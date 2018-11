Tips para conseguir multiorgasmos.

Todas las mujeres tenemos la capacidad de tener multiorgasmos, tenemos ese privilegio a diferencia de los hombres, aunque lo triste es que no siempre logramos llegar al climax, así que si no hay uno menos muchos.





Lo primero: ¿por qué no logro llegar al orgasmo?

No pienses demasiado:

Suena a cliché, pero en verdad con algunos momentos es mejor no pensar y si sentir. No te condiciones a tener una relación sexual con un orgasmo múltiple, así no funciona. Eso solo te hará sentir más nerviosa o estresada. Disfruta de todo el proceso (los previos, las caricias, los besos), no pienses solamente en el fin.



Vibrador a la mano:

Los vibradores te ayudan a obtener placer, así lo principal es no decirle “consolador”, no alivia penas. Los hay de distintos tipos y son una gran fuente de estimulación. Por supuesto, esta super permitido emplearlos con tu pareja. Anímense a usar alguno juntos. Hay algunos para usarlos en pareja incluso.

Vibrador en mano.





Conoce tu clítoris

Combina técnicas:

Ya seas tú misma o tu pareja quien te esté dando placer, no trabajes solo en una zona y nada más que de una forma. Esto es: pueden emplear dedos, labios y llevarlos por distintas partes del cuerpo.



Atenta con el ritmo:

Al tener un orgasmo nuestro clítoris queda altamente sensible al contacto. Si intentamos manipularlo de inmediato en aras del placer múltiple lo más seguro es que duela. Espera unos segundos para recomenzar (en tanto puedes concentrarte alrededor de la vulva o en la vagina). El segundo orgasmo vendrá más rápido que el primero porque tu clítoris estará más estimulado.





La respiración:

En el momento máximo de placer, intenta respirar pausada y profundamente unas cuantas veces. Esto ayuda a relajarte y potenciar mucho más el placer que estás sintiendo. También prueba llevando la tensión que se concentra en la zona pélvica hacia la punta de tus pies y manos.



Prueba contigo misma:

Antes que nadie, tú debes ser quien mejor conozca tu cuerpo ¿sabes en verdad qué te gusta y cómo te gusta? Pues averígualo masturbándote. La masturbación además de darnos placer, funciona para conocer las formas más efectivas en las cuales podemos lograr un orgasmo.