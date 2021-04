10 animes para disfrutar en esta primavera 2021

Esta primavera de 2021 está llena de nuevos lanzamientos, hay más de 50 nuevas series de anime que se estrenarán durante el resto del año.

Para muchos el 2020, se denominó el año que no se nombrará esto debido a la pandemia que actualmente sufre el Mundo entero y en especial también fue un año bastante extraño en términos de anime ya que varias producciones de anime de alto perfil se estancaron y se vieron obligadas a reprogramar.

Series de anime se vieron obligadas a reprogramar sus estrenos por el Covid.

Series como The Promise Neverland reprogramó desde la segunda temporada, largometrajes como el recientemente estrenado Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time se vieron afectados y se pospuso el estreno en cines en Estados Unidos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba la película

Desgraciadamente nos hemos perdido de tantos acontecimientos esperados que lamentablemente no se pudieron llevar a cabo debido a la pandemia y que este 2021 se estrenarán poco a poco, La Verdad Noticias tiene la lista de los 10 animes que llegan el resto del año.

10 animes emocionantes para ver esta temporada:

'Fruits Basket': The final Season

Esta es la última temporada de Fruist Basket.

La última temporada de Fruits Basket seguramente será la más emotiva hasta ahora, y eso dice algo para un programa que cuestiona regularmente el trauma de la infancia, la soledad de los adultos y la terrible experiencia de ser conocido.

La temporada pasada concluyó con el idealista huérfano Tohru Honda descubriendo la verdadera naturaleza de Akito, el jefe de la misteriosa familia Sohma.

Como el "Dios" del zodíaco, Akito ejerce un gran poder e influencia sobre los miembros de la familia Sohma, especialmente aquellos que están afectados por la maldición. Esencialmente, se ven obligados a cumplir con las órdenes de Akito, les guste o no.

Decidida a romper la maldición bajo la que están, para todos los involucrados, pero especialmente para el despreciado Gato del Zodíaco, Kyo, quien será básicamente encarcelado de por vida después de la graduación, Tohru debe sumergirse más profundamente y descubrir cómo deshacer los lazos que unen a la Sohmas juntos.

Las vistas previas de la próxima temporada prometen algunas confesiones de amor, besos robados y momentos de lágrimas.

'Godzilla': Singular Point

Estuvo a punto de coincidir con el estreno de Godzilla vs. King Kong.

Esta primavera no podría ser una temporada más inesperada para los fanáticos de Godzilla, con el estreno de las series de anime de Studio Bones My Hero Academia y Orange, Godzilla: Singular Point estuvo a solo unos días del lanzamiento de la última versión en vivo la película estadounidense de acción Godzilla vs. King Kong.

No debe confundirse con la trilogía de películas de anime de Polygon Pictures Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: City on the Edge of Battle y Godzilla: The Planet Eater, Godzilla Singular Point presenta un nuevo elenco de personajes y una historia original., escrita por Toh Enjoe y dirigida por Atsushi Takahashi.

La serie también presenta a Eiji Yamamori, conocido por su trabajo en clásicos del anime como Princess Mononoke, Spirited Away y The Wind Rises., como diseñador de kaiju de la serie.

Godzilla: Singular Point se estrenó en Netflix en Japón el 25 de marzo y estará disponible para transmitir en todo el mundo a finales de este año.

'Joran The Princess of Snow and Blood'

Este anime es parecido al anime de 'Lady Snowblood'.

Joran, la princesa de la nieve y la sangre, puede sonar como un riff del drama de venganza de 1973 de Toshiya Fujita, “Lady Snowblood”, pero la premisa es mucho más inesperada y sobrenatural.

Dirigida por Susumu Kudo y escrita por Rika Nezu y Kunihiko Okada, el anime está ambientado en una versión de la historia alternativa de Japón en 1931.

Donde una misteriosa fuente de energía conocida como la "vena del dragón" le ha otorgado al país avances tecnológicos milagrosos y una orden clandestina de verdugos conocida como "Nue" quienes trabajan en nombre del Shogunato Tokugawa.

La serie sigue a Sawa Yukimura, una joven de sangre azul y habilidades sobrenaturales, que se embarca en una campaña de venganza contra los Nue por asesinar a su familia cuando era una niña.

Joran The Princess of Snow and Blood se estrenó este 6 de abril en Japón y se transmitirá esta primavera en la página web de Crunchyroll.

'Megalo Box 2': Nomad

Esta programada para ser uno de los mejores animes de estos tiempos.

Gearless Joe regresa en la muy esperada secuela de Megalo Box tributo a Ashita no Joe 2018 de TMS Entertainment.

Megalo Box 2: Nomad ve el regreso del director de la serie You Moriyama, junto con el escritor y compositores de la serie Katsuhiko Manabe y Kensaku Kojima.

La serie se parece en algo a su predecesora de 2018, Megalo Box 2: Nomad seguramente será uno de los animes de acción más emocionantes y bellamente animados de esta temporada.

Megalobox 2: Nomad se estrenó el 4 de abril en Japón y se transmitirá en Funimation.

'My Hero Academia'

'My Hero Academy' ya estreno su 4ta temporada.

