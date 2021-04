Para muchos espectadores, el género shonen se define por sus increíbles escenas de lucha. Pero no todas las series de shonen se centran en la lucha en La Verdad Noticias te diremos a continuación porqué.

Hay tantos géneros y estilos diferentes de anime que crean material increíble que puede conectarse con una amplia variedad de audiencias. Cada género de anime tiene su público respectivo y cada año presenta decenas de nuevos éxitos, pero las series de anime habitualmente shonen son las que causan el mayor revuelo y se ejecutan durante años y años.

Las series Shonen son historias diseñadas para un grupo demográfico masculino joven, lo que frecuentemente significa que hay un protagonista masculino y, por lo general, una gran cantidad de combates.

El conteo que presentaremos a continuación cuenta con la opinión de millones de seguidores que también han dado su opinión acerca de las diferentes series y géneros que este mismo tiene y que ha cautivado a tantas personas en el mundo.

Animes shonen que no incluyen peleas

No todas las series shonen de anime tienen peleas

Death Note se convierte en una batalla psicológica

Es una de las series de anime más esperadas del mundo

La serie de anime Death Note se ha ganado la reputación de ser una de las series de anime más aclamadas de todos los tiempos. Death Note es tan venerado por la forma en que presenta un enfrentamiento de suspenso entre un héroe y un villano, pero se hace a través de una batalla de ingenio con la ayuda de una herramienta mortal y misteriosa.

Death Note sobresale por la forma en que su complejo protagonista, Light Yagami, se transforma progresivamente en un villano aterrador. El Death Note y los poderes peligrosos que lo rodean significan que la serie shonen puede estar llena de muerte, pero estar desprovista de batallas y peleas.

Esta manga fue escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata y la adaptación fue hecha por Tetsuro Araki. Pese a que ha pasado por varios cambios, sigue siendo muy popular y una de las cosas que más admiran de dicho contenido, son los temas que tratan.

The Promised Neverland un anime shonen con poco peligro

La segunda temporada de este anime fue muy esperado

The Promised Neverland recibió mucha atención durante su primera temporada y, aunque la segunda temporada del anime tiene una recepción decididamente más mixta, todavía se aleja de la estructura convencional llena de batallas de la mayoría del anime shonen.

The Promised Neverland se centra en Emma y un grupo muy unido de huérfanos que de repente se ven empujados a un extraño mundo nuevo una vez que la verdad sobre su cautiverio sale a la luz.

The Promised Neverland pone a sus personajes en constante peligro en un mundo en el que no pueden confiar plenamente, pero sus medios para la victoria suelen implicar espionaje y estrategias inteligentes en lugar de puñetazos.

La serie ha pasado por al menos seis volúmenes en sus revistas y actualmente consiguió convertirse en uno de los shonen favoritos de todo el mundo por eso se encuentra en esta lista y también de los autores de diversas revistas.

El Gran Pretendiente mira a los maestros estafadores en el apogeo

La serie contiene grandes misterios

No hay nada como un buen grip y The Great Pretender es una clase magistral de narración y desvío. El anime mira a un grupo heterogéneo de estafadores que operan con cierta mentalidad de Robin Hood mientras intentan equilibrar la balanza de la justicia a través de sus elaborados contras.

The Great Pretender crea misterios profundamente atractivos que involucran una mezcla inspirada de inteligencia, emoción y buena suerte para asegurarse de que estos planes se hagan realidad. Las vidas a menudo están en juego, pero a través de vastas conspiraciones y sabotajes criminales.

Los seguidores de la serie han destacado los interesantes temas que se tratan en la misma y por ello han señalado que es una de las mejores actualmente pese a que tiene varios años de haberse estrenado.

Este serie fue producida por Wit Studio y dirigida por Hiro Kabyragi. Se trata de un joven rimador originario de Japón que está involucrado en muchas estadas a nivel mundial.

¡Appare-Ranman! convierte una carrera gigante en el desafío

Acaba de cumplir 10 años desde su estreno

Todo el anime shonen necesita una sensación de conflicto y progresión para mantener a sus protagonistas en el camino correcto que los convertirá en héroes consumados. ¡Appare-Ranman! Es un anime reciente con una perspectiva global que enfrenta a competidores eclécticos entre sí en una carrera a campo traviesa.

¡Los corredores de Appare-Ranman! pueden defenderse si es necesario, pero la mayor parte del conflicto se reduce a quién es el primero en cruzar la línea de meta y los obstáculos que plagan sus vehículos mientras están entre destinos. Hay una gran sensación de suspenso, pero convierte a los vehículos en las armas definitivas.

La serie fue producida originalmente por P.A. Works y dirigida por Masakazu Hashimoto. El pasado sábado 10 de abril se cumplió un año de su estreno en Tokio y es una adaptación de manga con el arte de Ahn Dong Shik. Trata de un ingeniero Sorano Appare y el perspicaz pero también cobarde Isshiki Korsame que se encuentran dentro de un barco que se dirige a América luego de un percance que tiene impacto sobre ambos.

El Detective Conan resuelve casos sin necesidad de violencia

Muchos niños siguen esta serie shonen

La serie Detective Conan, a veces también conocida como Caso Cerrado, se ha convertido en una institución del anime y tiene más de 1000 episodios en su haber. Existe una estructura tan definida para los misterios, lo que la hace un ajuste tan natural para el género shonen. Shinichi Kudo / Conan Edogawa es un detective de renombre que se encuentra atrapado en un cuerpo infantil, pero eso no ralentiza su naturaleza tenaz para resolver crímenes.

