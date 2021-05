10 mejores series de anime que nunca se emitieron en televisión

Aunque el anime generalmente se transmite primero en Japón por televisión, en el extranjero no siempre es así. Volviendo a principios de la década de 2000, los fanáticos a menudo tenían que pagar un poco si querían ver su serie favorita. Hubo algunas excepciones, por supuesto, con Toonami y Adult Swim.

Pero esa fue la excepción más que la norma, y eso significa que los fanáticos que estuvieron atrapados con series de anime solo de televisión durante años probablemente se hayan perdido bastantes series.

Hay algunos fanáticos que probablemente se irán con una percepción completamente diferente del anime en sí mismo, después de ver qué más tiene para ofrecer fuera de lo que se transmitió en televisión fuera de Japón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte 10 series de animación japonesa exitosas que aplican en esta situación.

Animes que merecen salir en televisión

Series de Anime: Hajime no Ippo

10 - Hajime No Ippo

Uno de los manga shonen de más larga duración, no es de extrañar que no haya llegado a la televisión de Occidente, ya que el anime deportivo no se popularizó durante años fuera de Japón. La serie sigue a Ippo Makunouchi, un estudiante de secundaria que se inicia en el boxeo. después de que es salvado por un grupo de matones.

La historia trata tanto de que Ippo aprenda a boxear con los boxeadores de élite como de aprender sobre cada luchador que Ippo se encuentra en el ring. La serie se desarrolló entre 2000 y 2002, lo que significa que estuvo disponible en el apogeo de la popularidad de Toonami.

Series de Anime: Maji - The Labyrinth Of Magic

9 - Magi: The Labyrinth Of Magic

La ausencia de Magi en las series de anime en televisión es un poco diferente al destino de la mayoría de los shonen. Esto podría deberse a que tenía la licencia de Aniplex of America, pero también podría deberse a que Toonami estaba ocupado transmitiendo series como Sword Art Online y Soul Eater cuando salió la serie.

La historia sigue a Aladdin, un niño con poderes misteriosos, y su amigo Alibaba, un comerciante que trabaja bajo el dominio opresivo de su jefe hasta que encuentran el camino a una mazmorra y escapan con su tesoro. Puedes verMagi: The Labyrinth Of Magic en Netflix.

Series de Anime: Kuroko no Basket

8 - Kuroko No Basket

La popularidad de Kuroko no Basket en el extranjero es una prueba de la superposición entre los fanáticos del deporte y los fanáticos del anime. La serie se desarrolla en torno a un niño de secundaria llamado Tetsuya Kuroko, el sexto hombre de la llamada "Generación de los milagros".

El equipo se disuelve, cada jugador encuentra un nuevo hogar en la escuela secundaria, y Kuroko se une al nuevo jugador Taiga Kagami para intentar crear un equipo que pueda competir con los nuevos equipos que conoce en la escuela secundaria.

Series de Anime: Noragami

7 - Noragami

Noragami es una de las series de anime género shonen más grandes que se lanzaron en la última década, con un promedio de 8 en MyAnimeList en sus dos temporadas. Una gran parte de eso se debe a su carismático protagonista: Yato, un dios menor que realiza tareas aleatorias para sobrevivir y con la esperanza de algún día tener su propio santuario.

Noragami encuentra nuevas formas de interpretar a los dioses populares y tiene una animación magnífica, cortesía del estudio BONES (My Hero Academia y SK8 The Infinity). Pero su popularidad solo la ha conseguido en dos temporadas, a pesar de que el manga tiene material más que suficiente para varias más.

Series de Anime: Major

6 - Major

Teniendo en cuenta la popularidad del béisbol en muchos países, Major parece que hubiera sido una volcada al aire en la televisión. Basado en un manga con casi 80 volúmenes, Major sigue a Goro Honda, un joven de jardín de infantes que sueña con convertirse en un jugador de béisbol profesional.

El punto de venta de Major es que los fanáticos pueden seguir el crecimiento de Goro, literalmente viéndolo crecer de un niño de jardín de infantes a un estudiante de secundaria y más allá. La serie se desarrolló de 2004 a 2010 e incluso logró obtener una secuela siguiendo a su hijo, pero su popularidad nunca se ha traducido del todo fuera de Japón.

Series de Anime: Fate / Stay Night

5 - Fate / Stay Night en Ultimate Blade Works

El anime original de Fate / Stay Night se emitió en Anime Network a finales de la década de 2000, pero en ese momento Fate no estaba ni cerca del gigante que es hoy. Para cuando la franquicia estaba alcanzando su punto alto, la popularidad del anime se debía más a la transmisión que a cualquier otra cosa.

La franquicia de Fate / Stay Night se ha ido en gran medida a Netflix, y tanto Fate / Zero como Unlimited Blade Works tienen sus hogares allí.

Series de Anime: Gintama

4 - Gintama

Gintama es, con mucho, la serie más polarizadora y popular de la década de 2000. O los fanáticos obtienen su humor irreverente que puede variar desde bufonadas hasta romper la cuarta pared, o están molestos porque la serie no llega a sus "arcos serios" lo suficientemente rápido o casi con tanta frecuencia.

Pese a ello, su increíble popularidad en Japón le permitió conseguir una adaptación completa de sus setenta y siete volúmenes, convirtiéndolo en un clásico moderno. Sin embargo, su popularidad se ha limitado en gran medida al sitio Crunchyroll.

Series de Anime: Fruits Basket

3 - Fruits Basket

Por frustrante que sea, la mayoría de las series de anime dirigidas a mujeres apenas han llegado a la televisión. Actualmente, Fruits Basket The Final es la última temporada del remake inicado en 2019.

Pero la serie fue una de las series shojo más populares de la década de 2000, con el intento de Tohru Honda de salvar a la familia Soma de su maldición, atrayendo a una amplia audiencia. Pero a pesar de su popularidad, la serie secuela no ha logrado encontrar un lugar en la televisión.

Series de Anime: Haikyuu

2 - Haikyuu

Otro de los manga deportivos que saltó a la fama en la década de 2010 fue Haikyuu, un manga que sigue uno de los deportes más inverosímiles: el voleibol de niños. La serie se centra en Shoyo Hinata, un chico de secundaria que se enamoró del voleibol después de ver a un equipo en nacionales en la televisión mientras estaba en la secundaria.

Después de trabajar duro, logra ingresar a la escuela secundaria que ganó nacionales y trabaja para ingresar al equipo. Haikyuu es amado por su enfoque en la amistad y el desarrollo del personaje, algunos de los mejores en shonen o cualquier anime.

Series de Anime: Legend of the Galactic Heroes

1 - Legend of the Galactic Heroes

Legend of the Galactic Heroes fue una serie que comenzó a finales de la década de 1980 y se lanzó únicamente en OVA durante casi una década, obteniendo más de 100 episodios. La serie cuenta la historia de dos genios en el futuro lejano: Yang Wen-Li y Reinhard von Lohengramm.

Ellos se encuentran en lados opuestos de una guerra que ha estado estancada durante más de un siglo. Sus acciones llevan gradualmente la guerra hacia su eventual conclusión. Este es ampliamente considerado como uno de los mejores animes de todos los tiempos por los fanáticos desde hace mucho tiempo, y una visita obligada para los amantes de la ciencia ficción.

Canales de televisión para ver series de anime

Cartoon Network

Kids Station

Animax Latinoamérica

BitME

Toonami

AdultSwim

De la lista de arriba, solo BitMe y Adult Swim pueden considerarse un canal para ver series de anime aún activos en 2021. Anteriormente te compartimos las mejores páginas para ver anime en español latino gratis.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!