Rascacielos, crítica a la película con Dwayne Johnson, la roca, por Ángel Balán

Rascacielos es una película que se estrenó este fin de semana y sin duda he de recomendarlo, generalmente no soy muy fanático de las películas de acción policíacas pero en esta ocasión haré una excepción porque la película me mantuvo al filo del asiento y logró sacarme uno que otro susto y hacerme sentir vértigo.

Así es la película escrita y dirigida por Rawson M. Thurber tiene algo que la hace especial, si es predecible, muy predecible, a los 10 minutos ya sabía quién era el villano y quienes los infiltrados que harían aún más difícil la solución del posible problema.

El enemigo de un rascacielos es el fuego artificialmente, por lo tanto yo no habiendo visto ni un sólo trailer de la cinta fue lo primero que pude deducir, sin embargo al ver la escena del celular me dije a mi mismo que ese celular sería la parte importante de la conclusión de la cinta y así fue.

Protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, esta cinta es buena, ya que podremos ver a una roca diferente, al faltarle una pierna hace que la tarea sea aún más difícil.

Una sorpresa de la cinta fue que apareció de nuevo la actriz Nave Campbell, a la que recordamos por el papel de Bonnie en Jóvenes Brujas, una joven que se involucra con sus compañeras de escuela a un aquelarre que se sale de control.

Ver a Nave Campbell en pantalla como una mujer madura y madre de familia entrenada por el ejército de Estados Unidos, y que estudió idiomas y muy guapa fue un excelente inversión de dinero y tiempo.

El edificio llamado La Perla, es una ciudad en construcción, los primeros pisos son los ejecutivos y de comercios, los de las plantas más altas son parques y una unidad habitacional aún no pobladas, el problema de esta maravilla arquitectónica que es un contraste a aquel barrio que volviera famoso Calle 13 del mismo nombre, es que lo incendian a propósito.

El problema de los villanos, osea el problema del problema es que la familia de la roca está en el interior del edificio y el protagonista hará lo imposible para salvarlos aún sin una pierna, otro punto a favor para el es que conoce el sistema de seguridad pues es el encargado de esa área.

Como les dije, esta muy bien dirigida que te causa sensaciones de vértigo, sin necesidad de verla en versión 3D, sin embargo el final fue algo soso, no malo, pero espere un poco más de acción como el resto de los 106 minutos que dura esta cinta que recomiendo ver.