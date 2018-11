La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el libro en el que esta basada la historia de Outlander, "Tambores de otoño", la saga de Claire Randal, de la escritora Diana Gabaldon.

Con motivo del estreno de la cuarta temporada de la serie Outlander, hoy hablaremos del libro Tambores de otoño (editorial Salamandra) y es que la serie televisiva esta basada en la saga de Diana Gabaldon, la cual toca temas históricos, y románticos al narrarnos los viajes en el tiempo de su protagonista, Clair, y como conoce el amor incondicional a lado de un guerrero escoces de las Highlands del siglo XVIII, Jamie Fraser.

Viajera

En el libro pasado, Viajera, vemos que Claire regresa embarazada de Jamie a su época, los años 40, junto a su esposo Frank Randal para evitar la batalla de Colluden (1746). Así pasa Claire 20 años de su vida, pero todo cambia con la muerte inesperada de Frank, a partir de ahí Claire descubre en un viaje a Escocia que Jamie no había muerto en Culluden y posiblemente siguiera vivo (si contamos de la fecha en que se entera 200 años atrás).

Claire regresa en el tiempo (1765) y se reencuentra con Jamie retomando su relación, en un giro inesperado tienen que partir de emergencia a América, a las exóticas islas caribeñas.

Un nuevo comienzo en las Colonias Inglesas

Jamie y Claire en medio de aventuras y pasión, ante la imposibilidad de regresas a Escocia, migran a Carolina del Norte en 1767, poco antes que estalle la Guerra de Independencia, donde buscarán establecerse de manera definitiva. Con tan solo algunas de las joyas del clan Mckenzie, llegan a codearse con personajes importantes, entre ellos el gobernador de Carolina del Norte, quien se interesa en Jamie y le ofrece tierras en territorio virgen, a cambio tendrá que convocar a otros escoceses para que de igual manera habiten esas tierras que pertenecen a tribus de nativos americanos como los mohawks y los cherokees.

Por otro lado, Jamie se reencuentra con su tía Yocasta, hermana menor de su madre y a quien no ve desde que el estaba en brazos. La tía Yocasta es una viuda adinerada, sin descendencia y con un negocio bastante ambicioso. Le ofrece a Jamie ser su heredero y representante para para tratar con las autoridades. Jamie tiene que valorar las dos propuestas y tomar una decisión sin poner en riesgo su honor, ni sus convicciones.

Brianna, en los años 60, tiene que lidiar con diversos conflictos psicológicos: la muerte de Frank Randall, quien siempre pensó era su padre; Que su madre es una viajera en el tiempo; Que su padre es un guerrero escocés de hace 200 años; y que ahora también ha perdido a su madre quien decidió viajar junto al amor de su vida. Así es, Brianna tiene muchas cosas que afrontar y sola, por lo que encuentra refugio en Roger, hijo de un gran amigo de sus padres. Aun así, Brianna siente cada vez la necesidad de estar con Claire y conocer a su verdadero padre, tiene que decidir si intenta cruzar al pasado o hacer su vida junto a Roger.

“No me gustan las mujeres tontas”

¿Es posible que dos personas de épocas tan distintas se enamoren? Hay que considerar varios puntos, el cambio de mentalidad tan diferente: de una época donde las mujeres no tenían voz ni voto y solo se dedicaban a cuidar a su marido e hijos, a una época donde las mujeres podían estudiar carreras universitarias y ejercer sus profesiones; donde los avances tecnológicos deja de lado los mitos y leyendas del pasado.

Claire es una mujer fuerte, sabe hacerse escuchar y no se queda callada ante las injusticias. Al respecto Diana Gabaldon comenta “La gente me dice frecuentemente ‘escribes personajes femeninos tan fuertes’, y yo les contesto ‘bueno, no me gustan las mujeres tontas.’ Claire siempre ha tenido sus propias opiniones. Ella fue un accidente al principio.”

Las grandes ideas siempre llegan a mitad de la noche

Diana Gabaldon ha comentado en varias ocasiones que la idea de la saga, con su primer libro, Forastera, vino a ella a mitad de la noche, al poco tiempo la trama, épocas y personajes llegaron de golpe y sin pedir permiso, solo surgieron en su mente “Lo único que tenía en mente cuando comencé a escribir el primer libro eran imágenes vagas conjuradas por la noción de un hombre con kilt, por lo que esencialmente comencé con Jamie, aunque no tenía idea cual sería su nombre en ese momento. Durante el tercer día de escritura, me acerqué a la biblioteca para buscar información sobre Escocia (no sabía nada sobre Escocia durante el siglo XVIII), y lo único que sabía sobre escribir novelas a esa altura, era que debían tener conflictos. ¿Habría algún conflicto interesante en Escocia durante éste período? No te haces esa pregunta sin que te lleve automáticamente a la respuesta de Bonnie Prince Charlie (Carlos Estuardo) y el alzamiento jacobita de 1745. Muchísimos conflictos, ¡genial! Y aquí es dónde necesito el personaje femenino para contrarrestar todos estos hombres con kilt. Y un poco de tensión sexual, eso sería bueno. Por lo que introduje a esta mujer inglesa (no sabía quién era ella ni cómo había llegado allí), y la coloqué dentro de una cabaña llena de escoceses para ver cómo se desenvolvía. Ella entró, y todos se quedaron mirándola. Uno de ellos dijo < >. Y sin detenerme a pensar, escribí < > Y dije, bien, no suenas como una mujer del siglo XVIII. Luego peleamos durante varias páginas, tratando de amoldarla, de que hablara como una persona de esa época. Y ella continuaba dando respuestas modernas y de sabelotodo, y comenzó a contar la historia por su cuenta. Por lo que le dije, ‘adelante, sé moderna. Luego veremos cómo es que llegaste aquí.’ ”

La saga cuenta con ocho libros: Forastera, Atrapada en el tiempo, Viajera, Tambores de Otoño, La cruz ardiente, Viento y Ceniza y Ecos del pasado; actualmente la escritora esta trabajando en el noveno y último libro de la saga Go and tell the bees that I am gone, por desgracia para los fans, aun no tiene fecha de publicación. Si te gustan las novelas históricas con un toque de aventura, romance y pasión, te recomiendo esta saga; si has visto su adaptación a la pantalla chica y te ha gustado, no puedes perderte el conocer la historia, pensamientos y sentimientos de los personajes a fondo.

Tip para leer la saga

Si bien es cierto esta saga es maravillosa y te hace suspirar por su personaje masculino, Jamie. Pero muchos lectores se asustan al percatarse que todos los libros tienen al menos 1000 páginas, y una opción para hacer mas entretenida esta lectura, es leerla en conjunto. Pueden reunirse con dos o mas amigas que les guste la serie, comenzar a leer sus libros y comentar cada semana sus impresiones de la sección leída. Verán como pasarán momentos increíbles al exponer cada una sus impresiones sobre las escenas y personajes que nos narra la autora.

Buenas lecturas.