Nombramos la cuarta temporada de 'My Hero Academia' como uno de nuestros animes favoritos del año pasado, y lo describimos como, “la serie más oscura como en la más fuerte, ya que explora más a fondo las complicaciones de un mundo donde casi todo el mundo es super- motorizado."

La quinta temporada de MHA comenzará con el Joint Training Arc, en el que los estudiantes de Clase 1-A y Clase 1-B se enfrentan entre sí en una serie de batallas en equipo que demuestran cuánto ha crecido cada clase.

A raíz del retiro de All Might y el nuevo y tenso papel de Endeavour como el nuevo héroe número uno, la quinta temporada de MHA probablemente verá a Izuku Midoriya y al resto de la Clase 1-A de UA Academy enfrentar nuevos desafíos y un villano aún más aterrador.

La temporada 5 promete traer nuevas y emocionantes revelaciones a las preguntas dejadas al final de la temporada pasada, así como al impactante episodio número 100 de la serie.

La temporada 5 de My Hero Academia se estrenó el pasado 27 de marzo en Japón y se transmite en Crunchyroll y Funimation.

'SSS.Dyna Zenon'

SSS.Dynazenon es la próxima entrega de la franquicia "Gridman Universe".

SSSS.Gridman de Studio Trigger fue uno de los animes favoritos más satisfactorios y sorprendentes del otoño de 2018, el anime es propiedad de tokusatsu de Tsuburaya Productions.

Con el regreso del personaje de SSSS. Gridman incluye al director Akira Amemiya, el guionista Keiichi Hasegawa, y al diseñador de personajes Masaru Sakamoto y el compositor Shiro Sagisu.

SSS.Dynazenon es la próxima entrega de la franquicia "Gridman Universe" y continúa la historia de su predecesor de 2018, aunque el "cómo" exactamente sigue siendo un secreto.

SSSS. Dynazenon se estrenó el 2 de abril en Japón y se transmitirá en Crunchyroll.

'The World Ends with You'

Anime sacado del videojuego de Nintendo DS.

El juego de 2007 para Nintendo DS The World Ends With You sigue siendo un excéntrico favorito de culto entre el venerable catálogo JRPG de Square Enix, un juego de rol de acción centrado en el vestuario inspirado en la cultura juvenil japonesa y la moda callejera.

Con una secuela tan esperada, NEO: The World Ends with You, programada para salir en algún momento de este año, ahora es el momento perfecto para familiarizarse con la serie a través del estudio Domerica y Shin -Ei Animation ’s.

El estilo artístico característico del juego está garantizado, ejecutado a través de una ingeniosa combinación de animación 2D y 3D que da vida a la obra de arte original de Tetsuya Nomura y Gen Kobayashi.

The World Ends With You se estrena el 9 de abril en Japón y se transmitirá en Crunchyroll y Funimation.

'To Your Eternity'

'Your Eternity' es un melancólico drama sobrenatural

Este anime esta basado en el manga del mismo nombre del autor de A Silent Voice, Yoshitoki Ōima.

'To Your Eternity' sigue a un misterioso e inmortal amorfo enviado a la Tierra por una fuerza aún más misteriosa, embarcandose en un viaje personal en busca de conocimiento y significado mientras asume la forma de aquellos con quien forma un fuerte vínculo emocional.

Incluye al director Mashishiko Murata y al compositor de guiones Shinzo Fujita, eso sin mencionar el tema principal cortesía del cantante de Kingdom Hearts Hikaru Utada, To Your Eternity se asemeja a un extraño y esquivo híbrido de The Thing de John Carpenter con el melancólico drama sobrenatural del anime Mushishi de 2005.

To Your Eternity se estrena el 12 de abril en Japón y se transmitirá en Crunchyroll.

'Yasuke'

Netflix ha compartido algunas imágenes de su nuevo anime.

La última serie de LeSean Thomas, Yasuke, es fácilmente uno de los nuevos animes más intrigantes que saldrá esta primavera.

Basada en la historia de la vida real de un antiguo esclavo convertido en samurái de Oda Nobunaga.

La serie tiene como director a Takeshi Koike contribuyendo trabajo de diseño, LaKeith Stanfield proporcionando la voz del personaje principal, y el músico-productor Flying Lotus contribuyendo con la banda sonora de la serie.

Con animación acreditada al estudio MAPPA, Yasuke tiene todos los ingredientes para una producción deslumbrante. La serie llega a la plataforma de Netflix este 29 de abril.

'Zombieland Saga': Revenge

Zombie Land Saga es el anime ídolo para todos.

Es una serie de anime producida por MAPPA, Avex Pictures y Cygames. La serie se emitió en Japón entre octubre y diciembre de 2018.

Todas las chicas son de varios períodos de tiempo y murieron, pero fueron devueltas vivas para ser ídolos zombies.

Tiene una enorme cantidad de humor de payasadas en cada episodio, inclinándose hacia el género zombie, ya sea que se separen las extremidades o se manchen el maquillaje, revelando sus apariencias de zombies.

La segunda temporada del anime Zombie Land Saga: Revenge se estrenará el 8 de abril se transmitirá esta primavera en Crunchyroll y Funimation.

