¡Way qué rico! Las mejores posiciones del Mayasutra

Si bien para muchos el Kamasutra es una simple representación visual de las diversas posiciones sexuales existentes, este emblemático y antiguo texto hindú va mucho más allá de eso. En realidad, habla sobre el comportamiento sexual humano en general: el sexo, su lugar en la vida del hombre, los besos, el juego previo, los orgasmos, el cortejo, la seducción y mucho más.

No obstante, eso no quiere decir que no te puedas enfocar simplemente en estudiar las posturas perfectas para llegar al orgasmo, pero si de eso se trata, no deberías dejar de intentar el Mayasutra.

Claro, el Kamasutra cuenta ya con un nombre e historia, pero hacer el amor en hamaca puede hacer de tu experiencia algo inolvidable... complicado, pero definitivamente divertido y placentero.

Las hamacas son fabricadas y utilizadas prácticamente en toda América Latina, y personas en Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador y México, por mencionar algunos, pueden disfrutar del arte maya de hacer el amor.

Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar un gran placer y descubrir los puntos más sensibles de tu pareja, con las mejores posiciones de Mayasutra.

1 La postura del jaguar 2 El perrillo (también conocido comúnmente como 69) 3 En tierra de nadie 4 Enterrando el hueso 5 El famoso salto del águila 6 El buitre follarín 7 Bebiendo agua del valle 8 La postura de la madre tierra 9 La incisión de la piedra 10 La postura "volar como el viento" 11 Postura "se hizo la luz del sol" 12 Postura "parece que ha quedado buena noche" 13 Postura "pero qué buen rato que estoy pasando" 14 Postura "vamos a hacer el monete un rato" 15 Postura "procreemos como conejos" 16 El venado con los cuernos incluídos 17 Enroscados como serpientes a la hora de la siesta 18 Después de esta, pasaremos a mejor vida