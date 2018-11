El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su primera colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla del ingrediente muy importante y es ver lo invisible, para hacer lo imposible.

"Si puedes ver lo invisible, puedes hacer lo imposible"

Esta frase me encanta, mucha gente piensa que es como de magia; pero no, tiene que ver con que todo lo que tu quieres cosechar, primero lo siembras y por algún tiempo no vas a ver nada. Ya que todo lo que da fruto primero crece hacia abajo para echar raíces y poco a poco comienza a salir de la tierra y cuando comienza a salir se ve como algo insignificante.

Juan de Lascurain.

Todo árbol fuerte en algún momento se veía como una plantita insignificante. Para que tu sueño se haga realidad, primero vas a tener que verlo en invisible. Siempre tienes que verlo en tu mente antes de que se manifieste físicamente.

Cuando comencé a pintar todo mundo me decía que los artistas no hacían dinero, que no siguiera ese camino; que ya tenía 36 años, etcetera, etcetera, etcetera... Pero no porque algunos artistas no hacen dinero, quiere decir que yo no iba a hacer dinero. Así que seguí con mi plan, sí con muchos obstáculos pero un día comencé a ver la plantita saliendo de la tierra.

El uso de la imaginación

Comencé a imaginarme que mis diseños un día iban a estar en cajas de Kleenex. Si, Kleenex una de las marcas mas conocidas en todo el mundo. Eso sí, no se lo dije a nadie; no debes de compartir todo lo que piensas con la gente. Y que crees, hoy en día llevo mas de 3 años que mis diseños están en cajas de Kleenex en todo México.

Kleenex con diseño de Juan de Lascurain.

Obvio no solo sucedió porque me lo imagine, si no porque le puse acción a mi imaginación. Me puse a contactar al encargado de esa área. Cuando no me hacían caso, no me di por vencido. Seguí insistiendo hasta que un día ví el fruto. Hoy tengo sueños que ya dan fruto y otros que apenas estoy sembrando que no llegará el fruto hasta después! Sigue persiguiendo tus sueños, nunca te des por vencido