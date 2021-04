10 películas de anime que debes ver varias veces para entender

No es inusual que los espectadores necesiten ver una película más de una vez, pero algunas películas de anime requieren múltiples visualizaciones para entenderse completamente. ¿Tienes alguna en mente?

Para aquellos que quieren meterse en la animación japonesa pero no quieren comprometerse con una serie completa, las películas de este género son el camino a seguir. Desde los estudios de animación como Studio Ghibli y muchos otros, estos largometrajes son amados en todo el mundo.

A lo largo de los años, han surgido algunos clásicos absolutos de Japón, y vale la pena verlos. Algunas son historias independientes y otras se relacionan con series existentes. Una vez es probablemente suficiente para ver la mayoría de las películas, pero algunas en particular, mejoran cada vez. A continuación, La verdad Noticias te comparte 10 títulos.

Akira (1988) Tiene algunos significados más profundos

Anime: Akira, película ciencia ficción

Esta pesadilla distópica disponible para ver en Netflix, es sin duda un viaje salvaje. ¿Qué más esperarías de la película favorita de Kanye West? Akira tiene mucho simbolismo y significado oculto, muchos de los cuales probablemente no serán captados por los espectadores en la primera visualización.

En Akira, un grupo de niños vive en una versión futurista de Tokio llamada Neo-Tokio después de los eventos de la Tercera Guerra Mundial. El personaje principal, Tetsuo, tiene un encuentro casual en el que despierta peligrosas habilidades psíquicas.

Luego, Tetsuo emprende un viaje para encontrar a Akira, un poder mítico más poderoso que él que puede o no existir. Esta película tiene muchos temas y motivos de guerra nuclear, problemas sociopolíticos y está muy inspirada en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

Dependiendo de a quién le preguntes, Akira puede incluso tener temas religiosos, con la película de anime como una especie de "Figura de Cristo". Los mensajes importantes de esta película pueden perderse en el primer reloj, quedando eclipsados por secuencias de lucha salvaje y desarrollos complejos de la trama.

El Castillo Vagabundo (2004) Es más complicado

Anime: El Castillo Vagabundo de Studio Ghibli

El Castillo Vagabundo de Hayao Miyazaki, es un clásico innegable. Desde una hermosa animación hasta una historia que recuerda a un cuento de hadas, es difícil de olvidar. Hay tantas capas en esta historia que es posible que se pasen por alto algunos detalles la primera vez que se ve.

Dado que muchos lo vieron por primera vez cuando eran niños, y muchos otros lo consideraron simplemente una película para niños, el verdadero significado a menudo se pierde. Esta historia trata sobre el viaje de autoaceptación de Sophie y su cambio para mejor.

A lo largo de la historia, Sophie se menosprecia constantemente. Ella es maldecida y convertida en una anciana, y esta maldición solo se rompe después de que salva al mago Howl y descubre su propio valor. Al conocerse, ambos cambian para mejor: Sophie se vuelve más asertiva y Howl más cariñoso.

Esta película de Studio Ghibli muestra una visión mucho más realista del amor que la mayoría de las historias, mostrando todo lo que entra en el amor, incluidos lo bueno y lo malo. Es posible que los hermosos mensajes de esta historia no se capten de inmediato, pero se pueden resumir con la cita inolvidable de Sophie:

“Un corazón es una carga pesada"

Película de Haruhi Suzumiya con un final intenso

Anime: The Melancholy Of Haruhi Suzumiya

Esta película es la última entrega de la franquicia de Haruhi Suzumiya, que comienza con The Melancholy Of Haruhi Suzumiya (2010). Como sugiere el título, Kyon llega a la escuela un día y su amiga Haruhi no está. Todo en su vida parece haber vuelto a la normalidad, pero su vida nunca fue normal.

En una historia donde el personaje principal es esencialmente un dios, todo es posible, y esto lo convierte en una historia bastante loca y potencialmente confusa. Para que esta película sea menos confusa, no la mires hasta haber visto el resto de la serie completa.

La chica que saltó a través del tiempo (2006)

Anime: La chica que saltó a través del tiempo

Makoto Konno es aparentemente una chica promedio de secundaria torpe. Cuando descubre el poder de retroceder en el tiempo y cambiar eventos, ¡se divierte mucho! Pero después de usarlo para evitar un accidente por poco, Makoto se da cuenta de la mayor implicación de su poder.

Como ocurre con la mayoría de las historias que involucran la manipulación del tiempo, puede resultar un poco confuso. Esta historia de Mamoru Hosoda tiene importantes mensajes de responsabilidad y solución de los problemas que crea, pero para comprender la historia en su totalidad, una segunda observación podría ser útil.

