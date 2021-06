10 mejores películas de anime que puedes ver gratis en línea

Si bien el anime se ha vuelto mucho más accesible para el público fuera de Japón durante las últimas décadas, encontrar cosas para ver aún puede ser un desafío. Y es mucho más difícil rastrear películas de anime, salvo unas pocas, porque no han alcanzado el mismo nivel de éxito que programas como Bleach, Naruto y One Piece.

Hay algunos servicios de transmisión (como Netflix y HBO Max) que ofrecen películas de anime, pero sin una suscripción a uno de ellos, puede parecer imposible encontrar nada.

La Verdad Noticias te comparte, que en realidad hay muchas más películas de animación japonesa disponibles de forma gratuita en línea de lo que la mayoría de la gente piensa. Los servicios de transmisión gratuitos como, YouTube, Tubi y Crunchyroll tienen grandes selecciones de anime que cualquiera puede ver con un solo clic.

Películas de anime para ver gratis en línea

One Piece: Heart Of Gold (2016) es la película número 13 del anime

One Piece: Heart Of Gold (2016) - Tubi

One Piece: Heart of Gold es un largometraje relacionado con el estreno teatral de One Piece Film: Gold. Sigue a los de Sombrero de Paja mientras zarpan con una chica misteriosa que tiene la llave de una isla perdida hace mucho tiempo y su codiciado tesoro.

One Piece: Heart of Gold, así como muchos de los otros especiales de televisión de One Piece, se transmiten actualmente de forma gratuita en Tubi. La serie de anime fue producida por Toei Animation, basada del manga creado por Eiichiro Oda.

Digimon Adventure Tri tiene varias películas de anime

Digimon Adventure Tri: Reunion (2015) - YouTube

El primer capítulo de una serie de seis películas que retoma la historia de Digimon desde donde la dejó casi quince años antes, Digimon Adventure Tri: Reunion es un viaje de nostalgia como ningún otro. Durante los años que estuvieron fuera, las vidas de los DigiDestined han continuado con poco espectáculo.

Pero a pesar de que han crecido y se han separado, una nueva amenaza los obligará a reunirse y salvar el mundo una vez más. Todo el Digimon Adventure tri. La serie está actualmente disponible para ver de forma gratuita (con anuncios) en YouTube.

The Last: Naruto the Movie es una de sus mejores películas de anime

The Last: Naruto The Movie (2014) - Crunchyroll

The Last: Naruto the Movie es la décima película teatral basada en la serie Naruto y la primera que se desarrolla dentro de la continuidad del anime. Esta es solo una de las muchas formas en que significa el final de una era para la serie.

Desarrolla la relación de Naruto y Hinata mientras intentan evitar que la luna colisione con la Tierra y salvar a la hermana de Hinata, Hanabi, de un ser celestial vengativo. Las primeras tres películas de Naruto están disponibles de forma gratuita en Tubi y Crunchyroll; otras cinco, incluidos The Last: Naruto the Movie, están disponibles solo en Crunchyroll.

Badlands Rumble, es una de las películas de anime recomendadas

Trigun: Badlands Rumble (2010) - Tubi

Basado en la serie de manga y anime Trigun de estudio Madhouse, la película Trigun: Badlands Rumble sigue al infame cazarrecompensas Vash the Stampede mientras lucha contra otros asesinos por un premio multimillonario.

Divertido, frenético y de fácil acceso incluso para aquellos que no están familiarizados con la serie clásica de culto, este es un espectáculo animado que bien vale su tiempo de ejecución de 90 minutos.

Trigun: Badlands Rumble está disponible para ver gratis en Tubi; la serie de anime original de 1998 (también animada por Madhouse) se puede encontrar en Funimation. Te recordamos que hay películas de anime que toda la familia puede disfrutar y estas destacan a los títulos de Studio Ghibli.

Redline, es una de las películas de anime cargadas de acción

Redline (2009) - Tubi

En la caótica película de ciencia ficción llena de adrenalina Redline, el hábil piloto JP lucha contra la competencia para obtener el primer lugar en la carrera futurista titular.

