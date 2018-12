“Saltamos” el océano para conversar con Elena Castillo de su reciente novela

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la entrevista que le realizó a la escritora de Saltaré las Olas, Elena Castillo.

Elena Castillo.

¿Qué pasa si un día tu vida aparentemente estable se “desploma”?

Leamos un poco habló con la escritora española Elena Castillo sobre su séptima y más reciente novela Saltaré las Olas, publicada por Ediciones Urano bajo el sello Titania Fresh. Un libro que no te puedes perder, aun cuando no leas novelas románticas, ya que Elena nos narra la experiencia de Imogen de una manera fresca e inspiradora.

“Aunque el corazón se rompa en mil pedazos, sigue latiendo.”

Trama

Imogen tiene un noviazgo con Andrew desde los 15 años y después de 8 años de relación, en un descuido por parte de él, descubre que le ha estado siendo infiel, sabe que no lo podrá superar ya que las fotos que vio son bastante explícitas.

Por suerte Imogen cuenta con la mejor amiga que podría haber: Ava, quien desde el principio no le agradaba Andrew y quien acude inmediatamente en auxilio de su amiga. Cabe aclarar que Ava vive en Dublin, por lo que viaja hasta Filadelfia. Ava llega a exprimir las últimas lágrimas de su amiga y le ayuda a dar un giro de 180º a su vida, empezando por conseguirle un cuarto en Howth, un pequeño pueblo pesquero cerca de Dublin; y en segundo lugar ayuda a Imogen a conseguir trabajo en una residencia clínica local. Para Imogen es el lugar perfecto ya que desde que le rompieron el corazón, no quiere saber de redes sociales, Internet ni computadoras.

Saltaré las Olas.

Imogen se muda a un precioso cotage en Howth, alejado un poco del pueblo y sobre un acantilado. Lo mejor de todo es que, al parecer, su inquilino se encontraba ausente de manera indefinida, o al menos eso habían dicho sus hermanos, con quienes Imogen hizo el trato. Para su sorpresa, su inquilino regresa después de 5 años de ausencia, quién evidentemente no tenía idea que habían alquilado esa habitación vacía en SU casa. Liam, un joven pescador, quien en los últimos 5 años había estado trabajando en Canadá, curando sus propias heridas.

Y aunque no sabía nada de su inquilina y discutió con sus hermanos al enterarse de todo, a Imogen la trata con la mejor de las hospitalidades. Por los horarios de ambos las primeras semanas ni se ven, pero eso no impide que se relacionen, y esto lo hacen a través de notas que se van dejando por toda la casa, hasta que la salud de Imagen propicia la primera interacción en persona.

Cada uno tiene sus heridas y cada uno quiere dejar atrás el sufrimiento y la soledad, lo cual no será fácil y no será de inmediato ya que primero deben controlar sus temores y fantasmas internos.

“No sé en que momento exacto, comencé a escribir porque fue de muy pequeña, pero supongo que surgió por la necesidad de volcar mi generosa imaginación en un papel para así poder compartir todos esos mundos con los demás.”

Inside "Saltaré las olas"

Esta es la séptima novela de la autora y ha sido un éxito en ventas no solo en España sino en América Latina y ha recibido buenos comentarios por parte de los lectores. Sin duda Elena Castillo tiene la facilidad para transportarnos a otros lugares y conocer todos estos personajes imaginarios a como conocemos a un amigo. Desde muy chica le gustaba escribir y contar historias, hasta que lanzó su primer novela El baile de las luciérnagas “publicar mis historias era un sueño, mi familia me animó a probar suerte y desde hace unos diez años es una parte muy importante de mi vida”.

Como muchos escritores, Elena se inspira para crear sus historias de la gente que la rodea, en este caso el personaje principal de la historia, Imogen, es una combinación de dos amigas cercanas de la autora, pero la trama surge como un mensaje para todas las personas que se encuentran en un momento difícil en sus vidas

“Quería transmitir como mensaje lo importante que es ser independiente en la vida, que la persona que amas no debe ser el centro alrededor del que girar, sino una mano que agarrar para andar juntos adelante. Irlanda me pareció un lugar fantástico para empezar de cero, por el carácter abierto y alegre de sus gentes, por sus paisajes tan bellos y porque mi protagonista masculino es pescador y encontré un precioso pueblo costero que me llenó de inspiración, Howth.”

Sobre la autora

Licenciada en Farmacéutica, lectora empedernida y apasionada por el piano, todo esto combinado con su amor por escribir, Elena se da tiempo para hacer lo que más le gusta.

Su Top 5 de novelas

Nos mencionó "Lo que el viento se llevó" y "Al final del arco iris" de Cecelia Ahern son dos libros que suele leer una y otra vez a pesar que, como nos menciona, “son muy distintos, lo sé”. También nos comenta “Adoro los libros de Nicholas Sparks, la trilogía de Paulina Simons "El jinete de bronce" es una maravilla y en casa todos leemos los libros del mundo Harry Potter.”

2019 se visualiza como un año más de éxitos ya que estamos a la espera de la publicación de octava novela, “El teorema de Júpiter” que será publicada por Ediciones Urano, bajo el sello editorial Titania.

Agradecemos a Elena Castillo, por su amabilidad y por concedernos esta bella entrevista. Siempre he pensado que podemos conocer mucho de los escritores por sus libros, y sin duda alguna Elena reafirma ese pensamiento, ya que las palabras intercambiadas con ella, me dejan la misma sensación que me dejó este libro, una enorme sonrisa.

Buenas lecturas.