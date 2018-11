Se mojó mi celular, ¿qué hago?

En más de una ocasión nos hemos visto metidos en un gran problema... ya sea porque el celular se nos cayó al agua, se nos derramó una bebida y damos el celular por perdido. Sin embargo aquí te dejamos unos consejos que podrían ayudar a recuperar tu celular.

¡No lo prendas!

Si tu teléfono se encontraba apagado o se apagó, no lo enciendas. Si continúa prendido, quítale la batería.

Sensor de agua

Revisa si el sensor de tu celular cambió de color, si esto es así, indica que la garantía ya no es válida y los gastos correrán por tu cuenta.

Colócalo en arroz

Luego de que te cercioraste de que lo has secado por completo, mete tu celular en arroz y deja que se absorban los restos del agua.

¿Qué hacer si tu celular cae en agua?

Sécalo por completo

Una vez que le has quitado todo al celular (fundas, carátula, tarjeta SIM, SD, etc), coloca tu celular sobre un trapo y sécalo con otro trapo. Trata de no moverlo para que el agua no se siga esparciendo.

Las 24 horas de la verdad: Prende el celular

Ya que han pasado 24 horas, colócale todos los artefactos al teléfono celular y préndelo. Si no prende, quítale la batería y conéctale el cargador, si prende, es que la batería se descompuso... sino, es que no pudimos salvarlo.

NOTA TREND: Revivió Juan Gabriel en Holbox, así reaccionó la gente (FOTOS)