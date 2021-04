10 errores básicos que el anime Shonen sigue cometiendo

Shonen es el género de anime más popular en la actualidad, pero lamentablemente, también es el género más básico que existe. Casi cada nuevo anime Shonen que sale es una copia de un anime más antiguo y más popular, lo que estaría bien si el anime más antiguo fuera impecable, pero no lo son.

Shonen quiere decir “jóvenes” y como su nombre lo indica este anime o manga va dirigido a este público. Su principal objetivo son los adolescentes y jóvenes adultos de entre 13 y 20 años. Muchos de estos animes y manga tienen un héroe masculino joven y se centran en la acción, la aventura y la lucha.

Estos programas suelen estar más centrados en la trama y cuentan una historia secuencial sobre el deseo del protagonista de superar una tarea insuperable. Tiende a ser más largo que otros títulos de otros géneros, y tiene la mayor visibilidad entre los fanáticos internacionales.

Pese a ello, sus defectos siguen siendo replicados y exacerbados una y otra vez mientras hacen la vista gorda ante los gustos y disgustos en constante evolución de los fanáticos modernos, especialmente las fanáticas. Si bien algunos animes Shonen se atreven a ser diferentes, como Attack on Titan o Demon Slayer, la mayoría de ellos, lamentablemente, siguen repitiendo los errores de sus predecesores más exitosos y populares y en La Verdad Noticias te hablamos de ellos.

Errores del anime Shonen

Este tipo de anime siguen cometiendo los mismos errores

Villanos y organizaciones sin ningún objetivo

Los villanos carecen de una historia

Aunque los héroes del anime Shonen en sí mismos son personajes muy básicos tienen motivaciones y deseos que los alimentan para convertirse en los más fuertes de su mundo. La mayoría de las veces, son los villanos los que se quedan con el extremo más corto del palo, porque son malvados por el simple hecho de ser malvados.

Los villanos generalmente tienen poca o ninguna motivación, ningún objetivo final sólido (aparte de matar a todos porque son malvados) y muestran poco o ningún crecimiento de carácter.

Conocidos como enemigos, antagonistas o incluso un gran dispositivo de trama, estos villanos son un motivador principal para que los protagonistas y sus amigos crezcan y luchen por la fuerza.

Una serie solo se vuelve más atractiva cuando presenta villanos verdaderamente poderosos que pueden infundir terror en los corazones de las personas con la motivación adecuada detrás de ellos.

Pero aunque hacen al anime Shonen más entretenido, lo cierto es que en muchas ocasiones carecen de una historia de fondo, lo que no logra desarrollar una conexión entre el espectador y el los villanos.

Perdón para personajes que no lo merecen

Los protagonistas siempre perdonan a los malos

El anime Shonen lleva demasiado lejos la idea de que el protagonista debe perdonar a los asesinos en masa por qué es "lo correcto", a pesar del sistema legal que existe en su universo, para castigar a los malos.

Ser "bondadoso" a menudo se confunde con ser "débil de corazón", donde los protagonistas se resisten a tomar decisiones difíciles pero necesarias, como matar al malo. Incluso en Jujutsu Kaisen, Yuji duda antes de matar a un espíritu maldito que sin duda habría ido y matado a más seres humanos inocentes, algo que nunca molesta a Yuji y su especie.

Si bien el espíritu compasivo suele ser importante en los protagonistas del anime Shonen, lo cierto es que en el mundo real perdonar a los malos no siempre es la solución, pues de alguna forma deberían recibir algún castigo para no cometer los mismos crímenes, además que debe de existir algún tipo de justicia.

Seres queridos muertos en el anime Shonen

Un familiar muerto es esencial en este tipo de anime

Incluso en 2021, el shonen se basa en el "miembro de la familia muerto" para hacer que sus héroes avancen y se conviertan en el mago / hokage / asesino de demonios / cazador / hechicero jujutsu más fuerte del mundo. El anime Shonen parece olvidar que el simple hecho de querer que el mundo se deshaga del mal es una motivación suficientemente buena, al igual que el simple hecho de que se le pague para matar a los malos.

