha entre ella y su mejor amiga, Sakura. Finalmente, cuando quedó claro que Sasuke nunca correspondería a sus sentimientos, Ino tuvo que encontrar un nuevo romance.

Lo que fue tan triste sobre el amor no correspondido de Ino es el hecho de que rompió su amistad con Sakura durante tanto tiempo. Ino había estado allí para Sakura cuando necesitaba a alguien, y sin duda se sintió traicionada por la declaración de rivalidad de Sakura.

3 - Shikamaru Nara

Shikamaru Nara se enamora de Temari

Shikamaru Nara tendía a tener prejuicios contra las mujeres, y en la serie original, hizo muchos comentarios inaceptables e improvisados sobre mujeres por los que incluso su padre lo reprendió. Entonces, fue apropiado que Shikamaru terminara con una de las mujeres más fuertes de la serie, Temari of the Hidden Sand Village.

Temari pudo haber perdido ante Shikamaru en la etapa final de los Exámenes de Chunin, pero ella estuvo allí para Shikamaru cuando luchó contra Tayuya durante el Arco de Recuperación de Sasuke. Su relación sólo creció a medida que trabajaban juntos en esfuerzos diplomáticos.

2 - Lady Tsunade

Lady Tsunade se cierra al amor tras ver morir a sus seres queridos

Tsunade siempre luchó con el amor. Se consideraba maldita porque todos los que amaba parecían morir. Su hermano menor, Nowaki, murió durante la guerra, al igual que su amor, Dan. La pérdida de Dan incluso hizo que Tsunade tuviera miedo de la sangre por un tiempo, algo que es un verdadero obstáculo para un ninja médico.

A pesar de que había rumores de que Tsunade amaba a Jiraiya, nunca pudo aceptar ningún sentimiento que pudiera o no haber tenido. Estaba demasiado asustada de que la gente a su alrededor siguiera muriendo y, finalmente, Jiraiya también lo hizo.

1 - Jiraiya

Jiraiya era llamado mujeriego, pero nunca fue correspondido por Tsunade

Jiraiya estaba enamorado de casi todas las mujeres que existían, incluida su ex compañera de equipo, Tsunade, aunque ninguna de las dos se tomó eso en serio. Las cosas nunca funcionaron para Jiraiya, y no fue solo por sus tendencias lujuriosas.

El legendario Sannin había pasado por tantas cosas juntos, es comprensible que no haya vuelta atrás a cómo fueron o podrían haber sido las cosas. Aún así, Jiraiya vivió el resto de su vida solo, escribiendo sus novelas románticas. Sin embargo, nunca dejó de intentar coquetear con todas las mujeres que conocía.

¿Cómo es que Naruto se enamora de Hinata?

En la película The Last - Naruto the Movie, el maestro Iruka le dice a sus alumnos que escriban con quién les gustaría pasar el último día de su vida, si el mundo llegara a terminar. Hinata escribe el nombre de “Naruto Uzumaki” y él ve esto en los recuerdos conectados con ella. En este momento, él ya siente amor por Hinata.

