Sebastián Yatra la sorpresa del verano con Pie Pequeño

Sebastián Yatra le hizo la competencia directa a Channing Tatum y logró quedar a su altura en el arte de doblajes de películas, esto después de obtener buenos resultados con la cinta, ‘Pie Pequeño’ y que actualmente está en cartelera y que yo ampliamente recomiendo como una opción para compartir con la familia y sobre todo con los reyes del hogar, los niños.

Y digo que Sebastián le hizo competencia pues ambos personajes del medio del espectáculo se encargaron de darle voz a ‘Migo’, un pie grande que vive en la parte más elevada del Monte Everest y que protagoniza esta historia enfocada en los más pequeños del hogar, pues es un cinta de animación, obviamente cada uno de los artistas le dio voz al personaje en su idioma, Channing Tatum en inglés y Sebastián Yatra en español.

En la película Pie Pequeño podemos decir que el cantante colombiano logró dar un paso más en su carrera, y es un acierto pues la voz jovial y fresca de Yatra pudo dar en el punto exacto que tanto necesitaba este personaje llamado Migo, además en este mismo proyecto podemos escuchar a Sebastián hacer lo que mejor sabe y eso fue interpretar un tema para esta cinta animada, es ‘Perfección’ un tema alegre con una base de guitarra.

Las voces y la intención que le imprime al proyecto hace que en verdad el joven cantante se luzca y deje expresar esta faceta de actor de doblaje que hasta ahora se desconocía y que tan bien le ha hecho, pues tal vez el verlo en la Voz Kids lo vimos un poco más maduro por la exigencia que ser coach requiere, pero una vez más vemos lo que en verdad es, un joven cumpliendo sus sueños y haciendo las cosas que más le gustan con mucha pasión.

Por otra parte la cinta animada tiene ese toque que tanto se necesita en una producción para niños, pues imprime valores como la amistad, la verdad, el respeto, la obediencia en los niños, que al final es el público para el que fue creado esta cinta, pero es importante señalar que si un adulto la ve, igual se reirá, aun así la producción carece de clichés o prejuicios como vemos en producciones enfocadas para el público más joven, incluso no se ve violencia y eso lo aplaudo.

Channing Tatum por su parte es un reconocido actor de cine en Hollywood, enfocado en la comedia romántica y también en la comedia en su máximo esplendor, su curriculum actoral es impresionante pues ha compartido escena con artistas de la talla de Rachel McAdams, e incluso se conoce por el papel de Magic Mike, no dudo que esas sean las razones por la cual él quien da voz a Migo en inglés.

Es por eso que me sorprende gratamente el trabajo que presentó Sebastián Yatra y que recomiendo ampliamente, pues para mi gusto fue la sorpresa del verano, escucharlo interpretar ‘Perfección’ y darle vida al simpático Migo es un honor que sin duda será un parte aguas para la carrera del colombiano, ya que los resultados fueron buenos y no dudo que a estas alturas ya lo sepa.

Sebastián Yatra