Sin embargo, este recurso está tristemente reservado para antihéroes como Light Yagami, quienes generalmente terminan perdiéndose a sí mismos en sus deseos "malvados".

Es por eso que este tipo de anime suele usar el recurso de algún familiar o ser querido muerto para alentar a los protagonistas a conseguir un mundo mejor, algo que suele ser bastante triste pero también repetitivo, de tal forma que el protagonista nunca podría estar completamente feliz, pues siempre le faltará alguien importante.

Protagonistas tontos que son inteligentes

Los protagonistas suelen ser tontos pero con grandes habilidades

Luffy, Naruto, Goku, Gon, Deku, Rin Okumura: la lista es interminable. Parece que la única personalidad que puede tener un protagonista masculino shonen es ser un cabeza hueca despreocupada, que puede o no ser fácil de convencer, y muestra su inteligencia o instinto asesino solo cuando la trama lo requiere.

Los estudios de mangaka y anime parecen ignorar el hecho de que hay muchas cualidades que son agradables en los personajes de anime, sin hacerlos tontos como una roca.

Afrontemoslo, los amamos con locura. Son esos personajes que nos hacen reir a carcajadas, incluso en momentos en que quizás no estemos de muy buen humor. Son idiotas, sí, pero idiotas adorables, tanto que a veces uno debe cuestionarse si realmente son tan idiotas como creemos.

En el animé abundan personajes de este tipo, podría decirse que es una norma que en al menos las series shonen exista al menos un personaje terriblemente idiota. Pero eso no quiere decir que sean completos inútiles, muy al contrario, frecuentemente entre más idiotas son más fuertes. Por casa genial personaje secundario hay un protagonista estúpido que supera los problemas por el poder de su determinación.

Pareciera que es un requisito hacer anime Shonen con protagonistas bastante torpes, pero con un gran instinto para salvar al mundo y a sus amigos. Y es que de alguna forma aunque los veamos como personajes bastante tontos cuando se encuentran en situaciones verdaderamente complicadas y aparentemente sin solución, logran salir de ella como por arte de magia, o más bien gracias a sus poderes, fuerzas, o habilidades.

Siempre el bueno gana en el anime Shonen

Los villanos parecen estar destinados a la derrota

El chico malo aparece, declara sus intenciones, hace enojar al chico bueno que luego pelea con él en una batalla épica, solo para, obviamente, ganarla al final. Es casi como si todo el tema de tener canales abiertos de comunicación con la gente fuera algo que no existe en los animes Shonen.

Hay una razón por la que la diplomacia existe en el mundo real, donde incluso las naciones enemigas tienen sus canales oficiales de comunicación abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, esto es algo que los fanáticos nunca ven en el anime porque, en última instancia, todo tiene que conducir a una gran batalla, donde el malo pierde.

Definitivamente las luchas nos entretienen bastante, pero es como si en el Shonen no existiera otra forma de arreglar las cosas, y donde además los villanos siempre son los perdedores, algo que ya nos sabemos de memoria.

Ausencia de villanos mujeres en el anime Shonen

Suele haber gran ausencia de mujeres villanas

En programas más antiguos, un sensei suele ser un anciano de pelo blanco, que es estricto con su discípulo. En el anime más nuevo, mientras All Might y Satorou Gojo tienen el estereotipo cansado del "viejo sensei" en el género, todavía tiene que existir incluso una sensei femenina (que no era un personaje secundario) que entrenó al protagonista para convertirse en el héroe que él es.

Es el mismo caso lamentable con los villanos, donde personajes como Kaguya Otsutsuki son la excepción, no la norma. Esto es algo que los espectáculos modernos de shonen todavía no han podido solucionar, siendo el último ejemplo Jujutsu Kaisen.

Es como si los personajes femeninos no pudieran ser malvados, o como si no tuvieran suficientes habilidades para serlo, pues definitivamente al anime Shonen les falta el toque femenino de maldad.

