Persona normal...un libro para personas poco normales.

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el libro "Persona normal" de Benito Taibo.

Hace unos días, mientras buscaba material para compartir en la página de Facebook, me encontré con una frase que me gustó mucho: “ojos que no leen, imaginación que no se extiende”, y creo que si la gente supiera lo mucho que aporta un libro en nuestras vidas habría menos televisores encendidos y más libros abiertos; menos gente en redes sociales y mas inscripciones a las bibliotecas. Claro que no todas las lecturas tienen el mismo fin, hay libros para aprender como los de ciencias, los que te dan en la escuela o los que usas para adquirir nuevos conocimientos; y hay libros para entender la vida, esos que te cambian la manera de percibir el mundo. Y la novela de la que les hablo hoy nos cuenta como los libros ayudaron a un niño que a sus doce años, cinco meses, tres días y dos horas y cuarto, aproximadamente, queda huérfano de padre y madre. Con mucha imaginación y de la mano de escritores como Shakespeare, Borges, García Márquez, Verne, Golding y un largo etcétera, Benito Taibo nos muestra como la lectura puede llegar a ser una “tabla para el náufrago”.

“Las personas normales son aburridas, hay que tener imaginación, ser diferentes.”

Benito Taibo.

Benito Taibo es un lector empedernido, cuando uno lo escucha hablar de libros es imposible no contagiarse de esa pasión con la que se expresa, pero si no has tenido la oportunidad de escucharlo, puedes tener la oportunidad de leerlo en esta conmovedora y humorística novela: Persona Normal (Editorial Planeta, bajo el sello editorial Destino).

“La literatura es tabla de salvación y posibilidad de rebelión.”

Trama

Persona normal es un libro contado en primera persona por su protagonista: Sebastián, quien nos narra como era su vida cuando tenía 12 años, lo tenía todo: unos padres que se amaban profundamente; amigos-amigos; una tía que era fresa-fresa; y un tío considerado “la oveja negra de la familia” porque no era normal, pero era el consentido de su mamá. Claro que eso era lo que tenía hasta que sus padres murieron en un accidente y su tío Paco se mudó con él para cuidarlo.

Paco es lo que llamaríamos “un alma libre”, un bohemio, alguien que no se rige por convencionalismos sociales, un soltero que prefiere mas tener amigas que le hagan compañía de vez en cuando, que una esposa e hijos. Le encantaba desconectarse del mundo y viajar, no tener ninguna atadura o responsabilidad fuerte, hasta se encuentra viviendo en la que fuera casa de su hermana y a cargo de su sobrino preadolescente.

Al momento que sus caminos se cruzan la vida de Sebastián comienza a llenarse de magia, aprendiendo y fungiendo como bastón uno del otro, vemos como el tío Paco guía a Sebastián para hacer de él un hombre de bien pero desde el punto de vista de un tío, no como suplente de sus padres. Pero Taibo nos deja ver que también la vida de Paco, llena de aventura, esplende.

Vivimos junto a Sebastián su paso de niño a adolescente y finalizamos con un Sebastián adulto, somos testigos de su primera novia, su primer desamor, su primera fiesta, su primer encuentro con el alcohol y también somos testigos de momentos mucho mas aventureros, como la vez que fue en busca del último vampiro en la Ciudad de México. Si, definitivamente la vida de Sebastián no es nada normal.

A través de las experiencias de Sebastián y su vida con Paco nos vamos de viaje por más de 100 libros reseñados, vemos clásicos, poemas, novelas contemporáneas, relatos, el autor nos regala pequeñas ventanas a muchos mundos y al final hay una sección llamada LA BIBLIOTECA DE SEBASTIÁN un detalle que se agradece a Taibo.

Persona normal.

El libro nos enseña como en la vida vamos a enfrentar situaciones difíciles que nos cambiarán para siempre, podemos hundirnos o renacer, en este caso el protagonista hace uso de “los libros que son esas herramientas transformadoras de la sociedad que te cambian todos los días y para mejor”.

Escribiendo PERSONA NORMAL

Creo que ya he comentado en esta sección que si bien es cierto las novelas son ficción y en ellas veremos personajes con distintas personalidades, un mismo autor va a escribir de personas con diferentes pensamientos, sentimientos, diferente manera de ver la vida, pero hay algo que nos deja ver parte de la personalidad de quien escribe, en algunos casos se percibe más que en otros. Comento esto porque cuando leía este libro veía un Benito Taibo alegre, culto, amante de la vida y con alma de niño, no fue difícil confirmar esa sensación al verlo hablar, tal como lo ha dicho el escritor “Tuve que hacer un acto de memoria para recordar cómo se sentía a los 12. Entre los 12 y los 16 eres una especie de nadie. Por eso insisto en la literatura como tabla de salvación y posibilidad de rebelión y de sueños, de oportunidad de vivir otras vidas, mundos y universos. Y no, no fue difícil, pues siempre intento con todas mis fuerzas que salga el niño que tengo dentro".

Benito Taibo, escritor de Persona normal.

La inspiración viene por partida doble

Cuando uno lee Persona Normal conoce al personaje entrañable, que sin ser el protagonista, se ha llevado las palmas de los lectores: Paco, pero ¿De dónde sale Paco? Benito creció en una familia de escritores, Paco Ignacio Taibo I, su padre y Taibo II, su hermano “Persona normal es un gran homenaje a mi familia, pero sobre todo a los libros como herramienta poderosa. Los libros te hacen libre, son mucho más de lo que aparentan como objeto cultural. Son tabla de náufrago, capote de torero, arma arrojadiza contra los ojetes si es necesario, escudo contra las flechas persas que oscurecen el cielo, paracaídas, paraguas para el sol y la lluvia”.

La inspiración viene por partida doble.

Un libro para niños de 10 a 99 años

A muchas de las personas que nos encanta leer, también nos gustan libros como este: que hablen de otros libros, pero lo que mas me gusta de Persona Normal es la manera en que me identifique con el, con este homenaje a la literatura. Como ya se han dado cuenta no es una historia de amor, pero me hizo suspirar mas que muchas de las novelas románticas que he leído, pero hubieron mas sentimientos, reí, lloré, me molesté… sentí. Aún hoy, después de mucho tiempo de haber leído por primera vez este libro me sigue emocionando cuando leo que "El libro es cama mullida y cama de clavos, el libro te obliga a pensar, a sonreír, a llorar, a enojarte ante lo injusto y aplaudir la venganza de los justos. El libro es comida, techo, asiento, ropa que me arropa, boca que besa mi boca. Lugar que contiene al universo.” Es un libro que los adultos debemos leer para recordarnos que es estar entre los 12 y 17 años, pero sobre todo es un libro imperdible para niños y jóvenes ya sea que estén familiarizados con la lectura o que quieran empezar.

Es una novela para todas las edades o como diría Taibo “Creo que es para todos los que tenemos dentro a un niño o joven de 12 a 17 años. He recibido elogios de una niña de 13 y de una mujer de 40, la cual me dijo: Estoy llorando como loca. Le dije que no lo hice con esa intención, pero la risa y el llanto son dos extremos que, si se encuentran, sirven para sacar eso que nos hace únicos como especie. Esta novela es para descubrir que no vale la pena ser personas normales.”

Buenas lecturas.