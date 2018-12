Señales de que tu pareja es una persona tóxica

1

Obsesivo

Existe una delgada línea entre alguien que está enamorado y pendiente de ti, y alguien que tiene algún trastorno de apego y se obsesiona contigo. No es lo mismo sentirse suya, en un plano romántico y a elección, que sentir que eres su propiedad y no puedes acercarte a otras personas. Si comienza a limitarte y acosarte 24/7, probablemente sea momento de alejarte, pues no es una buena señal. No es saludable y no está bien.