Aunque sus personajes están al nivel de la superficie y no hay mucha trama, la animación más que competente de Redline y las ocupadas imágenes lo convierten en un emocionante viaje enérgico que no es fácil de olvidar. Según IMDb, Redline se puede ver de forma gratuita en Tubi.

The Animatrix sigue la línea de Matrix

The Animatrix (2003) - Tubi

Con el trabajo de varios animadores japoneses que cuentan historias del mundo de The Matrix, The Animatrix es una pieza olvidada pero esencial de ciencia ficción surrealista.

Es una antología para todas las edades, y no hay nada más genial que ver a animadores como Takeshi Koike de Redline y Shinichirō Watanabe de Cowboy Bebop perfeccionar su oficio mientras expanden el ambicioso universo de los Wachowski.

The Animatrix se está transmitiendo actualmente de forma gratuita en Tubi. Puede que no sea el único anime en el que escucharás a Keanu Reeves, pero sin duda es el primero de muchas películas de anime geniales como esta.

Maquia es una película de anime que te hará llorar

Maquia: When the Promised Flower Blooms (2018) - Tubi

El dulce y conmovedor drama de fantasía Maquia: When the Promised Flower Blooms sigue a Maquia, un miembro de una raza mística llamada Iorph, que puede vivir cientos de años.

Cuando su casa es atacada, salva a un niño recién nacido y lo adopta como su propio hijo. Un desgarrador que seguramente ganará el corazón de los devotos de Ghibli, Maquia: When the Promised Flower Blooms se está transmitiendo de forma gratuita en Tubi.

Películas de anime: Millennium Actress

Millennium Actress (2001) - PlutoTV

Millennium Actress es un viaje vertiginoso a través de la vida y la carrera entrelazadas de una actriz de edad avanzada, captada por un documentalista de televisión obsesivo y su desgraciado camarógrafo.

Dirigida por Satoshi Kon, cuyos otros trabajos incluyen Perfect Blue y Paranoia Agent, es una visita obligada para cualquiera que busque una de las mejores películas de anime con un poco más de alcance y profundidad que la tarifa tradicional. Millennium Actress se puede ver de forma gratuita en Tubi o PlutoTV.

Akira es una de las mejores películas de anime

Akira (1988) - Tubi

Akira, la obra maestra del cyberpunk, es al menos en parte responsable de la introducción del anime en el mundo occidental, y es difícil pensar en una película mejor para hacerlo. Ambientada en Tokio 2019, cuando un gobierno corrupto toma el poder y una población inquieta lucha por sobrevivir.

La película sigue a Shōtarō Kaneda, un líder de una banda de justicieros que debe proteger a su amigo Tetsuo después de que este último adquiera increíbles habilidades psíquicas. Vale la pena ver a Akira simplemente para ver cómo impactó a toda la ciencia ficción, no solo al anime. Actualmente se transmite de forma gratuita en Tubi.

Muchas películas de anime nacieron como inspiración

Ghost in the Shell (1995) - YouTube

Mamoru Oshii, director de Ghost in The Shell dejó su propia huella en el género cyberpunk y las películas de anime en general. La obra maestra distópica de tonos filosóficos sigue a Motoko Kusanagi, un oficial de policía cyborg, mentras se apresura a enfrentarse al escurridizo Puppet Master.

Este villano es un ciber-hacker cuyo trabajo amenaza la conciencia de todos, explora su identidad personal y sus creencias. La película de 1995 se está transmitiendo actualmente de forma gratuita en YouTube, Tubi, PlutoTV y Amazon Prime Video.

¿Cuál es la mejor película anime de la historia?

Según varias encuestas en redes sociales, la mejor película de anime sigue siendo El Viaje de Chihiro (2001) de Studio Ghibli. El filme fue dirigido por Hayao Miyazaki, cineasta japonés reconocido por sus exitosas películas de anime.

