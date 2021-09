10 personajes de My Hero Academia que pertenecen a otras series de anime

El mundo de My Hero Academia está repleto de personajes coloridos, la interesante combinación entre sus Quirks y sus motivaciones crea un caleidoscopio fascinante. La genética convierte este mundo de héroes en un caos apenas organizado.

Los diseños de personajes son tan únicos que la mayoría de los fanáticos no los asociarían con ningún otro anime. Sin embargo, a pesar de todas las cosas nuevas que My Hero Academia trae a la mesa, los espectadores de series de anime desde hace mucho tiempo pueden encontrar que ciertos personajes no estarían fuera de lugar en otras series de anime.

Anteriormente, informamos que el que el consumo global de anime casi se ha duplicado desde 2017 y programas como My Hero Academia del creador Kohei Horikoshi son responsables del gran aumento de popularidad.

Personajes de My Hero Academia en otro anime

Deku de My Hero Academia (Jujutsu Kaisen)

Izuku Midoriya podría ser aprendíz de Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen)

Izuku Midoriya (Deku) comienza el anime Quirkless antes de recibir One for All de All Might. Mientras Izuku lucha por primera vez bajo el peso de su nueva habilidad, se vuelve cada vez más competente en ella con cada día que pasa.

La superfuerza que hereda de All Might se une a las peculiaridades de otros usuarios de One for All, como Float o el temperamental Blackwhip. Con todo este poder a su disposición, Izuku fácilmente podría haber sido parte de Jujutsu Kaisen y ser aprendiz de Satoru Gojo.

One for All comparte muchas similitudes con las técnicas malditas. Por ejemplo, Danger Sense no es diferente a la habilidad de un hechicero para ver maldiciones, y Detroit Smash de Izuku puede recordar a los fanáticos el Divergent Fist de Itadori Yuji. Para más información, lee Deku de My Hero Academia y sus nuevos Quirks clasificados por utilidad.

Shoto Todoroki de My Hero Academia (Avatar: The Last Airbender)

Shoto Todoroki podría ser el Príncipe Zuko (Avatar: The Last Airbender)

En Avatar: The Last Airbender, cada una de las cuatro naciones de su mundo tiene dominio sobre un elemento: fuego, hielo, agua y tierra. Cuando la Nación del Fuego lanza una campaña de conquista mundial, el trabajo de Avatar Aang es detenerlos.

La historia y las habilidades de Shoto Todoroki de My Hero Academia son similares a las del Príncipe Zuko, el príncipe de la Nación del Fuego y el antagonista original de la serie. Zuko incluso tiene una cicatriz en el ojo y una mala relación con su padre.

También se hace amigo del protagonista para enseñarle a Aang a controlar el fuego. Por supuesto, Shoto prefiere usar sus habilidades de hielo, y su dominio sobre sus llamas está en su inicio, pero eso solo le da más potencial. Su doble Quirk prácticamente lo tiene a medio camino de convertirse en Avatar.

Katsuki Bakugo de My Hero Academia (Beelzebub)

Katsuki Bakugo podría ser el padre adoptivo de Baby Beel (Beelzebub)

El explosivo Katsuki Bakugo ha recorrido un largo camino desde el comienzo del anime. Cuando comienza, es un matón violento, grosero y arrogante. Sin embargo, su carácter mejora gradualmente e incluso se disculpa con Izuku por intimidarlo, pero su terrible personalidad todavía tiene mucho en común con el protagonista de Beelzebub, Tatsumi Oga.

Tatsumi es elegido como padre de Baby Beel, el hijo del señor demonio Beelzebub III, precisamente por su comportamiento violento. Bakugou podría haber tomado su lugar fácilmente y tal vez incluso haberse unido a Baby Beel mucho antes.

Masahiro de My Hero Academia (Naruto)

Masahiro Ojiro podría ser un amigo de Naruto Uzumaki (Naruto)

Con peculiaridades llamativas como One for All, Hot and Cold y Explosion alrededor, la cola de Mashirao Ojiro se pasa por alto fácilmente. Pero su dominio de las artes marciales y su creciente habilidad para usar su extremidad extra lo habrían convertido en un excelente ninja si hubiera vivido en el universo de Naruto.

Definitivamente se habría unido a Naruto por eso. Quizás incluso se haya convertido en el recipiente de Kurama en lugar de Naruto. De cualquier manera, el Hokage no habría podido ignorar el puro talento y habilidad de Ojiro My Hero Academia. Puedes ver el anime de Naruto en Crunchyroll.

Himiko Toga de My Hero Academia (Seraph of the End)

Himiko Toga podría ser parte del ejército de Krul Tepes (Seraph Of The End)

Himiko Toga de My Hero Academia se encuentra entre los miembros más jóvenes de la Liga de Villanos. Su Quirk, Transform, le da una fascinación por la sangre y la encamina hacia la villanía. Pero en algunos mundos, la naturaleza sedienta de sangre de Toga no habría estado tan fuera de lugar.

De hecho, habría formado parte de la clase dominante de vampiros en Seraph of The End (Owari No Seraph). Himiko se habría convertido en una ventaja para los progenitores como Krul Tepes, mientras que sus habilidades y sentido del combate la habrían convertido en una oponente mortal para Moon Demon Company.

