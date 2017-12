Podrían saber hasta con quién te reúnes con la red videovigilancia en China

China se encuentra construyendo 'la red de videovigilancia más grande y sofisticada del mundo'.

Actualmente hay 170 millones de cámaras de circuito cerrado desplegadas por todo el país para vigilar a sus 1.300 millones de habitantes.

En los próximos tres años instalarán unos 400 millones más.

Las cámaras con inteligencia artificial, algunas pueden reconocer rostros, descifrar edad, etnia y hasta el género de las personas.

Además, las autoridades pueden emparejar la imagen que toman con la foto del documento de identidad y acceder a toda información, así como rastrear movimientos.

Cuando el experimento reconocer a un sospechoso, se envía una alerta a una sala de control e inmediatamente a la policía.

En un experimento, John Sudworth, corresponsal de la BBC, fue detectado por uno de esas cámaras en la ciudad Guiyang y a la policía le tomó sólo 7 minutos en encontrarlo.

'Podemos relacionar tu rostro con tu carro, con tus familiares y con las personas con las que estuviste en contacto'.

Este fue el comentario para BBC del vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Duhua Technology, Yin Jun.

El encargado de la empresa en Hangzhou que vendió un millón de cámaras de reconocimiento en China, también agregó:

'Con las suficientes cámaras podemos incluso saber con quién te reunes frecuentemente'.

¿Nada qué temer o esconder?

Las autoridades comentan que este impresionante sistema de vigilancia no sólo sirve para evitar el crimen, sino también para predecirlo.

'Para la gente común, solo extraemos sus datos cuando necesitan nuestra ayuda', dijo Xu Yan.

'Cuando no necesitan ayuda, no reunimos su información, que permanece sólo en nuestra enorme base de datos. Sólo la usamos cuando es necesario'. Los ciudadanos que no tienen nada que esconder, 'no tienen nada de qué preocuparse', agregó Xu.

Al parecer, este argumento no convence a todo el mundo.

Ji Feng, quien vive en un área de Beijing popular entre los artistas, es un poeta crítico del gobierno y cree que su comunidad es vista como una amenaza.

'Puedes sentir los ojos en ti todos los días'.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos como 'Human Rights Watch' apuntaron que el masivo sistema de recolección de datos de la policía china 'es una violación de la privacidad' y apunta a 'seguir y predecir las actividades de los disidentes'.

China no tiene tribunales independientes y carece de leyes que protejan la privacidad.

Cuestiones ante la expansión de las cámaras

Los productores de estos aparatos inteligentes despiertan grandes preguntas.

'Hay un cierto nivel de incomodidad'

Este comentario es de Daniel Chau, director de marketing de Dahua Technology.

'Creo que la tecnología por sí misma es una herramienta para los humanos, pero también puede ser un arma. Si está en manos incorrectas, como por ejemplo de terroristas, puede hacer cosas muy malas'.

Lo que ahora es una realidad en China es que la red de videovigilancia se está expandiendo.

Según la firma de análisis IHS Markit, la videovigilancia movió 6.400 millones de dólares en China en 2016.