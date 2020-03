Respuesta a la Mars Aguirre, razones por las que se realizará el mega paro

El nueve nadie se mueve, no se trata únicamente de la cantidad de mujeres y hombres que murieron en el país...

Se trata de la visibilidad de las mujeres en México.

También se trata de la lucha por la igualdad de salarios .

De tener la misma oportunidad en puestos importantes en las empresas.

Se trata de las mujeres que no tienen voz en su propia casa.

De las mujeres que están vivas pero sus vidas son un infierno gracias a su pareja y a la suegra que solapa la violencia generada por su hijo.

De las niñas que son vendidas a viejos cerdos que se casan con ellas en comunidades rurales.

Se trata de Ciudad Juárez y del Estado de México.

Se trata de los derechos sobre su cuerpo, su derecho a decidir y que en este tema no influya la iglesia ya que solo les compete a las mujeres.

Se trata de la religión que las condena por no casarse.

De las mujeres trans y sus 35 años de esperanza de vida en México.

De las mujeres con títulos de postgrado que no pueden apoyar una causa en la que creen porque sus esposos con cargos importantes se los impiden.

De las mujeres que son abusadas por sus tíos, padrastros y papás en su propia casa.

De las mujeres que son alcoholizadas y drogadas para ser abusadas por sus “amigos”.

Se trata también de las niñas que no pueden jugar porque tienen que cuidar a sus hermanitos, porque “tienen que aprender”.

De las mujeres que a diario soportan los aberrantes piropos de mal gusto y las miradas acosadoras en la calle.

De las estudiantes que tienen que soportar a sus compañeros que las graban por debajo de la falda.

De que no las llamen “feminazis” si exigen que se respeten sus derechos.

Que las mujeres indígenas son invisibles ante todas las situaciones en este país.

Se trata de la injusticia en el deporte en el que se les resta importancia.

Se trata de que entendamos el papel crucial de su presencia en la sociedad.

Se trata también de los roles en una casa que son determinantes para el desarrollo de las niñas.

Se trata de la condena de la sociedad a una mujer por vivir sus sexualidad plena.

Se trata de aquellas frases como “La mujer a la cocina” que se han normalizado.

A los papeles de los medios de comunicación en donde se refuerza esta normalidad alarmante y machista que las trata como objeto sexual y fortalece estereotipos como “la chica del clima”.

Se trata de discriminación a una mujer por estar embarazada, lactando o con un hijo en brazos.

Se trata de las mujeres de la comunidad LGBT que son rechazadas por no encajar con los estereotipos.

Y desde luego se trata de los feminicidios que son sólo la punta del iceberg, una punta que ya no se puede ocultar más y que ha iniciado este movimiento que crece con mucha fuerza y que paralizará a un país por completo el próximo 9 de marzo.

Mars, no llames huevona a alguien que por su convicción protestará ante las injusticias que existen y que no asistirá a su trabajo para apoyar a sus iguales, siendo tú la que abandonó la escuela porque no creyó en el sistema.

Y más importante, #ElNueveNadieSeMueve no se trata de los hombres, esta vez se trata de las mujeres.