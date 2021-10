10 personajes de Jujustu Kaisen más espeluznantes, clasificados

El anime Jujutsu Kaisen ha atraído a millones de fanáticos al mundo manga del mismo nombre de Gege Akutami. La Verdad Noticias te recuerda, que Akutami combina brillantemente los géneros de terror y shonen en una serie que es a la vez aterradora y emocionante.

Satoru Gojo del anime es uno de los personajes más conocidos que posee atributos adorables y aterradores, pero no es el único. Es posible que los personajes amigables como Yuji no estén asustando a nadie, pero otros son tan espeluznantes que podrían unirse a las filas de los más aterradores de todos los tiempos.

10 personajes espeluznantes de Jujutsy Kaisen

Foto: Jujutsu Kaisen "Yuta Okkotsu"

La relación de Yuta Okkotsu con Rika

Yuta Okkotsu aún no ha hecho su debut en el anime, pero con la próxima película de anime Jujutsu Kaisen 0, los fanáticos están sedientos de más información sobre el chico con energía maldita ilimitada.

Satoru Gojo le abrió los brazos a Yuta porque pudo sentir una increíble cantidad de energía maldita recorriendo el cuerpo del joven. Cuando Satoru presentó a Yuta a sus compañeros de clase en Tokyo Jujutsu High, los compañeros de Yuta estaban tan asustados que consideraron al dulce joven como una amenaza. Afortunadamente, la amabilidad de Yuta supera con creces la espeluznante de Rika.

Foto: Jujutsu Kaisen "Aoi Todo"

Todo tiene una obsesión con las mujeres

El musculoso tercer año en la Escuela Secundaria Jujutsu de Kyoto no es espeluznante de la misma manera que la mayoría del elenco de JJK es espeluznante. En lugar de asustar a los fanáticos con su hábito asesino o sus habilidades dominadas, Aoi Todo asusta a los fanáticos obsesionándose con la idea de las mujeres.

En el momento en que amenazó a Megumi por su gusto "aburrido" por las mujeres, quedó claro que esta obsesión no era saludable. Todo es incapaz de reconocer el valor de la compasión en una mujer después de años de obsesionarse con ella, lo que hace que su comportamiento sea difícil de ver como algo más que espeluznante.

Foto: Jujutsu Kaisen

El diseño de personajes y la inmortalidad del Maestro Tengen

El nombre del Maestro Tengen solo se menciona en la primera temporada de Jujutsu Kaisen , pero los lectores de manga saben más sobre el papel de Tengen detrás de escena de JJK y su técnica maldita por la inmortalidad.

Si la segunda temporada sigue fielmente el manga, los fanáticos pronto se enterarán de la inmortalidad de Tengen y del Star Plasma Vessel. El ritual de Star Plasma vincula a Tengen con el Ocultismo y resulta más que un poco espeluznante cuando se revela de quién es el cuerpo que Tengen robará.

Foto: Jujutsu Kaisen "Eso y Kechizu"

Eso y Kechizu

Los dos úteros malditos de grado especial que atacan a Yuji y Nobara al final de la primera temporada de Jujutsu Kaisen se llaman Eso y Kechizu. Los hermanos malditos son dos de los personajes más espeluznantes presentados en la primera temporada, pero al menos se ganaron la simpatía de los fanáticos.

Después de que Yuji abre un agujero a través de Eso, se toma un momento para llorar la muerte de las dos maldiciones vivientes y que respiran. Ver al protagonista llorar la muerte de Eso y su hermano menor Kechizu crea simpatía y disipa algo de su escalofrío.

Foto: Jujutsu Kaisen "Satoru Gojo"

El poder de Satoru Gojo

Aunque Gojo parece ser un personaje perfecto sin absolutamente ninguna debilidad, los fanáticos comienzan a cuestionar si su perfección es demasiado buena para ser verdad. Los lectores de manga han llegado a un acuerdo con un mundo de jujutsu en el que Satoru Gojo ya no está allí para proteger a los débiles.

El mundo oscuro y sombrío por el que Megumi y Yuji ahora luchan ha empujado a los espectadores a cuestionar las acciones de Gojo más que nunca. Es posible que los fanáticos de solo anime no tengan motivos para cuestionar a Satoru todavía, pero seguramente se han dado cuenta de las capas ocultas de la personalidad de Satoru.

