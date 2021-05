10 mejores películas de anime, dónde verlas y las más recomendadas en Netflix

El mundo de la animación japonesa ha llegado a la pantalla grande y los fanáticos saben que hay películas de anime más legendarias que otras. Hay largometrajes para todos los gustos y aquí en La Verdad Noticias te compartimos las 10 mejores para ver.

De igual forma, te compartiremos los mejores sitios o páginas para ver las películas animadas japonesas y los títulos exclusivos de anime que Netflix ofrece en su catálogo en 2021. Las obras de Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda y Makoto Shinkai están en la lista.

Los tres anteriores, son directores de cine japoneses que han creado películas de anime importantes que debes conocer. Miyazaki de Studio Ghibli ya se llevó un Premio Oscar con el filme de 2001, El Viaje de Chihiro (Spirited Away).

¿Cuáles son las 10 mejores películas de anime?

Akira (1988)

Your Name (2016)

El Viaje de Chihiro (2001)

Perfect Blue (1997)

A Silent Voice (2016)

El Increíble Castillo Vagabundo (2004)

La Princesa Mononoke (1997)

Ghost in the Shell (1995)

La chica que saltaba a través del tiempo (2006)

El niño y la bestia (2015)

Las 10 películas esenciales que debes ver para amar el anime son principalmente la combinación del 2D y 3D. En primer lugar tenemos a Akira (1988) por el director Otomo Katsuhiro. Se trata de una historia del género acción, militar, sci-fi, aventura, terror, sobrenatural y seinen.

En segundo lugar tenemos a Your Name (2016) por el director Makoto Shinkai y es una historia de romance, sobrenatural, drama y escolar. El Viaje de Chihiro (2001) de Hayao Miyazaki es otro título que no te debes perder, siendo un filme de drama, aventura y sobrenatural.

Perfect Blue (1977) del director Satoshi Kon es un referente en el mundo del cine en general. La película de drama, terror psicológico y demencia inspiró a directores de cine como Darren Aronofsky en su película ganadora del Oscar, El Cisne Negro. A Silent Voice (2016) de Naoko Yamada se queda en quinto lugar como un drama escolar shonen.

Luego tenemos a El Increíble Castillo Vagabundo (2004) de Hayao Miyazaki, siendo una película de romance, drama y sobrenatural. El séptimo lugar es para La Princesa Mononoke (1997) de Miyazaki como un filme del mismo género que Howl’s Moving Castle.

Ghost in the Shell (1995) de Mamoru Oshii es una película de acción, mecha, policial, psicológico, ciencia ficción y seinen que es considerada la base del cine de Hollywood para la ciencia ficción tal y como la conocemos.

En noveno lugar tenemos a La chica que saltaba a través del tiempo (2006) dirigida por Mamoru Hosoda y en el décimo puesto a El niño y la bestia (2015) también de Hosoda. Al igual que las películas de Studio Ghibli, te recomendamos ver todas las creaciones de Hosoda como Summer Wars, Los Niños Lobo, Mirai y su próxima película BELLE.

¿Dónde puedo ver películas de anime?

Páginas para ver películas y series de anime online

Los fanáticos pueden ver películas de anime en la plataforma Crunchyroll o demás sitios legales como Funimation, Amazon Prime Video, Hulu y Netflix. Sin embargo, existen páginas no oficiales que ofrecen gran variedad de títulos y estas son las siguientes:

AnimeFLV

JKanime

AnimeID

Tuanimeligero

GoGo Anime

Anime Freak

Anime Crazy

AnimeSeason

AnimeHere

Narutoget

Anime44

¿Qué películas de anime ver en Netflix?

(Foto: Netflix) Películas de anime para ver en Netflix

Los fanáticos del anime pueden encontrar más de 30 películas de anime para ver en Netflix. A continuación te compartimos una lista con hasta 35 películas de animación japonesa que ofrecen la oportunidad perfecta de disfrutarlas en su idioma original japonés, dobladas al español o con subtítulos:

A Silent Voice

Your Name

Summer Wars

La chica que saltaba a través del tiempo

Kiki: entregas a domicilio

El mundo secreto de arriety

Ponyo

Shiki Oriori

Seven Deadly Sins: Prisioneros del Cielo

Pokémon: Mewtwo Contraataca Evolución

Trilogía Berserk: La Edad de Oro

Ghost in the Shell

Akira

El cuento de la princesa Kaguya

Pompoko

Perfect Blue

Amor de gata

My Hero Academia: Two Heroes

El regreso del gato

Marnie

Dragon Quest: tu historia

Susurros del corazón

The End of Evangelion

El Increíble Castillo Vagabundo

Pokémon: el poder de todos

Trilogía Godzilla: el planeta de los monstruos

Ni No Kuni

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

Pokémon The movie: I Choose You

El Castillo en el Cielo

Astroboy

Mis Héroes Modestos

La Colina de las Amapolas

Recuerdos del Ayer

Nausicaä del Valle del Viento

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!