A Silent Voice y su profundidad emocional

Anime: A Silent Voice, película

Una voz silenciosa (A Silent Voice de 2016) seguramente tocará las fibras del corazón. Shoko es una niña sorda que fue severamente intimidada por un niño llamado Shoya en la escuela primaria. Ahora se vuelven a encontrar en la escuela secundaria, y Shoya intenta compensar a Shoko.

Estos personajes, especialmente Shoya, luchan por comprender sus propias emociones. La profundidad emocional es algo que simplemente no se ve todos los días en las películas de anime. Hay que prestar mucha atención para comprender las motivaciones de cada personaje, así como la línea de tiempo a medida que la historia pasa entre el pasado y el presente.

Fullmetal Alchemist: Conqueror Of Shamballa (2005)

Anime: Fullmetal Alchemist - Conqueror of Shamballa

El anime original de 2003 Fullmetal Alchemist llega a su conclusión con la película Conqueror of Shamballa. La serie principal tiene muchos giros, vueltas y pseudociencia que pueden ser difíciles de entender. La película no es diferente.

Ed ha viajado al otro lado de The Gate al mundo real, por lo que hay muchas referencias tanto al universo ficticio como a la vida real. Esta película está llena de acción: ¡parpadea y es posible que te pierdas algo!

Cat Soup (2001) Es abstracto y extraño

Anime: Película, Cat Soup

Este cortometraje se puede resumir en una palabra: extraño. Nyatta, un gato, viaja a La Tierra de los Muertos para recuperar el alma de su hermana. Este anime es psicológico y surrealista, y muchos han dicho que no entendían lo que estaba pasando hasta que lo vieron más de una vez.

Hay poco diálogo, por lo que el público debe prestar mucha atención a los eventos porque no se les dirá simplemente lo que está sucediendo en palabras. Este anime tiene algunos temas muy pesados de la vida y la muerte, lo que significan y lo que no significan, que son fáciles de pasar por alto si el público mira esta película como un programa para niños.

Porco Rosso (1992) A menudo se pasa por alto

Anime: Porco Rosso de Studio Ghibli

Porco Rosso a menudo se considera una de las obras más subestimadas de Studio Ghibli. En esta película, un piloto de combate de la Primera Guerra Mundial se convierte en un cerdo humanoide. La primera pregunta que los espectadores pueden tener mientras ven esta película es por qué Porco es un cerdo en primer lugar.

La maldición que convierte a Porco en un cerdo nunca se desarrolla en detalle. Esta película generalmente pasa a un segundo plano frente a una de las películas de Ghibli más conocidas, razón por la cual los sucesos en ella no son de conocimiento común.

La maldición aparentemente tiene que ver con la visión que Porco tiene de sí mismo y de la humanidad. Esto nunca se dice en la película, pero sí en un comunicado de prensa. Volver a ver la película con esto en mente les dará a los espectadores una nueva perspectiva sobre el personaje y la historia.

Gyo: Tokyo Fish Attack (2012)

Anime: Gyo - Tokyo Fish Attack

Pocos nombres son tan sinónimo de horror como Junji Ito. La película de anime Gyo se basa en el libro de Ito del mismo nombre. Esta historia es extraña y absolutamente escalofriante, y eso se traduce en la pantalla. Esencialmente, a los peces muertos les brotan patas y comienzan a atacar a los vacacionistas.

Después de apenas tiempo para presentar a los personajes principales, la historia se vuelve caótica. Sin embargo, no se da una razón real de cómo comenzó este fenómeno. Además de eso, leer el manga original no será tan útil como podría ser, porque el contenido del manga no es el mismo en absoluto.

Your Name (2016) Es un viaje salvaje

Anime: Your Name de Makoto Shinkai

Your Name de Makoto Shinkai es notoriamente confuso. Cuando el intercambio de cuerpos, el viaje en el tiempo y un poco de romance se combinan en una sola historia, eso es de esperar. Taki es un niño que cambia de cuerpo con Mitsuha, una niña.

Esta película trata mucho sobre "amantes cruzados de estrellas", pero es mucho más que eso. Menos de la mitad de la película, el misterioso cambio de cuerpo deja de ocurrir repentinamente, y Taki pasa el resto de la película tratando de encontrar a Mitsuha.

Aquí es donde se desata el infierno y se vuelve confuso. Esta es definitivamente una película que dejará a los espectadores preguntándose "espera, ¿qué acaba de pasar?". Realmente no se puede ver esta película demasiadas veces. Y el final del anime, por supuesto, será odiado, amado y debatido para siempre.

