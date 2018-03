¡Qué falta de respeto a la prensa de espectáculos!, trato indigno es más frecuente

Un camarógrafo cargando tres cámaras profesionales (era su descanso sin embargo lo cambió para apoyarme), un reportero más con otra cámara profesional y redactando la nota del concierto de Luis Fonsi (ese era yo), que por cierto quedó muy bien, el caso es que con todo este trabajo que se realizó, recibimos el peor trato en un evento en mucho tiempo.

Una de las cosas que no puedo dejar pasar es el lugar que se nos asignó a la prensa, era a un costado del escenario en un segundo nivel, justo donde sólo se pueden ver las estructuras metálicas, hasta parecía hecho a propósito para incomodarnos, como si nosotros fuéramos el invitado incómodo de la fiesta familiar, como si nuestro trabajo no valiera. Otra de las cosas que me enojó fue el hecho de que los lugares asignados estaban vendidos y sólo fue cuestión de tiempo para que nos levantarán... Bueno entonces quise hacer fotos de ‘caritas’ o sociales y solicité el acceso me lo dio un amigo que formaba parte de la organización, no pasó un minuto para que me sacarán a la fuerza los de seguridad y me dijeran “necesitas autorización”, la cual ya me habían dado un minuto antes.

Yo no iba a pasear, admito que me gustan las canciones de Luis Fonsi, pero soy responsable y mi encomienda era sacar antes de las 10 de la noche la página 20 de Luces, y sí el concierto inició 30 minutos después de lo establecido (9, hora programada), debía apurarme, a una hora de haber terminado el show, Luis Fonsi podía comprar el periódico en cualquier Oxxo.

Si ya leíste hasta aquí, ¡Bien!, Ahí te va mi postura, los periodistas, incluso los de espectáculos, merecemos respeto por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, por la empresa que representamos y por todo el proceso que invertimos cuando existe un concierto.

Ustedes no lo saben pero mis compañeros de cultura, espectáculos y sociales pasamos por lo siguiente: Cuando se anuncia que un artista llegará a la ciudad, es nota, investigamos quién es, cuando fue la última vez que vino, en donde se presentará, a qué hora, y sobre todo quién (RRPP) llevará el evento. Una vez hecha la primera nota, guardas el link, la versión impresa y foto de la versión impresa... Llega la rueda de prensa, asistes no importa el hotel que sea, llegas, te registras para que te tomen en cuenta en ese evento, incluso hasta aquí nadie te asegura que tú estarás dentro del espectáculo, he escuchado comentarios como el siguiente: “El hecho de que hayas venido hasta aquí, no te asegura que te acredite al evento, al final la que decide quién pasa o no, soy yo”, bueno, se publica la rueda de prensa y después te indican que envíes los famosos ‘testigos’ que no son más que todas la formas de comprobar lo publicado, a un correo.

Se acerca la fecha al concierto y te piden que los publiques, cada vez las peticiones son más constantes, pero ojo una cosa es publicar el hecho noticioso y otra hacer publicidad, hasta este punto en lo personal yo los mando con doña Lau, para que ellos se arreglen, eso no me incumbe ni me corresponde.

