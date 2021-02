10 personajes de My Hero Academia que podrían MORIR antes del final

Está claro que My Hero Academia no es uno de esos animes en los que todos los personajes positivos, incluso los menores, están encasillados en una armadura de trama; por el contrario, Sir Nighteye, Snatch, Nana Shimura y más héroes han encontrado su final prematuro en el transcurso del manga y anime (junto con un par de villanos aleatorios).

Sin embargo, parece más probable que varios de los amados por los fanáticos vayan a morir. ¡Spoiler! De hecho, Midnight, un personaje semi-principal, ya falleció en el arco de guerra y todo indica que se acercan más despedidas.

Del mismo modo, se garantiza que los destinos de muchos antagonistas también están sellados, pero ¿cuál de los dos lados tiene más probabilidades de morir? La Verdad Noticias te advierte de más spoilers de My Hero Academia a continuación.

10 - All Might

Tal vez la muerte de All Might sea un dispositivo de trama utilizado para mostrar cuán peligrosa se ha vuelto la situación, similar a cuando Dumbledore fue asesinado en Harry Potter. Sus dos tareas principales son orientar a Deku para que sea el próximo One For All y derrotar a All For One. Ambas tareas están casi completas.

9 - Froppy

Tsuyu Asui, más conocida como Froppy, es uno de los personajes más agradables, gentiles y bondadosos de la serie shonen, razón por la cual su muerte es posible. Perderla sería un golpe masivo para Deku y todos los demás en su clase, pero simultáneamente podría impulsarlos a alcanzar mayores alturas.

Varias historias han hecho exactamente esto: eliminar a una persona amada con el propósito de alentar y / o mejorar a quienes se preocupan por ella profundamente. Recordemos esto con Shingeki no Kyojin y la despedida de muchos miembros de Survey Corps. Cada uno motivó a Eren Jaeger a más sentimiento de venganza.

8 - Gran Torino

Gran Torino ya es bastante viejo y no se acerca al nivel que alguna vez tuvo en su mejor momento. Esto se muestra claramente en el manga, donde técnicamente gana un conflicto importante, pero el impacto que tiene en él es mucho mayor.

Digamos que su participación en la guerra, fue como si un estudiante de la UA Academy hubiera estado involucrado. Además, es natural que la vieja guardia se extinga de todos modos para dar paso a la nueva generación de héroes (una lógica similar se aplica también al caso de All Might).

7 - Hawks

Hawks ya habría muerto a manos de Dabi, de no ser por las acciones heroicas de Tokoyami. Recordemos que este héroe con alas se convierte en un agente doble para que las autoridades pro héroes puedan estar al tanto de los últimos desarrollos en League of Villains.

Sin embargo, si bien tiene la confianza de la mayoría de sus miembros, uno de ellos se niega a aceptarlo completamente en el redil: Dabi. Y como sospecha este último, Hawks los traiciona justo antes de la Guerra de Liberación Paranormal, que inevitablemente lo invita a casi perder la vida.

6 - All For One

Llegará un momento en que Deku (o Tomura Shigaraki) tendrá que tomar la decisión final y sacar a All For One de la ecuación para siempre. Recientemente en el manga, AFO escapó de su encarcelamiento en Tartarus, por lo que se puede suponer que tiene en mente algunos planes importantes para cambiar el mundo.

El hecho de que All Might y los demás le perdonen la vida es irrelevante porque, de todos modos, parece imposible mantener a este hombre contenido durante períodos prolongados. Esto nos recuerda mucho al caso de Orochimaru y Sasuke en el universo Naruto, pero la redención no es algo posible para AFO a estas alturas.

Foto: Bones (My Hero Academia)

5 - Erasehead

Eraserhead ha escapado de la muerte dos veces, pero su continuidad no es segura. Valientemente logra evitar que Tomura vaporice la mitad de Japón con su Decay completamente despierto (obviamente con su propio Quirk).

Deku, Bakugo y Todoroki le salvan la vida en el último segundo, pero solo puede haber tantas oportunidades para el héroe. Ha escapado de la muerte dos veces. Ya que la primera vez que Eraserhead pelea contra los Nomu en el incidente de la USJ quedó en condiciones críticas.

4 - Endeavor

La muerte de Endeavor podría provocar que Shoto manifieste completamente su Quirk. A pesar de su comportamiento abusivo en el pasado, Enji Todoroki ha comenzado el lento viaje hacia la obtención del perdón de su familia, pero un descubrimiento reciente ha hecho que la situación sea mucho más complicada.

Se revela que Dabi no es otro que Toya, su hijo mayor y el hermano mayor de Shoto. Un flashback explica que el niño había fallecido en un incendio, pero aparentemente, sobrevive y tiene una gran cantidad de mala voluntad contra su padre.

3 - Tomura Shigaraki

All For One no parece necesitar a Tomura Shigaraki para nada más que robar One For All. Shigaraki es un villano sorprendentemente identificable, su infancia había estado inmersa en una gran miseria, comenzando con el asesinato accidental de toda su familia.

Después de caer bajo el hechizo de All For One, pronto se convierte en el sucesor del villano y recibe el Don más poderoso que existe para hacer el suyo. Sin embargo, es menos como un hijo y mucho más como un títere. Además, Tomura evidentemente desprecia la forma en que es manipulado, y puede irse al extremo más profundo para liberarse.

2 - Kurogiri

Kurogiri solía ser Oboro Shirakumo, el mejor amigo de Present Mic y Eraserhead, hasta que All For One manipula cruelmente su cadáver con la ayuda del Dr. Garaki (lo que resulta en su forma actual de Nomu).

Actualmente prisionero en el Tártaro, presumiblemente será rescatado por la Liga de Villanos tarde o temprano. Curiosamente, dada su historia de origen, podría ser que la muerte de Kurogiri proporcione un cierre a aquellos que amaban a Oboro, pero el jurado aún está deliberando sobre eso.

1 - Bakugo

Quizás sea necesario que Katsuki Bakugo muera para que su amigo, Izuku, finalmente pueda alcanzar el 100% de su poder. Bakugo en realidad se sacrifica para proteger a Deku de Tomura (bajo el control físico de All For One en ese momento), pero no hay forma de que pueda ser asesinado tan rápido.

Sin embargo, al ver cómo su relación con Izuku comienza a desviarse hacia los reinos de la positividad, tal vez sea necesario que muera para que su amigo finalmente pueda dominar One For All. ¿Quizás un asesinato que no termine en muerte? Bueno, esto solo lo sabremos viendo My Hero Academia. Recuerda que el anime está por estrenar su quinta temporada.

