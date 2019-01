Tacones, tus grandes aliados para lucir a la moda en 2019

Si hay algo que no puede faltar en tu armario son los tacones. Estos increíbles zapatos pueden hacerte lucir arreglada en cuestión de segundos y aunque en ocasiones no le prestes demasiada atención a tu vestuario, los tacones transformarán tu look desaliñado en uno chic y casual.

Además son súper femeninos, estilizan la figura y te hacen ver más alta, algo que a nadie le viene mal (incluso si ya lo eres). Por otra parte, es innegable cómo la actitud cambia; nos hacen sentir seguras, guapas y coquetas.

Eso sí, hay que dedicarles su tiempo para aprender a caminarlos, pues no cualquiera los controla con maestría, pero no te preocupes, es cuestión de práctica. Así que practica, practica y practica.

Por otro lado, ¿No te parece increíble cómo todas las miradas se voltean hacia tu dirección? Si quieres llamar la atención, con unos buenos tacones lo lograrás, así que por eso, hoy te decimos cuáles son los estilos en tendencia para 2019.

Pero antes de comenzar, unos tips.

Tips para cuidar tus pies de los tacones.

- Recuerda estar siempre cómoda. Si son demasiado altos, duros, o cualquier característica que te haga sufrir, quiere decir que no son adecuados.

- Asegúrate de que tengan algún soporte que les brinde comodidad.

- Que sean lindos es importante, pero no más que tu salud.

- Si utilizarás tacones abiertos arregla tus uñas.

- Cuida y mima tus pies después de largas jornadas en tacones. Agua tibia, sales exfoliantes y un masajito siempre son bienvenidos.

1 Print de reptiles 2 Brillo tornasol o efecto iridiscente 3 Logomanía 4 Cintas largas en las piernas