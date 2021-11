10 mejores episodios de My Hero Academia que debes volver a ver

Hay muchas series de anime populares que han acumulado cientos de episodios a lo largo de largos períodos de tiempo, pero My Hero Academia de Kohei Horikoshi comienza a funcionar y establece su voz desde el estreno.

Boku no Hero Academia ha podido evolucionar de manera importante, que respeta a sus personajes en crecimiento, a lo largo de sus cinco temporadas. El anime continúa conectándose con tanta gente porque cada nuevo arco de la historia aumenta las apuestas y presenta desafíos más insuperables.

Hay aventuras aún más emocionantes por venir con los personajes de My Hero Academia, pero mientras tanto, hay algunos episodios extremadamente satisfactorios que siempre son divertidos para que cualquier fan los vuelva a visitar.

10 mejores episodios de My Hero Academia

Foto: BONES - Episodios de My Hero Academia

10 - “Su Comienzo” Demuestra por qué el esfuerzo es digno de ser el protector de la sociedad.

Actuando como la culminación de la cuarta temporada de My Hero Academia, "His Start" marca un importante período de transición tanto para la serie como para la sociedad de My Hero Academia mientras intentan aceptar a Endeavour como el nuevo Pro Hero número uno sobre All Might.

Hasta este momento, la audiencia todavía tiene muchas razones para resentir a Endeavour. Parece poco probable que un arco de redención exitoso sea posible, pero "Su Comienzo" hace un trabajo tan efectivo en su descripción del estrés de Endeavour y el miedo que enfrenta como modelo a seguir cuando continúa resentido consigo mismo.

9 - "The Unforgiven" Pone a prueba el progreso de Endeavour con su familia en peligro.

La temporada 5 de My Hero Academia proporciona un desarrollo excepcional para toda la familia Todoroki una vez que Midoriya y Bakugo se unen a la Agencia de Endeavour y comienzan a pasar más tiempo con su familia. “The Unforgiven” es un episodio brutal que se centra en la idea de que no importa cuánto mejore alguien, todavía habrá pecados que expiar del pasado.

Ending es un villano obsesionado con arruinar la vida de Endeavour y llevar a cabo un viejo rencor. La familia de Endeavour se convierte en el objetivo, lo que realmente le abre los ojos y se convierte en un paso crucial en la rehabilitación del héroe.

8 - “Deku Vs. Kacchan, Parte 2 ”Es un momento decisivo para los dos héroes.

Se ha puesto un nivel adicional de atención en la amistad que existe entre Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo desde el primer episodio de Boku no Hero Academia. Hay muchos episodios que ponen a prueba su relación, pero "Deku vs. Kacchan, Parte 2" de la tercera temporada se siente como un avance importante para ambos.

Los dos se involucran en un enfrentamiento emocional después de los eventos del Examen Provisional de Licencia de Héroe, y ambos tienen mucho que demostrar. El episodio es una liberación tan catártica para ambos, y concluye con el dúo más fuerte que nunca.

Foto: BONES - Orígenes de Shigaraki en My Hero Academia

7 - "Tenko Shimura: Origin" Es una mirada esclarecedora al nacimiento de un villano.

Una de las decisiones más satisfactorias que ha tomado My Hero Academia es dedicar casi la mitad de su quinta temporada a una mirada extensa a los villanos más fascinantes de la serie, especialmente Tomura Shigaraki.

Todo el arco de "My Villain Academia" es increíblemente satisfactorio, pero "Tenko Shimura: Origin" es una mirada fascinante a las trágicas circunstancias que empujaron a Shigaraki hacia la villanía.

El seguimiento del episodio, “Tomura Shigaraki: Origin”, es igualmente poderoso en la forma en que deconstruye al villano principal de la serie y en cómo lo yuxtapone como un doloroso contrapunto a Izuku Midoriya.

6 - "Hero Killer: Stain Vs UA Students" Es una celebración del trabajo en equipo contra un objetivo difícil.

El instigador justiciero, Hero Killer: Stain, tiene un aspecto aterrador y un don de sangre, pero el personaje tiene el mayor impacto con sus creencias incendiarias que pueden incitar a la rebelión por la naturaleza de los actos heroicos.

