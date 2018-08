¿Qué pasará con la Casa de Las Flores?

Es un éxito más para Manolo Caro, productor de esta tele-serie que ha cautivado prácticamente a todo México, pero que pasará con esta historia ahora que se confirmó que de haber una segunda temporada, Verónica Castro (Virginia de la Mora), no participará...

Según yo, pasará lo que tenga que pasar y lo que siga en esta historia de aprobarse una segunda temporada, los personajes de Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), Dario Yazbek Bernal (Julian de La Mora), serán los que sacarán la casta para recuperar La Casa de las Flores.

El personaje de Aislinn Derbez (Elenita de la Mora) tendrá ahora que superar la presencia de sus hermanos, pues en esta primera temporada fue opacada aún siendo una de las más taquilleras en el cine nacional, simplemente su brillo no terminó de impactar tanto como la actuación del hermano de Gael García.

Cecilia Suárez, Verónica Castro, Dario Yazbek Bernal fueron los más buscados en Google, esta semana. Incluso aún más que las propias Kardashians, esta producción devolvió a Verónica Castro al plano mediático y fue amada por los millenial, quienes no la veían desde que se subió a un elefante en Big Brother.

Sin embargo ella (Verónica) no sabía que su personaje fumaría marihuana, lo que no dudo en expresar a las cámaras en cuanto tuvo oportunidad pues tal vez por trabajar mucho tiempo en telenovelas muy conservadoras, tuvo miedo de las críticas, sin embargo el personaje fue uno de las más amados de la serie, y aún que ella misma reconoció que le fue difícil interpretarlo, le benefició más de lo que la pudo haber afectado.

En la historia Virginia de la Mora se va, esto después de vender la Florería icónica ya, que da nombre a la tele-serie, sin embargo sus hijos posiblemente solucionen el problema.

No obstante el productor y creador Manolo Caro, tiene un estilo muy americano de contar las historias, es por eso que no me sorprendería que el personaje de Verónica Castro se vaya o desaparezca durante la segunda temporada y reapareciera al final de esta o de lleno a una tercera temporada en donde regrese a poner en orden lo que sus hijos posiblemente habrán hundido aún más.