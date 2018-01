¡Ya llegó mi hater!

¡Hola!, es un placer volver a escribirles, pero lo más gratificante es saber que el primer día, que salió la primera columna, varios me escribieron en mis redes sociales, lo cual se agradece mucho, recordando que en el mundo de las plataformas digitales existe un amplio contenido para los diversos gustos y géneros del público.

Nunca estamos exentos a las críticas, mucho menos a los diferentes puntos de vista de las personas tal es el caso de los tan aclamados haters, también conocidos como ‘trolls’ en pocas palabras podemos definir a estos personajes, como usuarios ‘críticos’ del trabajo de una persona que se dedica a los medios de comunicación, redes sociales, Youtube y radio.

Y es que aquí lo importante es que tan influente pueda ser el comentario de un hater sobre alguna persona, tanto así que hay personas, que han recurrido al suicidio por no saber llevar una situación incómoda o comentarios negativos.

¡Vamos por pasos!, cuando un blogger sube un video a la red social Youtube, posee dos tipos de público, primero, quienes en verdad lo siguen y hacen comentarios positivos o negativos para mejorar en beneficio a la persona pública.

Segundo, las otras personas que se dedican a escribir pestes, palabras obscenas y hasta amenazas de muerte al youtuber, ¡sí aunque usted no lo crea!, nos referimos a los ‘odiadores’ (haters). En lo personal opino que no debemos de tomar tan a pecho los comentarios de las demás personas hacia nuestra forma de vestir, trabajo, sexualidad o estilo de vida. Sean o no sean haters, lo más importante es saber lo que vales, y tus principios y valores.

Y que no es fácil hablar enfrente a una cámara, escribir para un periódico o estar detrás de un micrófono. Mi consejo es, lee y escucha los comentarios o puntos de opinión que en verdad pienses tú que son buenos para mejorar tu persona o que te servirán para seguir creciendo en el ámbito profesional.

Espero y le haya gustado la columna de hoy, y recuerden siempre sonreírle a la vida pese a las adversidades, se despide su amigo Erick Coto. ¡Nunca dejes que las demás personas te impidan lograr tus metas!