Además las mujeres suelen ser personajes secundarios es estos animes, pero nunca las protagonistas (salvo algunas excepciones)

Peleas sin estrategias completas

Las peleas son narradas de manera excesivas

Obviamente, es imposible comprimir cientos de capítulos de manga en 12 o 24 episodios, pero eso no significa que los personajes tengan que narrar las acciones más obvias al público. Este truco funciona con la premisa de que la audiencia es demasiado tonta para entender lo que literalmente ven en la pantalla, lo que obviamente es un insulto para los fanáticos que disfrutan de tales programas.

Por no hablar de cómo estas narraciones duran varios minutos cuando en realidad solo han pasado uno o dos segundos en el anime Shonen. Tales acciones no solo desafían la lógica, sino que también desafían las leyes mismas del tiempo y el espacio.

Además el uso excesivo de las narraciones pueden llegar a distraer o ser molestos para el espectador, por lo que sería genial que permitan a la audiencia disfrutar de las peleas más importantes sin tanta explicación de por medio.

Hombres homosexuales representados como depredadores sexuales

Se ha dado una mala representacion de los personajes homosexuales

Es una regla no escrita que los personajes masculinos homosexuales no deberían existir en el anime Shonen; incluso el Attack on Titan "inclusivo" presenta a una pareja de lesbianas, pero no a una gay. Cuando los personajes homosexuales existen en shonen animado, simplemente refuerzan los estereotipos negativos sobre los hombres homosexuales a un público que se compone sobre todo de los hombres heterosexuales.

Puri Puri (One-Punch Man ) y Bob (Fairy Tail ) son excelentes ejemplos de este elemento. Incluso en Jujutsu Kaisen, cuando Eso se presentó tranquilamente a Nobara, su reacción inquietante fue vomitar, una reacción que estaba reservada solo para Eso, a pesar de haber luchado contra espíritus malditos peores que él.

La representación de los hombres homosexuales como depredadores sexuales es algo que no ha agradado a todo el público, pese a ello este estereotipo sigue apareciendo una y otra vez en este tipo de anime, lo que aún resulta desagradable.

Personajes pervertidos mal representados

Los personajes pervertidos suelen ser "buenos"

Con la excepción de Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, cada anime shonen popular ha presentado a un criminal que regularmente acosa y asalta sexualmente a las niñas, generalmente en público, y en realidad termina convirtiéndose en uno de los personajes más "divertidos" de la serie.

Personajes como Minoru Mineta y Zenitsu también suelen ser buenos amigos del héroe/ chico bueno del programa, quien, en lugar de sermonear a estos chicos para que traten a las mujeres con respeto, elige mirar para otro lado mientras que dichos personajes hacen que todas las chicas en la habitación se sientan incómodas con su mera presencia.

Estos personajes no les gustan mucho a las fans femeninas, y su "peculiaridad de personalidad" nunca agrega nada de valor a la trama, por lo que no tienen sentido, pese a ello en el animensiguen apareciendo tales personajes todos los años.

Cosificación de las mujeres

Las mujeres no suelen ser protagonistas y además son cosificadas

Una vez más, los animes Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y Attack on Titan son quizás los únicos programas populares de shonen que nunca sexualizaron o infantilizaron a sus personajes femeninos. De lo contrario, desde One Piece hasta Seven Deadly Sins, absolutamente todos los animes shonen tienen al menos un personaje femenino cuyos atributos físicos más notables son sus grandes pechos expuestos, como Yaoyorozu Momo (que también es menor de edad) y Monster Princess Do-S.

Si no se sexualiza a las mujeres, se las retrata como tontas cabeza hueca con el coeficiente intelectual de un niño , o damiselas en apuros que constantemente necesitan ser salvadas por un hombre.

Los personajes femeninos restantes en el programa son personajes secundarios o aquellos que están relacionados por sangre con el personaje principal. Al igual que los villanos, a los personajes femeninos nunca se les presta mucha atención, porque su propósito más básico en el anime no es servir como personajes, sino como “personajes femeninos”.

