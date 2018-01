Top 10 de series y películas del 2018 que no te puedes perder.

2

The Handamid´s Tale: Cuenta como una mujer pierde su libertad y solo es utilizada para procrear y su deseo es que esto nunca se acabe ya que al no cumplir su propósito será erradicada de una sociedad que no permite a las mujeres tener educación. Una crónica apocalíptica cargada de distopías que te harán reflexionar en que no está muy alejada de la realidad. Basada en el libro de Margaret Atwood. Esta serie se llevó 2 Globos de Oro.