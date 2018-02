Top 10 de la mejor música de la semana de la lista Billboard Hot 100

9

El 25 de enero, Justin Timberlake lanzó este sencillo de su álbum, "Man of the Woods". Su nueva canción, "Say Something", con Chris Stapleton, parece encajar con el tema personal que Timberlake quería para este álbum. La letra de "Say Something" tiene mucho significado y emoción, algo que realmente no hemos obtenido de la música de J.T. El sonido es como Coldplay meets country, que es un sonido que podemos respaldar.