Como muchos procedimientos policiales o de misterio, el detective Conan recurre a la inteligencia y las pruebas para detener a los sospechosos y la violencia no forma parte de la agenda de la serie. Incluso es algo contrario al estilo de Shinichi.

Toda la historia se centra en Shinichi Kudo, un famoso detective que resulta ser envenenado por un grupo de hombres vestidos totalmente de negro. Finalmente no consiguen matarlo, sino se encoge hasta finalmente cambiar su aspecto al de un niño de siete años.

Bakuman es un anime de amor al arte

Ambos adolescentes tiene que resolver muchos problemas

Bakuman es una serie de shonen que sigue a dos adolescentes varones, Mashiro y Akito, que tienen aspiraciones de grandeza y entran en un campo altamente competitivo. Lo que distingue a Bakuman de muchos otros animes shonen es que Mashiro y Akito se embarcan en el camino para convertirse en legendarios artistas de manga en lugar de aclamados artistas marciales o campeones ninja.

La naturaleza de la historia de Bakuman asegura que se mantenga firme, pero sigue estando muy llena de suspenso e incluso proviene del mismo equipo creativo que es responsable de Death Note.

La ilustración de la serie inició en 2008 y finalizó en abril de 2012, y fue publicado semanalmente en la revista Shonen Jump. El primer capítulo fue traducido a diversos idiomas a través de internet y esto generó que los fans incrementaron en varias partes del mundo. Esta serie de anime fue muy popular y los fans han señalado que no hacen falta los conflictos dentro de la serie.

Hi-Score Girl convierte los videojuegos en un tema interesante

Esta serie se daba es sucesos de la década de los 90's

Existe una fuerte relación entre el anime y los videojuegos, ya sea que los dos se adapten entre sí o simplemente jueguen en el mundo del otro. Hi-Score Girl combina las sensibilidades shonen con minucias de la vida cotidiana, ya que analiza la relación incipiente de un niño introspectivo con una niña, con los videojuegos que actúan como el tejido conectivo entre los dos.

Ambientada en los 90, es muy cómoda rting que Hi-Score Girl extrae del mundo real a medida que construye sus conflictos relacionados con los videojuegos y esta delicada relación. Toda la lucha se deja en manos de los sprites de los videojuegos y los gabinetes de arcade.

El manga se publicó por primera vez en 2010 y lamentablemente en agosto pasó por severos problemas legales con SNK Playmore. Su publicación se retomó hasta el 2016 y los fans no desistieron, la esperaron insistentes hasta que finalmente volvió.

Anohana es un anime de meditación sobre una pérdida

El dolor se hace presente en esta increíble serie

Anohana: The Flower We Saw That Day es un puñetazo de una serie de anime que es el programa shonen perfecto para el público que quiere algo más emocional. La serie se centra en un grupo de niños que pierden a uno de sus amigos en un accidente y el anime retoma varios años después para resaltar cómo esta tragedia ha afectado a estos amigos. Jinta Yadomi, la exlíder del grupo, se vuelve reclusa y se retira por completo de la sociedad.

Sus amigos intentan comunicarse con él, pero es una serie que está llena de dolor y catarsis. Las batallas nunca están en la mente de nadie.

Muchas personas han señalado que el contenido de esta serie los ha ayudado de manera interna a sanar ciertas heridas. Para muchos podría parecer un chiste, pero los especialistas indican que el contenido audiovisual si puede impactar en la forma cotidiana de vivir la vida.

Este anime shonen convierte el cuerpo humano en la mayor aventura

¡Hay un puñado de series de anime que intentan desmitificar el cuerpo humano o ciertos aspectos de la biología y Cells at Work! es una serie creativa de shonen que construye un mundo tan rico.

El anime se desarrolla dentro del cuerpo humano, hace que los glóbulos rojos y blancos antropomorfizados sean los personajes centrales y convierte las dolencias de salud cotidianas en emocionantes aventuras.

Hay alguna ocasión en la que es necesario vencer a los gérmenes o células destructivas, pero nunca se convierte en una serie de peleas y cualquier conflicto actúa como catalizador para resolver los problemas de una manera más elaborada.

Esta serie tampoco necesita peleas físicas para destacar. A decir de los fans de esta serie, transmite un importante mensaje que sí ha sido captado por los espectadores y ese era uno de los objetivos de los creadores que se encuentran contentos al lograr su cometido.

Dr. Stone resuelve sus problemas con la mente

Esta serie es muy popular entre los jovenes

Es difícil combinar el entretenimiento con la educación, pero el Dr. Stone es un raro ejemplo que convierte a la ciencia en una superpotencia. Establecido miles de años después del punto de disolución de la sociedad, Senku Ishigami lidera una tribu de intrépidos supervivientes para devolver la modernidad al mundo.

Es cierto que la segunda temporada del anime, Dr. Stone: Stone Wars, aborda el tema de la batalla, pero sigue siendo el resultado de la ciencia constante que se exhibe. Los personajes de Dr. Stone definitivamente usan su cerebro sobre su fuerza y el anime es un testimonio de cómo la inteligencia es a veces la herramienta más poderosa de todas.

Esta historia cuenta las aventuras de dos adolescentes llamados Senku y Taiju, que están atrapados en un mundo post-apocalíptico en el que la raza humana se ha convertido en piedra y tienen que hallar la manera de revertir esta situación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.