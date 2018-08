Se va The Big Bang Theory y nos dejan 'Desencanto' en toda la extensión de la palabra

Se acabará The Big Bang Theory, así lo han anunciado los productores de esta exitosa serie en sus cuentas de redes sociales, la triste y difícil noticia para los fans de esta serie ha sido un duro impacto, sin embargo después de 12 temporada podremos cerrar este ciclo que sin duda nos dejó con un buen sabor de boca.

Sheldon, Leonard, Haward y Raj, son las estrellas de la teoría del Big Bang que se ganaron nuestros corazones y nos enseñaron el valor de la amistad, aunque en ocasiones exita malos entendidos.

No obstante Penny, Amy y Bernadette, son la fuerza femenina de la serie que se integró a la perfección en las posteriores temporadas y que sin duda se acoplaron al humor inteligente que tantos premios ha ganado.

Y nos mostró que el productor Chuck Lorre, el mismo que creo Dos Hombres y Medio, Mamá y El joven Sheldon, puede construir una historia de cualquier tipo y volverlo una exitosa comedia, la que ganará premios, esto no puede pasar siempre, pues les comento que el ejemplo es 'Desencanto', de Matt Groening, creador de Los Simpson y Futurama.

La serie situada en una época medieval cuenta la historia de Bean, una princesa alcohólica, liberal y terca que no acata órdenes, se acompaña de Elfo y un demonio particular llamado Luci, esta serie que pudo ser prometedora fue demasiado floja para Netflix.

El diseño es muy bueno, la música es agradable pero la historia es sosa y aburrida, no va a ningún lado y tampoco cada capítulo ofrece una propia historia enriquecedora como sus predecesoras.

Tal parece de Matt está tan casado con Fox que les ofrece los mejores personajes, guiones e historias a ellos y a Netflix únicamente los retazos de algo que no se terminó de cocer, no cabe duda que la historia no es el éxito que todos esperaron y es en este momento en el que pensamos como es que The Big Bang Theory termina, estando en su menor momento y en cambio inicia una serie animada de comedia que no ofrece eso, la comedia.

Los capítulos de Desencanto duran 30 minutos, son eternos y por primera vez me ha tocado ver una serie que no me deja "picado", tal parece que el nombre hace título al sentimiento que te llega después de ver cada uno de los episodios.