El Hechicero de Jujutsu más fuerte puede parecer perfecto en la superficie, pero su personalidad juvenil es como una máscara. Cualesquiera que sean sus verdaderas intenciones, es inquietante que Gojo elija esconderlas detrás de una máscara de inmadurez.

Foto: Jujutsu Kaisen "Maldiciones de Grado Especial"

Los Grados Especiales de los Espíritus Malditos

Todos y cada uno de los espíritus malditos que llegan al anime Jujutsu Kaisen son espeluznantes con sus cuerpos amorfos y ruidos extraños. En la parte superior del tótem del Espíritu Maldito, antes de acercarse al nivel de poder de Jogo y Mahito, están los espíritus malditos que han tomado posesión de los dedos de Sukuna.

Después de agregar parte de la energía maldita de Sukuna a la suya, se muestra que estos espíritus malditos disfrutan de su nueva gloria. Para decirlo claramente, la combinación de su apariencia y poder hace que estos espíritus malditos portadores de dedos sean aún más aterradores que la maldición promedio.

Foto: Jujutsu Kaisen "Hanami"

El lenguaje al revés de Hanami

El espíritu maldito de grado especial que ataca a Megumi y Maki durante el Evento de Intercambio de Buena Voluntad de Kioto se conoce con el nombre de Hanami. Por supuesto, los espectadores nunca sabrían esto con solo escucharlos hablar porque Hanami habla japonés al revés.

Como cualquier cinta embrujada espeluznante o melodía clásica maldita, Hanami es un espíritu maldito que se suma a su escalofrío con señales de audio. El diseño de personajes y la técnica maldita de Hanami son aterradores, pero se vuelven aún más espeluznantes cuando se combinan con el sonido distorsionado del idioma japonés al revés.

Foto: Jujutsu Kaisen "Director Gakuganji"

El director Gakuganji

Aunque hay mucha competencia espeluznante en el mundo de Jujutsu Kaisen, el director Gakuganji logra mantenerse al día con sus ojos hundidos y sus intenciones asesinas. El anciano evita todas y cada una de las expresiones de emoción, excepto aquellas que vienen con su miedo a Itadori Yuji.

No debería sorprendernos cuando Gojo habla mal de los superiores, considerando que los fanáticos solo han tenido la oportunidad de ver a este grupo de hechiceros obsoletos representados por la cara espeluznante de Gakuganji.

Foto: Jujutsu Kaisen "Sukuna"

Sukuna y su obsesión por Megumi

El Rey de las Maldiciones pasa la mayor parte de su tiempo en JJK descansando en su trono dentro del cuerpo de Yuji Itadori, pero eso no significa que esté inactivo.

Durante la primera temporada, Sukuna desmantela el control de Yuji sobre él con un voto vinculante y pasa el resto de su tiempo jugando con el corazón del niño. El voto vinculante que Sukuna hace con Yuji le permite al Rey de las Maldiciones robar el control del cuerpo de Yuji cuando lo considere oportuno.

El hecho de que aún no se haya aprovechado de este poder es aterrador y se suma al suspenso. Sin embargo, aún hay fanáticos que se preguntan si Sukuna en realidad es la maldición más poderosa del anime.

Foto: Jujutsu Kaisen "Mahito"

El Espíritu Maldito de Grado Especial Mahito

Mientras contorsiona los corazones y las mentes de los seres humanos con los que hace contacto, Mahito luce una sonrisa genuina para demostrar que disfruta jugando con la humanidad.

Para empeorar las cosas, Mahito mantiene una colección de cuerpos humanos retorcidos bajo tierra como prueba de su técnica maldita. Luego va tan lejos como para dejar que Junpei recorra su espeluznante colección antes de convertir al joven con problemas en otro de sus juguetes.

¿Dónde ver el anime Jujutsu Kaisen en línea?

Puedes ver el anime de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll. La primera temporada tuvo un total de 26 episodios y fue animada por Studio MAPPA (Attack on Titan: The Final Season, Chainsaw Man). La serie continúa en el manga de Gege Akutami y puedes leerlo en MANGA Plus.

