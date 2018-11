Tips para hacer que tus niños amen leer.

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos, en su colaboración del día de hoy para Estilo y Vida, de laverdadnoticias.com nos comparte información importante para ayudar a inculcar a nuestros hijos el hábito de la lectura.

“Acostumbra a tus hijos a leer. Un niño que lee, es un adulto que piensa.”

La lectura es uno de los aprendizajes mas valiosos que adquiere el ser humano, a través de ella adquirimos conocimientos, habilidades, abrimos nuestras mente y un sinfín de beneficios más. Y si queremos que los mas pequeños descubran las maravillas de cada historia, debemos inculcarles el respeto y amor por los libros.

El hábito de la lectura se adquiere de niños.

Primeros años

Todos sabemos que los niños son unas pequeñas esponjas que todo absorben, todo imitan y los primeros años son cruciales para moldear ciertas actitudes de ellos. Lo ideal es que desde que esta en la cuna se les lea diario, esto no solo les inculca el hábito de la lectura acostumbrándolos a los libros, sino los relaja y fortalece vínculos con sus padres.

Los primeros años.

El contarle cuentos a los niños, no será su primer contacto a los libros, también les ayuda a ejercitar la memoria a temprana edad; se crean las bases para el desarrollo intelectual del niño, ya que si se le cuenta estas historias cuando no ha aprendido a leer, con el paso del tiempo van a entender mejor diversos temas; amplía su capacidad de percepción y comprensión; cuando se les lee en la noche, ayuda a conciliar el sueño y estrecha los lazos entre padres e hijos al concluir el día con una actividad juntos.

Les ayuda a ejercitar la memoria a temprana edad.

Leer cuando no saben leer

Puede que se hayan dado cuenta que en la sección infantil de las librerías, encontraran libros casi escasos de letras, incluso unos que tienen texturas, otros que son interactivos. Y no es algo absurdo, es simplemente la manera en que un niño de 1 año va a leer, claro que para eso los padres deben sentarse con él, para enseñarles como "tratar los libros". No esperen que el peque de 1 año este media hora con un libro desde el principio, pueden empezar por cinco minutos donde "leen juntos" y sucesivamente ir aumentando el tiempo. Incluso, si ya saben hablar pero no leer, pueden dejar que ellos "lean" los dibujos, es decir, animarlos a que hagan una historia basada en los dibujos que le muestren.

Dejar que lean aunque no sepan leer.

Distintas modalidades de lecturas con niños

Como ya les dije antes, los niños TODO lo absorben, y no hay mejor manera de inculcarles el hábito de la lectura que siendo un ejemplo para ellos, si los ven leer: los imitarán, pero también pueden probar con distintas formas le lectura:

Audición de lectura: Uno lee y los demás escuchan.

Lectura en voz alta: Ayuda en los primeros años a mejorar la pronunciación.

Lectura teatral: Dramatizar las distintas escenas del libro, incluso montar un teatro casero.

Lectura guiada: plantear preguntas;

Lectura por parejas.

Lectura comentada: al final de cada párrafo o del libro, cada quien da sus impresiones.

Muchos tipos de lectura para fomentar el amor a los libros.

Si tus hijos ya saben leer

Si tus hijos apenas han aprendido a leer pero les cuesta trabajo, primero debes presentarle libros que vayan de acuerdo con sus gustos, que tenga letras grandes y poco texto, los padres deben estar presentes para que lean juntos, y tener muchísima paciencia, recuerden que lo que buscan, es hacer de la lectura una experiencia placentera y relajante, no algo estresante. Incluso si lo que quiere leer son cómics o libros con muchas ilustraciones, es normal.

Si ya dominan la lectura pero no tienen el hábito, se puede empezar con pequeños momentos de lectura, incluso pueden hacer de esto una actividad familiar. Se puede empezar con 5 a 10 minutos al día de un libro de su elección e ir aumentando el tiempo poco a poco, y procurar que empiece a manejar distintos tipos de literatura.

Afortunadamente, vivimos en una época donde muchos jóvenes leen, hay muchas novelas dirigidas a un público joven y un boom de series y películas juveniles basados en libros (Gracias J.K. Rowling). Se que muchos padres dirán "A mi hijo no hay como hacerle leer", "No lo apartas del celular por nada", "solo quiere jugar en la consola". Bueno creo que aunque la lectura es algo que se hace por gusto, hay veces que deben ser un poco insistente. Recuerda: tiempo y paciencia, empieza de poco en poco, verás como en poco tiempo se olvidará de contabilizar el momento que tiene que leer.

Harry Potter ha venido a ayudar a que los niños amen leer.

Algo que es bueno, es que tengan un cuaderno o diario del lector, donde pueden ir escribiendo frases, opiniones, incluso ir escribiendo un cuento o novela. La escritura y la lectura son como el ejercicio, 45 minutos al día, obvio que cuando empiezas seguimos los consejos que ya he dado sobre el tiempo.

Tips:

· Leerles cuentos desde la cuna, "leer un cuento a un niño, le duerme los ojos pero le despierta el cerebro".

· Leer juntos, los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres.

· Que nos vean leer.

· No negarse a los cómics.

· Respetar sus gustos literarios.

Buenas lecturas.