Sólo necesitas un pequeño cambio para mejorar tu salud en 2019

Duerme lo suficiente

No dormir bien, según el Instituto de Medicina del Sueño en Europa, puede llevarnos a una excesiva somnolencia, cambios de estado de ánimo, estrés, aumento de peso y mucho más, no obstante, no dormir lo necesario (dormir 5 horas en lugar de 7 o 9), puede ser más que suficiente para afectar varias de nuestras funciones cognitivas, como la capacidad de tomar decisiones.

Entre las recomendaciones para dormir mejor de Gavin Buckingham, experto en deportes y ciencias de la salud de la Universidad de Exeter, están: evitar la cafeína en la noche, acostarse a la misma hora todos los días y principalmente evitar los dispositivos electrónicos (celulares o laptops) antes de dormir.