Moonfish de My Hero Academia (Tokyo Ghoul)

Moonfish podría ser un macabro experimento del Profesor Kanou (Tokyo Ghoul)

Durante el Arco del Campo de Entrenamiento Forestal, los jóvenes héroes de Clase 1-A y 1-B son atacados por el Vanguard Action Squad. Liderado por el notorio Dabi, el equipo tiene otros miembros que son casi tan peligrosos como el pícaro Todoroki.

El villano Moonfish sigue siendo memorable por ser particularmente desagradable. Parece un caníbal, fascinado por devorar carne. Su deseo obsesivo es tan intenso que lo distrae de su tarea.

Su Quirk, Blade Tooth, lo convierte en un peligroso combatiente de largo alcance, pero entre eso y su camisa de fuerza, parece que es uno de los experimentos del Profesor Kanou en Tokyo Ghoul. Puede que no haya sacado un kagune como lo hace Kaneki Ken, pero todo lo demás está ahí.

Nezu de My Hero Academia (Psycho-Pass)

Nezu podría ser parte del Sistema Sibyl (Psycho-Pass)

Como un caso extremadamente raro de un animal con un don, el director Nezu tiene una historia trágica. Ha sido experimentado por humanos y su trauma ha dejado cicatrices, tanto físicas como mentales. Resiente a los humanos por sus acciones y tiene una personalidad sádica, un rasgo que queda claro durante el examen final con los estudiantes Ashido Mina y Kaminari Denki.

Su peculiaridad, altas prestaciones y personalidad inusual lo convertirían en un candidato perfecto para el Sistema Sibyl, la organización policial de la mente colmena que gobierna Japón con mano de hierro en Psycho-Pass. El único obstáculo sería el hecho de que en realidad no es humano, pero Nezu es definitivamente lo suficientemente inteligente como para ser una excepción.

Snipe de My Hero Academia (Sword Art Online: GGO)

Snipe podría ser un jugador en GGO (Sword Art Online)

El aspecto de Snipe es muy similar al de Dyne, el líder del francotirador As del escuadrón PvP del que Sinon forma parte en Gun Gale Online. A diferencia de Snipe, que prefiere las armas, el arma preferida de Dyne es un rifle de asalto.

Aún así, el dúo luciría perfecto luchando uno al lado del otro. De hecho, Snipe probablemente sería un mejor líder para el equipo de Dyne, ya que su experiencia como Pro Hero y su Homing Quirk supera con creces las habilidades de Dyne.

Una cosa es segura: si Snipe hubiera estado presente en GGO , Sterben no se habría vuelto loco. Este es un maestro héroe con el que nadie quiere meterse. Recientemente, Sword Art Online lanza una nueva actualización sobre Aria Of A Starless Night.

Dark Shadow de My Hero Academia (Kuroshitsuji)

Dark Shadow de Tokoyami sería un gran compañero de Sebastian Michaelis (Kuroshitsuji)

A Sebastian Michaelis de Kuroshitsuji (Black Buttler) le gusta decir que es "un mayordomo increíble" cada vez que acaba con los enemigos de Ciel Phantomhive. En realidad, es un demonio con el que Ciel ha hecho un contrato debido a su deseo de venganza. Pero la ayuda de Sebastian tiene un alto costo ya que, en última instancia, desea devorar el alma de Ciel.

Tiene su propio demonio personal en forma de su Quirk, Dark Shadow. Dark Shadow no siempre es fácil de manejar, y no es un demonio antiguo, pero es leal a Tokoyami. Su apariencia de pájaro puede recordar a los fanáticos de Black Butler la forma de cuervo de Sebastian y las plumas oscuras que caen alrededor de su cuerpo real en el anime.

Es un contrato con el que nace Tokoyami, y en general, uno con muchas más ventajas que el entre Sebastian y Ciel. Por otra parte, te invitamos a leer sobre Deku vs Tokoyami ¿Quién gana en una batalla?

Gigantomachia de My Hero Academia (Attack on Titan)

Gigantomachia es prácticamente un Titán (Attack on Titan)

Gigantomachia, la más nueva, y algo reacia, adición a la lista de League of Villains, es leal a All For One y originalmente ve a Tomura Shigaraki como indigno. Es bastante simple, hasta el punto de distraerse con una grabación de la voz de All For One.

Sin embargo, sus habilidades lo compensan con creces. Sus demostraciones de fuerza, velocidad y resistencia son notables incluso para el mundo de My Hero Academia. Incluso es inmune a las llamas de Dabi. Aumentando de tamaño a medida que se emociona, puede hacer volar a los héroes con su aliento.

Muchas de sus habilidades, así como el diseño de su personaje, lo hacen muy similar a los monstruosos titanes de la popular serie Attack On Titan (Shingeki no Kyojin) disponible en Crunchyroll. Todo, desde su tamaño hasta su falta de inteligencia y su aliento (que recuerda al vapor del Titán Colosal) lo haría sentir como en casa en Paradis.

¿Dónde se puede ver My Hero Academy?

Además de Crunchyroll, algunos países pueden ver el anime My Hero Academia en Netflix y sus películas en Amazon Prime Video. El manga original de My Hero Academia está disponible en MANGA Plus de Shueisha y VIZ Media.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!