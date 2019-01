Recetas con huevo fáciles y deliciosas para el desayuno

Gracias a su practicidad y versatilidad, el huevo es uno de los desayunos más comunes alrededor del mundo, sin embargo, se tiene la creencia de que su consumo podría aumentar los niveles de colesterol en la sangre.

No obstante, no tienes de qué preocuparte, pues según declaraciones de Ruth Pedroza, integrante del grupo académico “Hablemos Claro”, no incrementa el colesterol, es un alimento rico en proteínas e incrementa la saciedad de quien lo consume.

“Hasta el momento no tenemos ningún estudio científico donde se demuestre una relación directa entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo regular del huevo; lo que sí está demostrado es que este alimento aporta una gran variedad de nutrimentos”

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por José Antonio Quintana, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes consumían huevo diariamente registraron un mayor coeficiente intelectual que los que no lo hicieron.

Así que como ves, es un alimento rico, saludable y con muchos beneficios. Contiene proteína, vitaminas, minerales y lípidos, lo cual lo convierte en el alimento perfecto para comenzar el día.

¡Así que comencemos con las recetas!

1 Huevos Benedictinos Ingredientes Para la salsa holandesa - 6 Yemas de huevo - 1 1/2 Limón el jugo - 50 gr Mantequilla fundida Para los huevos - 2 taza(s) Agua - 1 cucharada Vinagre - 8 rebanada(s) Jamón - 8 Huevos - 2 cucharada(s) Perejil picado - 4 Bisquet en mitades - 1/2 taza Cebollín picado - Sal al gusto - Pimienta al gusto Procedimiento La salsa holandesa 1. Vierte las yemas, con el limón, sal y pimienta en la licuadora y licúa por 1 minuto. 2. Sin dejar de licuar, agrega la mantequilla poco a poco. Los huevos 1. Vierte el agua con el vinagre en una olla y hierve. Una vez bien caliente el agua, realiza un “remolino” con movimientos circulares y agrega el huevo. Procura que caiga en el centro de la olla. Cocina por 5 minutos y retira con la ayuda de un colador. 2. Calienta los bisquets y coloca una rebanada de jamón. Encima por un huevo y repite el procedimiento con el resto. 3. Sirve y baña con la salsa holandesa. Espolvorea cebollín al gusto. 2 Huevos Tirados Ingredientes - 8 Huevos - 2 taza(s) Frijol negro - 1/2 Cebolla finamente picada - 2 cucharada(s) Aceite - 2 Plátanos machos, en rodajas y fritos - Sal al gusto - Pimienta al gusto Procedimiento 1. Bate los huevos ligeramente y reserva. 2. Acitrona la cebolla y añade los frijoles. Tritura hasta obtener un puré y reserva. 3. Calienta el aceite y agrega una porción de 2 huevos. Añade 4 cucharadas de frijoles y salpimenta. Cocina por unos minutos, sin dejar de mover, hasta que esté cocido. 4. Sirve y acompaña con plátano macho. 3 Huevos divorciados Ingredientes - 8 Huevos - 8 Tortillas de maíz - 1/4 taza Aceite Para la salsa roja - 1/4 Cebolla - 1 Diente de ajo - 4 jitomates - 2 Chiles serranos Para la salsa verde - 1/4 Cebolla - 1 Diente de ajo - 2 Chile Jalapeño - 8 Tomates verdes - 1/2 taza Hojas de Cilantro - Sal y pimienta al gusto Procedimiento Para la salsa roja 1. Asa la cebolla, el ajo, el chile y jitomates en un comal. Licúa y sofríe en una olla. Salpimenta y calienta hasta que espese ligeramente. Para la salsa verde 1. Asa los tomates y la cebolla, el ajo y los chiles en un comal. Licúa con el cilantro y fríe por 5 minutos. Salpimenta y retira del fuego. Para los huevos 1. Fríe las tortillas y escurre sobre papel absorbente. 2. Fríe los huevos de dos en dos. 3. Coloca dos tortillas fritas sobre el plato y encima los huevos fritos. Baña cada uno con una salsa diferente (roja y verde). 4. Sirve acompañados de frijoles. 4 Huevos al albañil Ingredientes - 8 Huevos - 4 jitomates - 1/2 Cebolla - 2 dientes Ajos - 8 Chile de Árbol secos - 200 gramos Queso fresco - 8 Tortillas de maíz - 2 cdas Aceite - Sal y pimienta Procedimiento 1. Asa los jitomates, la cebolla, el ajo y la mitad de los chiles en un comal. Licúa y cuela. 2. Dora en una sartén el resto de los chiles y vierte la salsa. Salpimienta. Cocina por 5 mintos. 3. Bate los huevos ligeramente y fríe en un sartén con aceite caliente. Cocina por 5 minutos. 4. Añade los huevos a la salsa y mezcla. Rectifica sazón y cocina por 5 minutos más. 5. Sirve y acompaña con frijoles refritos y queso fresco. 5 Huevos motuleños Ingredientes - 8 Huevos - 1/2 taza Aceite - 8 Tortillas de maíz frita Para la salsa - 4 jitomates hervidos - 1/4 Cebolla - 1 diente Ajo - 1 rama Cilantro - 1 taza Frijol Negro refritos - 4 rebanadas Jamón grueso - 2 Plátanos Machos en rebandas y fritos - 1 taza Chícharo cocidos - 150 gr Queso Fresco Procedimiento Para la salsa 1. Hierve los jitomates y licúa con la cebolla y ajo. Sofríe la salsa en una olla y salpimenta. Añade la hoja de cilantro y cocina por 10 minutos. Para los huevos 1. Cocina los huevos uno a uno al término que desees. Retira y reserva. 2. Fríe las tortillas y escurre en papel absorbente. Unta los frijoles en las tortillas y agrega el jamón. Encima pon el huevo frito y baña con la salsa de tomate. 3. Acompaña con chícharos, plátano frito y espolvorea el queso al gusto.