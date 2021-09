10 Quirks de My Hero Academia con su contraparte de DC Comics y Marvel

El mundo de My Hero Academia es uno en el que los superpoderes se han convertido en la norma. Está poblado por cientos de personajes coloridos, todos los cuales agregan una pieza al rompecabezas más grande que es la comunidad de héroes.

Algunos personajes creados por el mangaka Kohei Horikoshi son peligrosos, otros menos, pero todos contribuyen al universo anime My Hero Academia de una forma u otra. Pero los superpoderes han sido un tema presente en la ficción durante muchos años, y algunos de los personajes de MHA son muy similares a los de los cómics.

En parte, debe ser porque simplemente hay límites para la creatividad de todos. Horikoshi incluso elige rendir homenaje a los personajes que han hecho historia en los cómics. De hecho, antes informamos que existen personajes de la Clase 1-A y Marvel con los mismos poderes. Hoy, la lista continúa con DC Comics.

Quirks de My Hero Academia en otros cómics

Superman y One For All de My Hero Academia

Superman de DC Comics y Quirk One For All (All Might)

La figura más icónica de My Hero Academia es All Might, el símbolo de la paz. Su conflicto en curso con el villano All For One sigue a su sucesor, Izuku Midoriya, en sus propios días de heroísmo.

Pero la imagen de All Might indudablemente recuerda a los fanáticos de los cómics a otro héroe, quizás el más famoso de todos. Desde su creación a fines de la década de 1930, Superman de DC ha aparecido en innumerables cómics, películas y programas de televisión.

La serie Smallville sigue siendo la favorita de los fanáticos, aunque su encarnación más reciente ha tenido una respuesta mixta. Muchos de los disfraces de All Might parecen inspirados en el héroe de DC. Pero la similitud va más allá de eso. Los poderes de Superman incluyen más que la súper fuerza de All Might, y resulta que también lo hace One for All.

El Quirk Float de Nana Shimura permite que un usuario de One For All vuele. Fa Jin literalmente hace que Deku sea más rápido que una bala veloz. La capacidad del Quirk para almacenar energía recuerda a los fanáticos la forma en que Superman obtiene su poder del sol.

Spider-Man y Deku de My Hero Academia

Spider-Man de Marvel y Quirks Sentido del Peligro / Látigo Negro (Deku)

Con todas las peculiaridades contenidas en One for All, es lógico que los fanáticos encuentren similitudes con más de un héroe de cómic. El más grande es quizás el que se encuentra entre Danger Sense y el infame sentido arácnido de Spider-Man. Cariñosamente apodado "Spidey-Sense" por Peter Parker, la habilidad permite a su usuario sentir el peligro.

Esto es igual que el Quirk ejercido por el cuarto heredero de One for All. Black Whip es una habilidad relacionada con la energía, pero la forma en la que se muestra es muy similar a la de Peter. La Verdad Noticias informó antes de Deku de My Hero Academia y sus nuevos Quirks clasificados por utilidad.

Darkseid y All For One de My Hero Academia

Darkseid de DC Comics y Quirk All For One

Teniendo en cuenta todo lo que One For All tiene para ofrecer y la similitud de All Might con Superman, su némesis debería tener un villano equivalente que sea igual de poderoso. Darkseid de DC Comics es notable por su capacidad para volar, regenerarse, emanar explosiones de energía y usar viajes dimensionales.

También es telepático y tiene la capacidad de absorber el poder de los demás. Estas son solo algunas de las herramientas en su arsenal, pero son bastante similares al Quirk característico de All For One, el poder de robar los Quirks de otros, así como a Quirks como Air Cannon, Longevity o Warp.

Storm y Nine de My Hero Academia

Storm de Marvel y Quirk Manipulación del Clima (Nine)

X-Men Storm es una de las figuras más populares y conocidas de Marvel. Su participación en las películas de X-Men puede haber sido un poco deslucida, pero sus apariciones anteriores en otros medios, especialmente en X-Men: The Animated Series, la han convertido en una de las favoritas de los fanáticos.

Tiene la capacidad de manipular el clima, convocando relámpagos y ventiscas con facilidad. Se muestra que su poder mutante es muy difícil de controlar, y Storm puede perderse en él si no tiene cuidado. En la película My Hero Academia: Heroes Rising, el villano Nine tiene un don muy similar.

También puede manipular el clima, aunque las desventajas de su poder son mucho mayores. En el caso de Nine, la manipulación del clima conduce a la degeneración celular. El daño que recibe de su propio Quirk lleva a Nine a aceptar una versión limitada de All For One del Doctor Kyudai Garaki.

Mystique y Himiko Toga de My Hero Academia

Mystique de Marvel y Quirk Transformación (Himiko Toga)

La peculiaridad de Himiko Toga, Transform, siempre ha sido poderosa, pero su potencial recientemente ha aumentado aún más después de su despertar durante la batalla con el Meta Liberation Army. Himiko puede transformarse en cualquier persona cuya sangre beba, y su nueva mejora le permite usar sus habilidades por un tiempo limitado.

