Tips para acertar siempre con un regalo para navidad

Lo obvio nunca falla

Si por alguna razón aun no te decides por el regalo perfecto para esa persona, no te preocupes, ten en cuenta que a veces lo más simple y obvio suele ser lo mejor, si sabes que esta persona tiene algún gusto/estilo marcado regálele algo que vaya con el en, por ejemplo si es músico algún instrumento nuevo que aun no sepa tocar, o si le gusta escribir una libreta especial i si simplemente es un adicto al café una taza única podría ser lo ideal, no te acomplejes y recuerda que la intención es lo que cuenta