Stain causa mucho daño y parte del mejor material del villano está reservado para "Hero Killer: Stain vs UA Students", lo que permite a Deku y compañía mostrar cuánto han madurado desde el comienzo de la serie hasta que los Pro Heroes son. capaz de llegar por refuerzos. Es un gran momento inicial que permite a los héroes brillar, como equipo.

Foto: BONES - Mirio Togata de My Hero Academia vs Overhaul

5 - "Lemillion" Pone a Mirio Togata en la prueba definitiva.

La cuarta temporada de My Hero Academia nunca saca a Midoriya del centro de atención, pero también dedica mucho tiempo a Mirio "Lemillion" Togata y por qué es posiblemente un héroe igualmente impresionante como Deku. Esta temporada compara y contrasta a Deku y Lemillion, ya que demuestran individualmente y juntos por qué son el epítome de un héroe.

"Lemillion" empuja a Togata a enfrentarse a Overhaul y Chrono por sí mismo, con él experimentando devastadoras consecuencias cuando se trata de su Quirk. Este episodio demuestra que Togata es un verdadero héroe, independientemente de si tiene un superpoder o no.

4 - "¡Déjalo Fluir! ¡Festival Escolar!" Cambia de marcha para una necesaria explosión de diversión.

Las series de Shonen como My Hero Academia a veces son criticadas por cómo pueden fluctuar tonalmente entre batallas de vida o muerte a divertidos episodios en la playa o celebraciones centradas en la escuela. "¡Déjalo fluir! School Festival ”es una liberación de presión muy necesaria de los oscuros eventos de la cuarta temporada.

La clase 1-A preparándose para un concierto puede que inicialmente no parezca tan emocionante, pero es una fiesta muy divertida con los adorables personajes de My Hero Academia. La pura felicidad de Eri por el desempeño de la Clase 1-A está a la altura de los mejores momentos de toda la serie.

Foto: BONES - Shoto Todoroki de My Hero Academia

3 - "Shoto Todoroki: Origin" Prepara el escenario para la supremacía de Shoto.

Actualmente, Shoto Todoroki se ha convertido en uno de los mejores amigos de Izuku Midoriya, y los dos trabajan en estrecha colaboración en la Agencia Endeavour. My Hero Academia reconoce el potencial de estos dos héroes en ciernes desde el principio y los enfrenta entre sí durante el clímax del Festival de Deportes de la segunda temporada.

El personaje de Shoto Todoroki continúa desarrollándose de manera satisfactoria, pero “Shoto Todoroki: Origen” comienza a despegar las capas de su doloroso pasado y su fracturada relación con su padre. Ni la historia de fondo de Shoto ni la pelea del Festival de Deportes decepcionan.

2 - "One For All" Celebra la gloria de todos los poderes y la caída de One For All.

La tercera temporada de My Hero Academia alcanza algunas alturas de suspenso para la serie a medida que se da a conocer la verdadera amenaza de All For One. Lo que es tan intimidante acerca de esta fuerza del mal es que no solo plaga a Midoriya como un obstáculo futuro, sino que también tiene una larga historia como el máximo rival de All Might.

"One For All" lleva esta disputa de larga data a un final temporal. Es un cierre satisfactorio del creciente drama All For One, pero también es una celebración tan apasionada de por qué All Might ha sido el héroe profesional número uno durante tanto tiempo.

1 - "Infinite 100%" Presenta a Deku como un verdadero héroe y el símbolo de la paz.

My Hero Academia ha preparado el escenario para el mayor enfrentamiento entre héroes y villanos que jamás se haya experimentado, ya que All For One se hace cargo progresivamente del cuerpo de Shigaraki para llevar a cabo sus malvados caprichos.

La pelea final entre All For One y One For All será verdaderamente legendaria, pero hasta que eso suceda, el hito más grande de Deku implica su derrota del Overhaul de Shie Hassaikai.

"Infinite 100%" finalmente permite que Deku se haga cargo, y gracias al Quirk de Eri, puede acceder temporalmente a toda la extensión de su poder sin que su cuerpo se desmorone bajo el peso de su Quirk.

¿Que estudió está animando Boku no Hero?

La serie de anime y las películas de My Hero Academia fueron animadas por Studio BONES. La Verdad Noticias informó anteriormente, que la sexta temporada de anime basada en el manga de Kohei Horikoshi, fue confirmada y próximamente compartirá su fecha de lanzamiento.