En Marvel, la mutante Mystique muestra habilidades similares. También está limitada en cuanto a lo que su cuerpo puede copiar, ya que no puede usar habilidades muy específicas de un mutante. Por ejemplo, cuando Mystique manifiesta las garras de Wolverine, no están hechas de adamantium y no son tan útiles.

Rogue y Neito de My Hero Academia

Rogue de Marvel y Quirk Copia (Neito Monoma)

Otro mutante que no recibe mucha atención en la serie de películas de X-Men es la increíble Rogue. Puede absorber los poderes de otras personas si hace contacto físico con ellos. La cantidad de tiempo que puede retenerlos varía según el tiempo que se aferre a su objetivo.

En raras ocasiones, accidentalmente ha logrado robar poderes de forma permanente, siendo uno de los ejemplos más notables su ataque contra la Sra. Marvel. Parece ser capaz de tener un número ilimitado de habilidades e incluso puede absorber recuerdos y rasgos de personalidad. El Quirk Copia de Neito Monoma parece ser una versión degradada del poder mutante de Rogue.

Solo puede mantener cuatro habilidades al mismo tiempo y solo durante diez minutos. También está limitado por su cuerpo, a diferencia de Rogue, cuyo cuerpo cambia para adaptarse a cada poder robado. Por supuesto, es muy posible que el Quirk Copia pueda evolucionar con él, por lo que puede volverse aún más fuerte en el futuro.

Arcángel y Hawks de My Hero Academia

Arcángel de Marvel y Quirk Alas Rígidas (Hawks)

La capacidad de volar ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos, por lo que no es de extrañar que haya muchos personajes de cómic con alas. Hawks es quizás más similar al Arcángel de Marvel. Su mutación original le otorga a Warren Worthington III solo la capacidad de volar usando sus alas de ángel, aunque esto naturalmente viene con adaptaciones adicionales.

Tiene huesos huecos y es más fuerte y rápido que un humano normal. Cuando se convierte en Arcángel, el Caballero de la Muerte de Apocalipsis, sus alas se vuelven tecnoorgánicas y puede usarlas como proyectiles. Esto es muy similar al Quirk de Hawks, Fierce Wings, que le permite manipular sus plumas a través de una forma de telequinesis y afilar las más grandes en cuchillas.

Bestia de Marvel y Quirk Bestia (Jurota Shishida)

La Bestia de Hank McCoy también ha sido una presencia común en la mayoría de los programas y películas de X-Men. La historia del joven que se gana la crítica pública después de que repentinamente brota un pelaje azul todavía impacta a las audiencias que han sido blanco de prejuicios por su apariencia.

En My Hero Academia, el Quirk Bestia utilizado por el estudiante de clase 1-B Jurota Shishida. A diferencia de Hank, no está atrapado permanentemente en una forma. Cuando activa su Quirk, crece en tamaño, toda su apariencia se vuelve significativamente más animal.

Sue Storm y Invisible Girl de My Hero Academia

Mujer Invisible de Marvel y Quirk Invisibilidad (Toru Hakagure)

Los Cuatro Fantásticos tampoco han tenido la mejor suerte en las últimas adaptaciones cinematográficas. Pero lo que sí tienen son equivalentes en el mundo de My Hero Academia. La invisibilidad de Toru Hakagure tiene mucho en común con los poderes de Sue Storm.

La fuente de su habilidad parece diferente. Sue Storm parece involucrar la manipulación del campo de fuerza, ya que también es capaz de crear escudos. Toru puede manipular la luz y su supermovimiento Warp Refraction puede cegar a sus oponentes. Toru también es permanentemente invisible, mientras que Sue no lo es.

Antorcha Humana y Endeavor de My Hero Academia

Antorcha Humana de Marvel y Quirk Hellflame (Endeavor)

El hermano de Sue, Johnny Storm, también tiene un equivalente en My Hero Academia. La piroquinesis de Endeavor se parece mucho a los poderes de Johnny. Ambos pueden manipular el fuego y usarlo para volar, aunque las habilidades de Johnny son un poco más extremas.

De hecho, puede convertir todo su cuerpo en plasma, mientras que Endeavor parece simplemente emitirlo. Para más información, te recordamos que su hijo Shoto Todoroki tiene similitudes combinadas con X-Men Iceman y el chico tiene 5 diferencias y 5 similitudes con Endeavor.

¿Cuántas temporadas son de My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo, son exiten 5 temporadas de Boku no Hero Academia. Los fanáticos pueden disfrutar del anime My Hero Academia en Crunchyroll o Funimation y encontrar el manga de Kohei Horikoshi disponible en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!